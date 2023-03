Uitbreiding van thuiswerk-mogelijkheden temidden van COVID-19 | Een Splashtop-casestudy

"Misschien gaat het er uiteindelijk niet om wie ons neerhaalt, maar wie ons oppakt." Dit citaat van Kate Dicamillo benadrukt waar bedrijven zich in deze moeilijke tijden op zouden moeten richten: het uitsteken van een helpende hand. En dat is wat we hebben gedaan bij Splashtop. We zijn blij te zien dat veel van onze klanten dat ook doen. Vandaag belichten we een van hen: My IT Indy, een toonaangevende MSP in Plainfield, Indiana.

Bedrijven in Indiana helpen veerkracht te bereiken door WFH-mogelijkheden uit te breiden tijdens de COVID19-crisis

Ryan Grimes, president van My IT Indy, legt uit hoe zijn bedrijf tijdens de COVID19 crisis Splashtop Business Access gebruikte om kleine bedrijven in Indiana in staat te stellen vanuit de veiligheid van hun huis te blijven werken.

Ryan zegt dat "Toen COVID19 de Indiana gemeenschap trof, deden de meeste bedrijven die vanuit huis konden werken dat meteen."

Maar, legt hij verder uit, "terwijl veel andere bedrijven wel het potentieel hadden om op afstand te bewegen, wisten ze niet hoe ze dat moesten doen."

Grimes zegt dat we om vooruit te komen in moeilijke tijden positief moeten blijven, en hij gelooft vol vertrouwen dat zijn bedrijf "de kalmte in de storm" kan zijn.

Hij benadrukt verder dat "deze situatie is wat ze is, en hoe we erop reageren zal bepalen hoe we er uit komen. "

Mijn IT Indy besloot aan een missie te beginnen: Ervoor zorgen dat klanten zich konden instellen op thuiswerken om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Met veel WFH-oplossingen op de markt die beweren de beste te zijn, moest My IT Indy enige tijd besteden aan het evalueren van verschillende opties. Ryan zei dat zijn bedrijf van plan was deze mogelijkheden zonder kosten uit te breiden. De thuiswerkoplossingen moesten dus niet alleen betrouwbaar, maar ook betaalbaar zijn.

In de loop der jaren had Grimes' bedrijf allerlei hulpmiddelen gebruikt om hun eigen personeel in staat te stellen thuis te werken. Deze hulpmiddelen waren opgekocht, geïntegreerd in andere systemen, of de prijzen waren onredelijk gestegen.

Toen My IT Indy Splashtop Business Access vond, controleerde het alle vakjes voor hun behoeften:

Redelijk geprijsd - Splashtop-prijzen beginnen bij slechts €4.58 per maand - wat neerkomt op een besparing tot wel 80% in vergelijking met andere oplossingen zoals VPN/RDP, TeamViewer of LogMeIn. En om enige COVID19-hulp te bieden, heeft Splashtop ook niet steeds allerlei vervelende prijsverhogingen doorgevoerd, zoals andere remote access-aanbieders.

Werkt op meerdere apparaten - Splashtop kan worden gebruikt op laptops, tablets, smartphones en werkt met Windows-, Mac-, Linux-, iOS- en Android-besturingssystemen.

Veiligheid — Splashtop remote access wordt geleverd met twee-factor-authenticatie en bescherming met TLS, wachtwoordbeveiliging op meerdere niveaus, een leeg scherm, automatische schermvergrendeling, time-out bij inactiviteit van sessies, melding van externe verbindingen en vele andere functies waardoor het een veilige en betrouwbare remote accessoplossing is.

Eenvoudig te gebruiken en te implementeren — Gebruikers kunnen in 4 eenvoudige stappen aan de slag .