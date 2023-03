Creatievelingen Willen Snelheid en Splashtop Levert

Als u Adobe® Max 2021 heeft bijgewoond, zag u waarschijnlijk dat Splashtop de performance voor werken op afstand voor creatievelingen in alle sectoren, met name gaming, media en entertainment en onderwijs, opnieuw heeft verbeterd. In het Splashtop-persbericht hebben we uitgelegd dat creatieve mensen zoals game-ontwikkelaars, video-editors, 3D-ontwerpers en animators nu kunnen genieten van snelheden tot 60 frames per seconde bij het gebruik van Splashtop remote access-oplossingen.

Dat zijn 60 beelden per seconde. Het is het soort prestatie waar creatieven en studenten bij gedijen als ze op afstand werken. Overweeg dit, Splashtop werd al beoordeeld aan de top van de remote access industrie voor per prestatie door Windows Report in hun artikel van april 2021, 5 beste remote desktop oplossingen met hoge framerates - en dat was gebaseerd op onze oude 40 fps mogelijkheid. Met de aankondiging van vandaag gaan we dat prestatieniveau (en de concurrentie) voorbij met een snelheidsverbetering van 50% tot 60 fps.

Adobe Creative Cloud-gebruikers hebben betrouwbare remote oplossingen nodig om overal productief te kunnen werken

Uw creatieve experts zijn zoveel mogelijk overgestapt op thuiswerken. Het is een onontkoombare verandering in alle branches. Sue Skidmore, hoofd partnerrelaties voor Video bij Adobe, legde het als volgt uit:

“Omdat de wereld van het werk de afgelopen 18 maanden drastisch is veranderd, is ook de behoefte aan externe oplossingen voor gebruikers van Adobe Creative Cloud®-apps toegenomen. Nu kunnen creatievelingen de grenzen van creativiteit en samenwerking verleggen door taken als videobewerking en audio-videosynchronisatie uit te voeren, terwijl ze tegelijkertijd op afstand toegang hebben tot gedeelde opslag en andere hardware die ze nodig hebben. Met Splashtop kunnen Adobe-gebruikers hun pc, Android-, iOS- en Chromebook-apparaten veilig gebruiken om productief te werken, waar ze zich ook bevinden.”

De klanten van Adobe werken vaak met petabytes aan beeldmateriaal dat een sterke A/V-synchronisatie en het vermogen om snel te werken vereist. Splashtop blinkt uit op dit gebied, zelfs bij het remoteren van de ene Mac naar een andere Mac zesduizend mijl verderop. Karl Soule van Adobe Video legt de waarde van Splashtop als volgt uit: "Wanneer videobewerkers 3 of 4 toetsen per seconde aanslaan met de snelle trimmen die promoafdelingen doen, is het cruciaal om iets te hebben dat responsief is en de A/V-synchronisatie in lijn houdt. Dat is een van de gebieden waarop ik heb gemerkt dat Splashtop uitblinkt." Lees meer over waarom Adobe's M&E klanten Splashtop gebruiken in Adobe is verslaafd aan Splashtop.

Splashtop maakt stressvrij werken op afstand van hoge kwaliteit mogelijk voor media- en entertainmentbedrijven

Het komt erop neer dat M&E bedrijven nu op afstand werken met dezelfde hoge kwaliteit en prestaties als op kantoor. Tot hen behoort khara, Inc., het videoplanning- en productiebedrijf dat door Hideaki Anno is opgericht. Ze hebben onder andere de 'Evangelion' serie en 'Dragon Dentist' geproduceerd.

In een recente casestudy deelde de heer Shinnosuke Suzuki, een leidinggevende van de afdeling informatiesystemen in khara, Inc. khara's ervaring met het gebruik van Splashtop voor videoproductie en planning op afstand. Hij gaf door dat de creatieven van khara de snelle schermoverdracht tijdens sessies op afstand erg aantrekkelijk vonden. Suzuki voegde eraan toe: "De hoge prestaties van Splashtop stellen ons in staat om zonder stress te werken. Het is net alsof we op kantoor achter de computer zitten."

De hoogwaardige toegang op afstand van Splashtop is uiterst eenvoudig te implementeren

Splashtop installeert binnen enkele minuten of uren, en heeft een zeer gebruiksvriendelijke interface. Zoals Andres Reyes, CTO bij Boxel Studio zei: "We hebben altijd het gevoel gehad dat jullie vanaf het begin een zeer robuuste gebruikerservaring hadden...Het is gewoon een zalige, no-hassle ervaring. Het was zo snel en gemakkelijk om Splashtop in te zetten, gewoon magisch! Alles is eenvoudig - moet je meer gebruikers toevoegen? Klik, klik, supersimpel!" Reyes zei verder,

“Bij de andere oplossingen die we hebben geprobeerd, zeiden gebruikers dat het te onoverzichtelijk was, of te traag, of dit is niet wat ik wil, enzovoort. We hebben Splashtop geïmplementeerd en we krijgen meteen e-mails van onze artiesten. Wow, dit is geweldig, nu kan ik echt goed werken, ik kan mijn werk echt gedaan krijgen. Dus je begint tevreden gebruikers te krijgen.”

De verbeterde functies bieden creatievelingen onmiddellijke, gebruiksvriendelijke, snelle remote access met onder andere:

Framerates tot 60 FPS.

Minimale latency: minimaliseert automatisch latency en latencyvariabiliteit

Performance-indicatoren: realtime performancestatus, inclusief framerate per seconde (FPS) en bits per seconde (BPS).

Uiteindelijk hebben uw creatievelingen behoefte aan verbeterde remote prestatietools waarmee ze kunnen samenwerken, snelle A/V-synchronisatie hebben en snel kunnen werken - zonder frustraties. Daarom hebben we zwaar geïnvesteerd in het verhogen van zowel het prestatievermogen als het gebruiksgemak van onze remote access-oplossingen. En daarom we dat blijven doen voor onze klanten.

