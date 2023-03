Splashtop voegt Drag-and-Drop bestandsoverdracht, opname van sessies en andere functies/verbeteringen toe aan Remote Desktop Solutions

- De nieuwste versie van de Splashtop Business-apps voor Windows en Mac introduceert een aantal veelgevraagde functies.

San Jose, Calif, 24 januari 2019 - Splashtop, Inc, de wereldwijde leider in oplossingen voor toegang op afstand, samenwerking en ondersteuning op afstand, heeft vandaag Drag-and-Drop File Transfer en Session Recording geïntroduceerd in de nieuwste versie van de Splashtop Business apps. Deze functies, samen met andere nieuwe functies en prestatieverbeteringen, zijn nu beschikbaar in geselecteerde Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, en Splashtop SOS pakketten.

Bestandsoverdracht via slepen en neerzetten maakt het overzetten van bestanden tussen lokale en externe computers eenvoudiger dan ooit. Tijdens het openen van een externe computer kunnen gebruikers eenvoudig hun muis of trackpad gebruiken om het / de gewenste bestand(en) van de lokale computer naar de externe computer te selecteren en te slepen, en omgekeerd. Gebruikers kunnen ook bestandsoverdracht via slepen en neerzetten uitvoeren tussen Windows- en Mac-computers, iets dat niet wordt aangeboden door de meeste andere oplossingen voor externe toegang.

Sessieopname biedt gebruikers de mogelijkheid hun sessies voor externe toegang op te nemen door op een knop op de werkbalk te klikken om de opname te starten en te stoppen, waarbij alle opnames automatisch worden opgeslagen op de lokale computer. Dit biedt gebruikers een gemakkelijke manier om sessies op te nemen voor trainingsdoeleinden, het bijhouden van gegevens, het maken van video's en meer.

Andere nieuwe functies en verbeteringen in Splashtop versie 3.3.0.0 zijn:

Copy-Paste bestandsoverdracht (alleen Windows)

Sterk verbeterde snelheid van bestandsoverdracht

Bestanden overdragen zonder een sessie voor toegang op afstand te starten

Verbeteringen in de UX van bestandsoverdracht

Gepland opnieuw opstarten (Ondersteuning op Afstand Premium)

Waarschuwingen voor Windows-evenementen (Ondersteuning op Afstand Premium)

macOS Mojave ondersteuning voor donkere modus

"Met de toevoeging van Drag-and-Drop en Copy-Paste File Transfer, plus de verbeteringen aan snelheid en UX, biedt Splashtop de best presterende functionaliteit voor bestandsoverdracht in de remote access industrie," aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. "De kernproducten van Splashtop zijn al tot 80% goedkoper dan onze toonaangevende concurrenten. De nieuwe functies en verbeteringen die in onze nieuwste versie zijn toegevoegd, blijven ons streven om onze klanten de beste oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand te bieden."

Splashtop Remote Support Premium, afgelopen augustus uitgebracht om extra monitoring- en beheerfuncties te bieden, samen met ondersteuning op afstand, krijgt ook nieuwe updates in de 3.3.0.0-release met geplande reboot en waarschuwingen voor Windows-evenementen.

Nu beschikbaar

Nieuwe abonnees van Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support en Splashtop SOS krijgen automatisch de nieuwe versie van de Splashtop-applicaties. Huidige abonnees kunnen meer te weten komen over de release, hoe updates zullen worden uitgerold, en welke functies van toepassing zijn op welke pakketten op https://www.splashtop.com/splashtop-new-features-january-2019. De nieuwe functies zijn ook beschikbaar in gratis proefversies van Splashtop Business Access, Remote Support of SOS.

Over Splashtop

Splashtop Inc. is gevestigd in Silicon Valley en levert de beste waarde en de beste oplossingen voor externe computertoegang en samenwerking. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om vanaf elk apparaat, waar dan ook, toegang te krijgen tot hun apps en gegevens. Splashtop Remote Support diensten stellen IT en MSPs in staat om computers, mobiele, industriële apparatuur en Internet of things (IoT) te ondersteunen. Splashtop On-Demand Support-oplossingen stellen support- en helpdeskteams in staat om op afstand toegang te krijgen tot zowel computers als iOS- en Android-apparaten om ondersteuning te bieden. Splashtop samenwerkingsdiensten, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken effectieve schermdeling mogelijk, één-op-veel, over apparaten heen. Meer dan 20 miljoen gebruikers genieten van Splashtop producten. Meer informatie op https://www.splashtop.com.