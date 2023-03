Bereid uw organisatie met toegang op afstand voor op thuiswerken

Installeer en configureer nu gratis externe computertoegang. Wees klaar om het snel uit te rollen als je het nodig hebt

Aangezien de uitbraak van het coronavirus COVID-19 zich blijft uitbreiden, moeten organisaties overwegen hoe ze zich kunnen voorbereiden voor het geval hun werknemers niet naar het werk kunnen reizen. Met Splashtop kunnen mensen op afstand vanuit huis werken en toegang krijgen tot hun kantoorcomputer vanaf een andere computer, tablet of mobiel apparaat via een beveiligde streamingverbinding.

Voer deze snelle stappen uit om uw bedrijf, school, organisatie of uzelf in te stellen voor toegang op afstand en wees voorbereid zonder kosten vooraf.

Bereid u voor op externe toegang, uzelf, uw kleine team of uw hele organisatie

Met een gratis proefperiode van 14 dagen voor Splashtop Business Access, kunt u uw account instellen met maximaal twee gebruikers en de Splashtop Streamer op maximaal 20 computers plaatsen waartoe u of uw team toegang nodig heeft. Laat het ons weten als u het voor meer gebruikers of meer computers moet instellen.

Start een gratis proefversie van Splashtop Business-toegang Volg in uw my.splashtop-webconsole de instructies om de Splashtop Streamer op de computers te plaatsen die uw team mogelijk nodig heeft om op afstand toegang te krijgen Nodig een tweede teamlid uit voor het account. U kunt allebei de Splashtop Business-apps voor Windows, Mac, iOS, Android, Chrome en meer gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot de computers die u met de streamer hebt ingesteld. Als u meer dan 2 gebruikers wilt instellen, neem dan contact op met ons team via sales@splashtop.com en zij kunnen het aantal gebruikers en computers tijdens uw proefperiode verhogen Je hebt tijdens de proefperiode 14 dagen om alles in te stellen en te testen of het werkt.

Als u tevreden bent met wat we bieden, kunt u zich eenvoudig abonneren met een creditcard in uw my.Splashtop-dashboard voor €90 per gebruiker per jaar. Het is een kleine prijs om ervoor te zorgen dat uw bedrijf kan blijven draaien.

Ter ondersteuning van thuiswerken (WFH) -initiatieven biedt Splashtop ook deze speciale volumekortingen aan:

Voor meer dan 10 gebruikers zijn de kosten €5.63 per maand per gebruiker

Ga naar onze Thuiswerken- pagina om licenties te kopen.

Enterprise-opties zijn ook beschikbaar

Voor grotere bedrijven en organisaties

cloud- en lokale opties beschikbaar

Actieve Gids / SSO-integratie beschikbaar

Neem contact met ons op

Vermeld in de toelichting of je op zoek bent naar cloud of on-premise en of je geïnteresseerd bent in active directory/SSO. Of bel 1-408-886-7177

Al een Splashtop-abonnee?

Heeft u meer computers of gebruikers nodig onder uw abonnement om er zeker van te zijn dat u gedekt bent? U kunt op elk moment naar uw accountinstellingen op my.splashtop.com gaan om het aantal computers dat onder uw account wordt beheerd tegen een evenredige prijs te verhogen. Als je je niet online hebt geabonneerd en die optie niet in je account hebt, kun je voor hulp contact opnemen met ons verkoopteam via sales@splashtop.com .

