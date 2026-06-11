Bereid uw organisatie met toegang op afstand voor op thuiswerken

Installeer en configureer nu gratis externe computertoegang. Wees klaar om het snel uit te rollen als je het nodig hebt
Aangezien de uitbraak van het coronavirus COVID-19 zich blijft uitbreiden, moeten organisaties overwegen hoe ze zich kunnen voorbereiden voor het geval hun werknemers niet naar het werk kunnen reizen. Met Splashtop kunnen mensen op afstand vanuit huis werken en toegang krijgen tot hun kantoorcomputer vanaf een andere computer, tablet of mobiel apparaat via een beveiligde streamingverbinding.
Voer deze snelle stappen uit om uw bedrijf, school, organisatie of uzelf in te stellen voor toegang op afstand en wees voorbereid zonder kosten vooraf.
Bereid u voor op externe toegang, uzelf, uw kleine team of uw hele organisatie
Met een Splashtop Remote Access gratis proefperiode van 7 dagen kunt u uw account instellen met maximaal twee gebruikers en de Splashtop Streamer op maximaal 20 computers zetten waar u of uw team toegang tot moeten hebben. Als u het moet instellen voor meer gebruikers of meer computers, laat het ons dan weten.
Volg in uw my.splashtop-webconsole de instructies om de Splashtop Streamer op de computers te plaatsen die uw team mogelijk nodig heeft om op afstand toegang te krijgen
Nodig een tweede teamlid uit voor het account. U kunt allebei de Splashtop Business-apps voor Windows, Mac, iOS, Android, Chrome en meer gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot de computers die u met de streamer hebt ingesteld.
Als u meer dan 2 gebruikers wilt instellen, neem dan contact op met ons team via sales@splashtop.com en zij kunnen het aantal gebruikers en computers tijdens uw proefperiode verhogen
Je hebt tijdens de proefperiode 7 dagen om alles in te stellen en te testen of het werkt.
Als u tevreden bent met wat we bieden, kunt u zich eenvoudig abonneren met een creditcard in uw my.Splashtop-dashboard voor € 90 per gebruiker per jaar. Het is een kleine prijs om ervoor te zorgen dat uw bedrijf kan blijven draaien.
Ter ondersteuning van thuiswerken (WFH) -initiatieven biedt Splashtop ook deze speciale volumekortingen aan:
Voor meer dan 10 gebruikers zijn de kosten € 5,63 per maand per gebruiker
Ga naar onze Thuiswerken- pagina om licenties te kopen.
Enterprise-opties zijn ook beschikbaar
Voor grotere bedrijven en organisaties
cloud- en lokale opties beschikbaar
Actieve Gids / SSO-integratie beschikbaar
Vermeld in de toelichting of u op zoek bent naar een cloud of on-premise oplossing en of u geïnteresseerd bent in active directory/SSO. Of bel +31 (0) 20 888 5115
Al een Splashtop-abonnee?
Heeft u meer computers of gebruikers nodig onder uw abonnement om er zeker van te zijn dat u gedekt bent? U kunt op elk moment naar uw accountinstellingen op my.splashtop.com gaan om het aantal computers dat onder uw account wordt beheerd tegen een evenredige prijs te verhogen. Als je je niet online hebt geabonneerd en die optie niet in je account hebt, kun je voor hulp contact opnemen met ons verkoopteam via sales@splashtop.com .
Aanvullende informatie en bronnen
MSPs - Stel klanten in staat om thuis te werken tijdens de uitbraak van het coronavirus