Hoe IT-teams navigeren door het woud van verschillende apparaten

Het verspreide personeelsbestand van tegenwoordig is afhankelijk van veel verschillende soorten apparaten. Ontdek hoe IT-teams een breed scala aan apparaten ondersteunen, zowel BYOD als op kantoor.

In 2022 moeten zowel grote als kleine bedrijven een infrastructuur met veel verschillende apparaten beheren om aan de behoeften van hun werknemers, klanten en partners te voldoen.

Ondanks dat ze veel kleiner zijn dan laptops en tablets, hebben mobiele apparaten hun achterstand ingehaald wat betreft hun vermogen om apps te gebruiken, cloudgebaseerde services te benutten en te communiceren met back-endsystemen. Het gebruik van mobiele apparaten maakt het voor gebruikers mogelijk om te werken waar en wanneer dat nodig is, terwijl ze toch toegang hebben tot bedrijfsmiddelen.

Mobiele apparaten verbeteren ook de workflow door bedrijfsprocessen uit te breiden en efficiënter te maken. Uit een recent onderzoek van Oxford Economics bleek dat 80% van de IT- en bedrijfsleiders van mening is dat werknemers een smartphone nodig hebben om effectief te kunnen werken. In dezelfde enquête zei 75% dat mobiele apparaten essentieel zijn voor de zakelijke workflows van hun bedrijf. De volgende voorbeelden laten duidelijk zien waarom dat is.

Accountmanagers gebruiken nu routinematig mobiele apps om:

Bestellingen te plaatsen

Klantgegevens bij te werken

Prijzen en kortingspercentages op te halen

Productinformatie en updates met klanten te delen

HR houdt medewerkers betrokken en op koers. Medewerkers gebruiken HR-apps vaak om:

Tijd bij te houden

Urenstaten en onkostennota's in te dienen

In te schrijven voor en het krijgen van training

Op de hoogte te blijven van bedrijfsmededelingen en ander nieuws

Zelfs zakelijke apps die zo complex zijn als ERP zijn nu geschikt voor het gebruik op mobiele apparaten. Uit het ITProPortal artikel over ERP in 2022: "Met mobiele ERP hebben gebruikers het gemak van toegang tot hun ERP via hun mobiele apparaat, met dezelfde functionaliteit als op hun desktop."

Een BYOD-personeelsbestand

Werknemers, vooral degenen die in een BYOD-omgeving (bring your own device) werken, willen apparaten kiezen die ze vertrouwen en die ze gebruiksvriendelijk vinden. Ze beschouwen het als cruciaal voor productiviteit en werkplezier, aangezien het gebruik van het apparaat dat ze kiezen, hen flexibiliteit en autonomie geeft.Uit een wereldwijd onderzoek door Gartner onder meer dan tienduizend werknemers bleek dat 55% van de ondervraagden in ieder geval een deel van de tijd eigen smartphones of laptops gebruikt voor hun werk. Dat kunnen Macs, Windows- en Linux-desktops en laptops zijn, maar ook Android- en Apple-smartphones, tablets en phablets - en er zullen nog meer bij komen.

Hoe ondersteunt IT al die verschillende apparaten?

Wanneer medewerkers een probleem hebben met hun persoonlijke apparaten of applicaties die erop draaien, hebben ze dezelfde kwaliteit ondersteuning nodig als de IT of helpdesk biedt voor door het bedrijf beheerde apparaten. Dit is een nieuwe extra last voor de IT. De meeste IT-teams hebben een remote supporttool die toegang tot beheerde computers mogelijk maakt, maar die niet werkt voor alle externe BYOD-devices die momenteel in gebruik zijn.

Om met succes de BYOD-behoeften van externe werknemers te ondersteunen, zijn vooruitstrevende IT-afdelingen overgestapt op realtime capaciteiten voor het ondersteunen van alle soorten apparaten (beheerd en onbeheerd) bij technische problemen. De snelste manier om dit te realiseren, is door een beheerde support-oplossing te implementeren.

Wat is beheerde support?

