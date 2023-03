Als je onderweg werkt, moet je software voor werken op afstand toegankelijk zijn voor al je apparaten, zodat je verbonden blijft. Hier zijn de toptools voor telewerkers.

Meer van ons dan ooit werken onderweg. We werken nu geheel of gedeeltelijk vanuit een andere plaats dan ons kantoor. Maar zonder de juiste software voor werken op afstand kan werken buiten kantoor frustrerend en onproductief zijn.

Gelukkig maakt cloud-gebaseerde software het nu gemakkelijker dan ooit om verbonden te blijven. Nieuwe opties voor projectbeheer, communicatie en samenwerking zijn vanaf de basis ontworpen als software voor werken op afstand.

Met deze toepassingen maakt het niet uit of je hele team in hetzelfde kantoor zit of verspreid over de hele wereld. Projecten kunnen worden beheerd met flexibele software van Trello, Basecamp, of Maandag. Voor communicatie kunnen videoconferentietoepassingen van Zoom, Skype en Slack teams van overal bij elkaar brengen. Samenwerking vereist niet langer dat iedereen op hetzelfde netwerk is aangesloten. Dropbox, Google Drive en Microsoft Teams maken het mogelijk om bestanden op te slaan, te delen en samen te werken in de cloud.

Maar soms moet je gewoon op kantoor zijn. Eigenlijk moet je soms gewoon achter je kantoorcomputer zitten. Zelfs met de verschuiving naar de cloud zijn er nog steeds enkele programma's en processen die het beste werken als je direct achter je werkcomputer zit.

Eigen software, netwerkbronnen en hardware-intensief werk kunnen ervoor zorgen dat je eigenlijk liever je werkcomputer gebruikt. Met Splashtop kun je.

Waarom Splashtop de beste software voor werken op afstand is

Splashtop is de beste software voor werken op afstand voor onderweg. Waar je ook bent, welk apparaat je ook bij je hebt, zolang je maar internettoegang hebt, kun je op afstand toegang krijgen tot je kantoorcomputer, de controle overnemen en werk gedaan krijgen.

Splashtop geeft je op afstand toegang tot elke Windows, Mac of Linux computer vanaf een ander Windows, Mac, iOS, Android of Chromebook apparaat. Eenmaal in een sessie op afstand heb je het gevoel dat je voor je werkcomputer zit, zelfs als je hem op afstand bedient vanaf een tablet of mobiel apparaat.

Het voordeel hiervan is dat je toegang hebt tot alle bronnen op je werkcomputer, zelfs buiten kantoor. Je kunt op afstand elke toepassing uitvoeren, zoals videobewerkingssoftware. Je kunt elk bestand op je werkcomputer openen en bewerken. Je kunt onderweg werken alsof je achter je bureau zit.

Om nog maar te zwijgen over het feit dat Splashtop beschikt over een wereldwijde serverinfrastructuur die zorgt voor bliksemsnelle verbindingen, zodat u uw werk gemakkelijk kunt doen. En 256-bits AES-codering, apparaatverificatie en andere beveiligingsfuncties zorgen ervoor dat uw gegevens veilig zijn.

Probeer het gratis zelf uit. Start een gratis proefversie van Splashtop Business Toegang en kijk wat meer dan 200.000 bedrijven en meer dan 30 miljoen gebruikers al hebben ontdekt.

Gratis proefperiode