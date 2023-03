Splashtop Classroom nu beschikbaar voor iPhone

Leerlingen kunnen nu deelnemen aan Splashtop Classroom screen sharing sessies en samenwerken met lesinhoud vanaf hun iPhones!

De Splashtop Classroom for iPhone- app is nu beschikbaar in de iTunes Store! Met deze gratis app kunnen studenten vanaf hun iPhones deelnemen aan de schermdelingssessie van een docent. Deze nieuwste release breidt de brede apparaatondersteuning van Splashtop Classroom verder uit, die nu webbrowsers voor Windows, Mac, iOS, Android en Chrome omvat.

Wat is Splashtop Classroom?

Splashtop Classroom is een afstandsbediening en schermdelingsoplossing voor docenten en studenten die een grotere betrokkenheid van de klas mogelijk maakt. Docenten kunnen verbinding maken en de klassikale Windows/Mac-computer bedienen vanaf een iPad of Android-apparaat. Hierdoor kan de leraar achter het bureau vandaan komen en de hele klas betrekken terwijl hij nog steeds de controle heeft over de klascomputer.

Leraren kunnen het computerscherm van de klas (met audio) ook delen met de iPad, Chromebook, PC, Mac en nu ook iPhone-apparaat van elke leerling. Dit verbetert de betrokkenheid en interactiviteit van de leerlingen. Leerlingen kunnen dan direct vanaf hun eigen apparaat de lesinhoud bekijken, controleren en van aantekeningen voorzien.

Met de nieuwe Splashtop Classroom for iPhone-app kunnen leerlingen met iPhones deelnemen aan de schermdelingssessie van de docent met een unieke code of door een QR-code te scannen die de docent op hun scherm kan weergeven. Eenmaal verbonden, kunnen studenten het scherm van de docenten in realtime op hun iPhones zien. Docenten kunnen vervolgens de controle aan een leerling geven zodat ze lesinhoud kunnen presenteren en zelfs aantekeningen over de lessen kunnen maken.

Splashtop Classroom for iPhone nu beschikbaar

Splashtop Classroom is perfect voor 1:1 en bring-your-own-device (BYOD) initiatieven! Leraren kunnen de controle overdragen aan leerlingen en hen hun ideeën laten verkennen en communiceren met de rest van de klas zonder van hun stoel te komen. Zelfs de meest veeleisende multimediatoepassingen kunnen onmiddellijk en met een geweldige gebruikerservaring worden gedeeld. Als je al een Splashtop Classroom gebruiker bent, ga dan nu naar de iTunes store om de Splashtop Classroom app te downloaden!

Geïnteresseerd in Splashtop Classroom?

Splashtop Classroom is een geweldige oplossing voor schooldistricten, leraren, universiteiten en bedrijfsorganisaties. Je kunt nu meteen beginnen met een gratis proefperiode. Geen creditcard of verplichting vereist.

BEGINNEN