Hoe je werknemers productief houdt bij thuiswerken

De traditionele manier van werken, op het kantoor van de werkgever, is veranderd. Thuiswerken bestond al langer, maar sinds de coronacrisis, die mensen voor de veiligheid dwong om vanuit huis te werken, is het veel belangrijker geworden

Bij sommige organisaties is de productiviteit van werknemers niet meer hetzelfde sinds ze thuis werken. Managers en directieteams hebben verschillende maatregelen genomen en software aangeschaft om de productiviteit van hun werknemers te verhogen.

Als u op zoek bent naar meer manieren waarop u werknemers kunt helpen productief te zijn terwijl ze thuis werken, dan vindt u hier enkele tips over hoe u dat kunt doen!

Spoor werknemers aan om thuis een werkplek in te richten

Stel doelen vast

Spoor uw medewerkers aan om gezond te blijven

Maak het werk flexibel en meer ontspannen

Geef uw werknemers de juiste middelen

Zorg ervoor dat uw externe medewerkers toegang hebben tot computers op kantoor

Tips voor het verhogen van de productiviteit van uw werknemers die op afstand werken

Managers en directieteams kunnen de productiviteit van hun werknemers verhogen door de volgende tips uit te proberen:

Spoor werknemers aan om thuis een werkplek in te richten

Tijdens het thuis werken word je makkelijk afgeleid door bijvoorbeeld huisdieren, de tv, een partner, kinderen of iets anders. De afleiding kan worden beperkt door een speciale werkplek in te richten.

Spoor werknemers aan om thuis een eigen werkplek te maken. Sommige organisaties geven hun werknemers een extra vergoeding om een werkplek thuis in te richten.

Stel doelen vast

Samen met uw werknemer doelen te stellen, motiveert uw medewerkers. Stel zowel korte- als langetermijndoelen voor u en uw team om ervoor te zorgen dat men weet wat er wordt verwacht en wanneer. Beloon medewerkers die hun doelen hebben bereikt door ze erkenning te geven tijdens teamvergaderingen. Projectbeheersoftware kan goed werken bij het stellen van doelen en het volgen van de voortgang van de medewerkers.

Spoor uw medewerkers aan om gezond te blijven

De gezondheid en het welzijn van uw medewerkers zijn voor u van groot belang als u wilt dat de productiviteit hoog blijft. Moedig werknemers aan om voor zichzelf te zorgen, goed te eten en voldoende te rusten.

Je kunt een wellness-programma organiseren voor jou en je werknemers. Dat kan yoga zijn, lichaamsbeweging, eetgewoonten en soorten; alles om ervoor te zorgen dat ze voor hun lichaam zorgen. Je zou er een vriendschappelijke wedstrijd van kunnen maken en er een incentive tegenaan gooien! Zelfs iets eenvoudigs als hen aanmoedigen om elke dag een paar minuten te gaan wandelen kan goed zijn voor de gezondheid van een telewerker, zowel geestelijk als lichamelijk.

Maak het werk flexibel en meer ontspannen

Laat het niet alleen maar over werk gaan. Hou regelmatig virtuele discussies en hangouts met uw team, waarbij iedereen ontspannen kan kletsen over van alles, net als bij de koffieautomaat. Blijf in nauw contact met iedereen en wees toegankelijk.

Help ze wanneer ze in geval van problemen contact met u opnemen en doe dat zo snel mogelijk.

Geef uw werknemers de juiste middelen

Uw medewerkers moeten thuis effectief kunnen werken. Dat betekent dat ze de juiste tools nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Ze hebben laptops nodig, tools voor samenwerking, projectbeheer en allerlei software. Hier zijn de top 5 softwaretools voor thuiswerken.

Zorg ervoor dat uw externe medewerkers toegang hebben tot computers op kantoor

Sommige telewerkers kunnen thuis niet bij alle softwaretoepassingen of bestanden die ze nodig hebben. Dit kan komen doordat hun apparaten niet de toepassingen kunnen draaien die hun werkcomputers wel kunnen, zoals videobewerkingssoftware, CAD-programma's en grafisch ontwerp. Of het kan zijn omdat het licenseren van die apps op de persoonlijke apparaten van een werknemer te duur is.

Met Splashtop software voor toegang op afstand kun je je werknemers overal veilig toegang geven tot hun werkcomputers en deze vanaf hun persoonlijke apparaten beheren. Zo kunnen ze overal ter wereld werken en toch het gevoel hebben dat ze achter hun kantoorcomputer zitten. Kijk op Splashtop toegang op afstand voor werken vanuit huis.

Nu steeds meer mensen thuis werken, moeten teams en organisaties ervoor zorgen dat hun mensen over de juiste middelen beschikken om thuis productief te kunnen zijn. Als u het goed aanpakt, kunt de productiviteit van uw mensen verhogen.

Probeer Splashtop software voor externe toegang gratis uit

Wil je zelf zien hoe toegang op afstand tot je kantoorcomputer op elk moment het thuiswerken kan vergemakkelijken? Probeer Splashtop nu gratis uit met een gratis proefperiode. Geen creditcard of verplichting vereist.

Gratis proefperiode

Aanvullende informatie