ConnectWise Controle Prijsverhoging

ConnectWise Control verhoogde onlangs de prijs van hun onbeheerde "Access" software. Krijg alle topfuncties, betere prestaties en een betere klantervaring met Splashtop

ConnectWise heeft onlangs de prijs van het ConnectWise Control Access-product verhoogd. Het Access-pakket is ontworpen om gebruikers onbemand externe toegang te geven tot hun beheerde computers. Het pakket is geprijsd per het aantal computers waartoe u toegang nodig heeft. Nu wordt de startprijs vermeld op $30/ maand voor 25 computers (of $360 / jaar, aangezien ConnectWise Control Access-abonnementen jaarlijks worden gefactureerd).

Dat is een prijsverhoging van 20% voor het startniveau. Voor andere niveaus is de prijs met maar liefst 275% gestegen! Dat is meer dan het driedubbele van de oorspronkelijke prijs.

connectwise Controle Toegang Prijsverhoging

Zoals je hieronder kunt zien, zagen de prijzen voor pakketten met meer computers de grootste stijgingen. Hier ziet u hoe de jaarlijkse prijs per jaar is gestegen voor ConnectWise Control Access:

Update: 2022 ConnectWise Control Support Prijsstijging

Medio 2022 verhoogde connectwise de prijs van hun connectwise Control Support Plannen, waaronder de One-, Standard- en Premium-abonnementen. De prijsverhogingen tot 17,2% werden toegepast op alle maand- en jaarplannen. Ondertussen hadden de vergelijkbare Splashtop-abonnementen geen prijsverhogingen in 2022.

Schakel over naar Splashtop

Door Splashtop Remote Support aan te schaffen kunnen MSPs gebruikmaken van onbeheerde toegang tot hun beheerde endpoints plus extra remote bewakings- en beheerfuncties die Connectwise Control Access niet biedt.

Met Splashtop krijgt u meer functies dan ConnectWise Control Access, snelle externe verbindingen en een superieure klantenservice. Bekijk onze volledige vergelijking tussen Splashtop en ConnectWise Control.

Splashtop Remote Support is de beste softwareoplossing voor ondersteuning op afstand voor MSP's . Ga aan de slag met een gratis proefperiode van 14 dagen en ontdek zelf waarom tienduizenden bedrijven Splashtop gebruiken. Geen creditcard of verplichting vereist om aan de slag te gaan.

BEGINNEN