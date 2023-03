Hoe hybride werken de stress voor werknemers en IT-support kan verminderen

De eerste woensdag in november wordt ook wel "National Stress Awareness Day" genoemd. Het is bedoeld om de stressfactoren in uw leven aan te wijzen en te verminderen. De dag werd in 1998 ingesteld door de International Stress Management Association (ISMA) om te helpen bij het verstrekken van informatie over stress en manieren om dit aan te pakken voor zowel bedrijven als individuen.

Je kunt wel zeggen dat de afgelopen jaren ongelooflijk stressvol zijn geweest voor werknemers (mensen) over de hele wereld. Volgens Gallup's State of the Global Workplace 2021 heeft de dagelijkse stress van werknemers een recordhoogte bereikt, met een stijging van 38% in 2019 naar 43% in 2020.

In een LinkedIn poll van oktober 2021 vroeg Splashtop zijn volgers of ze dachten dat hybride werken, over het geheel genomen, een positieve invloed heeft gehad op het geestelijk welzijn van de bevolking. Een klinkende 88% van de respondenten zei ja, de voordelen zijn positief geweest.

Volgens Alex Draaijer, General Manager bij Splashtop EMEA, “biedt de National Stress Awareness Day bedrijven de kans om na te denken over de invloed van de veranderde manieren van werken (op afstand, hybride en op kantoor), op het welzijn van werknemers. In de afgelopen 18 maanden heeft de wijdverbreide verschuiving naar werken op afstand de ervaring van werknemers fundamenteel veranderd, omdat werknemers ineens thuis productief moesten zijn. Nu bedrijven overgaan naar hybride vormen van werken, moeten we nadenken over wat er kan worden gedaan om het geluk en stressniveau van werknemers te verbeteren.”

Hybride werk = gelukkigere werknemers en IT-support

Er is geen weg meer terug. Werknemers willen hybride, flexibel werk. Volgens een onderzoek van Microsoft wil 73% van de werknemers flexibele mogelijkheden op afstand om post-pandemisch te blijven.

Hybride werkomgevingen helpen werknemers door de productiviteit te verbeteren, de reistijden te verkorten en de balans tussen werk en privé te verbeteren. In de komende jaren zullen deze voordelen uiteindelijk resulteren in een gelukkiger personeelsbestand.

Uit recent onderzoek van Splashtop blijkt zelfs dat twee vijfde (42%) van de IT-leiders in het Verenigd Koninkrijk meer plezier in hun werk hebben en minder stress ervaren met flexibele technologieën. Meer dan een derde gelooft dat deze technologieën het vertrouwen van gebruikers en collega's in hen als besluitvormer vergroten.

Het hebben van duidelijke kaders en de juiste technologie om hybride werken mogelijk te maken, zal bijdragen aan het welzijn van het personeel, stress verminderen en het vertrouwen vergroten en tegelijkertijd ervoor zorgen dat bedrijven voorbereid zijn als de COVID-19-omstandigheden verslechteren. En na verloop van tijd zal de hybride werkomgeving geen onderscheid meer maken tussen externe en in-office medewerkers - het wordt gewoon normaal werk.

Voordelen van Remote Access en Remote Support-oplossingen

Remote access-software biedt de mogelijkheid om elke computer op afstand te bedienen. Gebruikers installeren de remote desktop-software op hun kantoorcomputers en maken thuis op afstand verbinding met hun laptop. Gebruikers hebben toegang tot alle software en bestanden alsof ze op kantoor achter hun computer zitten.

Als werknemer - op afstand, hybride of op kantoor - zijn er weinig dingen frustrerender dan technologische problemen. En voor IT-ondersteuners geldt dat eindgebruikers hoge verwachtingen hebben van jou en je team. Er wordt van je verwacht dat je ondersteuningsverzoeken snel oplost om een opeenhoping van openstaande support tickets te voorkomen. Je gebruikers verwachten snelle reacties op hun verzoeken en verwachten dat je hen een service van topkwaliteit biedt waar ze helemaal tevreden over zijn.

Remote access en support-oplossingen leiden tot minder stress voor werknemers en een blijere helpdesk.

Hybride medewerkers gebruiken remote access en support-oplossingen om:

Op afstand toegang te krijgen tot werk-pc's, MAC's en aangesloten hardware zoals externe schijven, vanaf een laptop of mobiel apparaat. Toegang te krijgen tot bedrijfssoftware die niet lokaal kan worden geïnstalleerd, zoals voor rapportages, videobewerking, facturering en facturering, ERP en CAD. Toegang tot vertrouwelijke klant- of patiëntgegevens te hebben. IT in staat te stellen computers en mobiele apparaten op afstand te ondersteunen, problemen te diagnosticeren en op te lossen. Te zorgen voor bedrijfscontinuïteit. De beveiliging, prestaties en schaalbaarheid in vergelijking met VPN te verbeteren.

Splashtop Enterprise combineert het beste op het gebied van remote access voor werknemers met het beste op het gebied van remote support.