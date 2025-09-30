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Female business owner, accompanied by her dog, using Splashtop's remote access to work from home on a couch during the pandemic

Uitbreiding van thuiswerk-mogelijkheden temidden van COVID-19 | Een Splashtop-casestudy

Splashtop Team
2 minuten leestijd
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"Misschien gaat het er uiteindelijk niet om wie ons neerhaalt, maar wie ons oppakt." Dit citaat van Kate Dicamillo benadrukt waar bedrijven zich in deze moeilijke tijden op zouden moeten richten: het uitsteken van een helpende hand. En dat is wat we hebben gedaan bij Splashtop. We zijn blij te zien dat veel van onze klanten dat ook doen. Vandaag belichten we een van hen: My IT Indy, een toonaangevende MSP in Plainfield, Indiana.

Logo featuring a gray Indianapolis skyline outline with My IT Indy written below; My and Indy are in orange script, and IT is in bold, gray block letters.

Bedrijven in Indiana helpen veerkracht te bereiken door WFH-mogelijkheden uit te breiden tijdens de COVID19-crisis

Ryan Grimes, voorzitter van My IT Indy, legt uit hoe zijn bedrijf tijdens de COVID19-crisis Splashtop Remote Access gebruikte om kleine bedrijven in Indiana in staat te stellen om vanuit de veiligheid van hun eigen huis te blijven werken.

A smiling man with short dark hair and glasses, wearing a blue collared shirt with a red logo, stands with arms crossed beside a blue panel displaying a testimonial about Splashtop from Ryan Grimes, President of My IT Indy.

Ryan zegt dat "Toen COVID19 de Indiana gemeenschap trof, deden de meeste bedrijven die vanuit huis konden werken dat meteen."

Maar, legt hij verder uit, "terwijl veel andere bedrijven wel het potentieel hadden om op afstand te bewegen, wisten ze niet hoe ze dat moesten doen."

Grimes zegt dat we om vooruit te komen in moeilijke tijden positief moeten blijven, en hij gelooft vol vertrouwen dat zijn bedrijf "de kalmte in de storm" kan zijn.

Hij benadrukt verder dat "deze situatie is wat ze is, en hoe we erop reageren zal bepalen hoe we er uit komen. "

Mijn IT Indy besloot aan een missie te beginnen: Ervoor zorgen dat klanten zich konden instellen op thuiswerken om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Met veel WFH-oplossingen op de markt die beweren de beste te zijn, moest My IT Indy enige tijd besteden aan het evalueren van verschillende opties. Ryan zei dat zijn bedrijf van plan was deze mogelijkheden zonder kosten uit te breiden. De thuiswerkoplossingen moesten dus niet alleen betrouwbaar, maar ook betaalbaar zijn.

In de loop der jaren had Grimes' bedrijf allerlei hulpmiddelen gebruikt om hun eigen personeel in staat te stellen thuis te werken. Deze hulpmiddelen waren opgekocht, geïntegreerd in andere systemen, of de prijzen waren onredelijk gestegen.

Toen My IT Indy Splashtop Remote Access had gevonden, zagen ze dat het aan al hun behoeften voldeed:

  • Redelijk geprijsd - Splashtop-prijzen beginnen bij slechts € 5,50 per maand - wat neerkomt op een besparing tot wel 80% in vergelijking met andere oplossingen zoals VPN/RDP, TeamViewer of LogMeIn. En om enige COVID19-hulp te bieden, heeft Splashtop ook niet steeds allerlei vervelende prijsverhogingen doorgevoerd, zoals andere remote access-aanbieders.

  • Werkt op meerdere apparaten - Splashtop kan worden gebruikt op laptops, tablets, smartphones en werkt met Windows-, Mac-, Linux-, iOS- en Android-besturingssystemen.

  • Veiligheid Splashtop remote access wordt geleverd met twee-factor-authenticatie en bescherming met TLS, wachtwoordbeveiliging op meerdere niveaus, een leeg scherm, automatische schermvergrendeling, time-out bij inactiviteit van sessies, melding van externe verbindingen en vele andere functies waardoor het een veilige en betrouwbare remote accessoplossing is.

  • Eenvoudig te gebruiken en te implementeren — Gebruikers kunnen in 4 eenvoudige stappen aan de slag.

Lees de volledige My IT Indy case study hier. 

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