Beheerde support is een geavanceerde vorm van on-demand ondersteuning. Het stelt IT in staat om op afstand toegang te krijgen tot elke computer, tablet of mobiel apparaat terwijl de gebruiker aanwezig is, zonder enige voorafgaande installatie. Dit betekent dat technici elke eindgebruiker kunnen ondersteunen op hun werk- of persoonlijke apparaten (inclusief Windows-, Mac-, iOS- en Android-devices), op het moment dat ze hulp nodig hebben. Met beheerde support nemen technici eenvoudigweg de controle over het apparaat van de eindgebruiker om problemen op te lossen - net zoals ze dat persoonlijk zouden doen.

MDM Combineren met Beheerde Support

Zelfs vóór de pandemie zagen IT-afdelingen al een piek in het gebruik van mobiele apparaten door werknemers en hebben ze MDM-oplossingen (mobile device management) geïmplementeerd. Volgens Wireless Watchdogs kunnen MDM-oplossingen remote access tot zeer gevoelige gegevens regelen, gebruikersauthenticatie bieden en zelfs gegevens op afstand wissen van apparaten die verloren gaan of gestolen worden. Bovendien kan MDM worden gebruikt om ervoor te zorgen dat apparaten up-to-date zijn met softwarepatches die bekende beveiligingsproblemen kunnen verhelpen.

Om een MDM-oplossing te gebruiken, zet IT software op elk afzonderlijk door het bedrijf beheerd apparaat binnen het bedrijfsnetwerk. Die software maakt rapportages van elk apparaat en vastgelegde protocollen leiden tot specifieke acties wanneer een apparaat tekenen vertoont van een potentiële beveiligingsdreiging.

MDM alleen kan echter niet alle BYOD-apparaten die momenteel in gebruik zijn, ondersteunen. Vooral als u bedenkt dat men schat dat er per werknemer tussen de 1,7 en 2,3 persoonlijke apparaten ook voor het werk worden gebruikt. Als gevolg hiervan voegen veel bedrijven beheerde support toe aan hun bestaande MDM-oplossing via een eenvoudige integratie. De beheerde support van Splashtop biedt eenvoudige integratie in meerdere MDM- en beveiligingsoplossingen.

Beheerde Support Verhoogt de ROI van MDM

Samsung schat dat lokale MDM een bedrijf gemiddeld $12.000 per jaar kost per 100 gebruikers. Zelfs als een organisatie cloudgebaseerde MDM gebruikt, betaalt ze nog steeds meer dan $10.000 voor 100 gebruikers ($5.000 voor basis-MDM). Het is dus een goede ROI om beheerde support toe te voegen tegen een fractie van die kosten. Met Splashtop SOS kunt u een onbeperkt aantal gebruikers ondersteunen voor slechts $199 per technicuslicentie.

Splashtop SOS maakt ook beheerd technicusmanagement, meerdere gelijktijdige sessies, custom branding en integraties met ticketing/ITSM mogelijk. IT-managers hebben al zoveel budget geïnvesteerd om werken op afstand mogelijk te maken. De mogelijkheid om elk apparaat dat werknemers gebruiken te ondersteunen (zonder limiet voor het aantal apparaten) is een no-brainer.

Beheerde support van Splashtop is eenvoudig in gebruik

Zowel IT-afdelingen als werknemers hebben vanwege de eenvoud de beheerde support van Splashtop omarmd. Een werknemer genereert simpelweg een unieke 9-cijferige sessiecode en stuurt die code vervolgens naar een helpdeskmedewerker. De technicus kan die code gebruiken om verbinding te maken met het apparaat van de werknemer en neemt onmiddellijk de controle over. Daarna kunnen ze bestanden overzetten, op afstand printen, chatten, schermen delen en meer. Van persoonlijke mobiele telefoons tot bedrijfsdesktops - beheerde support maakt het gemakkelijk voor IT-teams om apparaten van werknemers veilig te beheren.

Op zoek naar een eenvoudige en veilige manier om alle verschillende apparaten van uw organisatie te beheren? Probeer Splashtop SOS vandaag nog!

