Beste alternatief voor AeroAdmin - Splashtop Business Access

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Professional using Splashtop for remote work on MacBook

Beste AeroAdmin-alternatief – Splashtop Remote Access

Splashtop Team
3 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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Splashtop is de beste remote desktop-software voor particulieren en bedrijven. Splashtop kost minder en wordt geleverd met meer functies dan vergelijkbare AeroAdmin-pakketten.

Splashtop wordt door tienduizenden bedrijven gebruikt om werknemers op afstand toegang te geven tot hun kantoorcomputers vanaf hun eigen apparaten. Splashtop is niet alleen snel en veilig, maar kost ook minder dan andere tools zoals TeamViewer en AeroAdmin.

Hier is een kijkje waarom Splashtop Remote Access het beste alternatief is voor elk van AeroAdmin’s pakketten voor remote werken.

Splashtop vs AeroAdmin Free

Als u remote-sdesktopsoftware wilt gebruiken om op afstand te werken, kunt u het beste wegblijven van het AeroAdmin Free-pakket. Hoewel het product wel zegt dat het voor commercieel gebruik kan worden gebruikt, zijn er verschillende beperkingen die uw productiviteit kunnen belemmeren:

  • De verbindingstijd per ID is beperkt tot 17 uur per maand.

  • Er zijn advertenties en splash screens in de gratis versie.

  • Geen bestandsoverdracht.

Splashtop Remote Access geeft je daarentegen onbeperkte remote toegang tot je computers en bevat de belangrijkste functies die je nodig hebt, zoals drag-and-drop bestandoverdracht.

Splashtop vs AeroAdmin Pro

Splashtop Remote Access Pro en AeroAdmin Pro hebben bijna identieke prijzen. Echter, AeroAdmin Pro mist een zeer belangrijke functie die te vinden is in Splashtop Remote Access Pro.

Log- of sessierapporten bieden u logboeken over de activiteit van uw gebruikers in de app. Met Splashtop ziet u logboeken voor externe verbindingen, bestandsoverdrachten, gebruikte apparaten en meer. Sessierapporten zijn echter niet beschikbaar in AeroAdmin Pro. Dit is een belangrijke functie voor accounteigenaren die logboeken willen bijhouden voor compliance, audits en beveiliging.

Splashtop vs AeroAdmin Business

Splashtop Remote Access Pro, dat begint bij € 90 per gebruiker per jaar, kan je geld besparen op je abonnements kosten vergeleken met het AeroAdmin Business Pakket (begint bij $119,90 per gebruiker per jaar).

Waar Splashtop Remote Access Pro AeroAdmin Business overtreft, is de Centraal Beheerbare Toegang functie.

Voor accounts met meerdere gebruikers kunnen eigenaren van Splashtop-accounts de toegangsrechten van elk van hun gebruikers instellen om te bepalen welke gebruikers toegang hebben tot welke computers. Die functie is niet beschikbaar in AeroAdmin Business. Om die functie met AeroAdmin te krijgen, moet u hun duurste pakket, AeroAdmin Corporate, aanschaffen.

Splashtop vs AeroAdmin Corporate

AeroAdmin Corporate komt het dichtst in de buurt van Splashtop Remote Access Pro qua functies. Echter, Splashtop begint bij € 90/jaar terwijl het AeroAdmin Corporate pakket begint bij $139.90/jaar. Splashtop levert je elk jaar aanzienlijke besparingen!

Een snel overzicht: Splashtop vs AeroAdmin-prijzen

Nogmaals, om de meeste functies van Splashtop Remote Access Pro te krijgen, moet je of het Business- of Corporate-pakket van AeroAdmin nemen. Hier is een prijsvergelijking tussen de pakketten:

A comparison chart shows starting prices per user per year: Splashtop Business Access at $99 (green), AeroAdmin Business at $119.90 (red), and AeroAdmin Corporate at $139.90 (red).

Splashtop biedt ook kortingstarieven voor accounts met 10 of meer gebruikers vanaf $ 4,54 per maand per gebruiker. Als u een groot team heeft dat remote desktop-software nodig hebt, kunt u veel besparen door voor Splashtop te kiezen!

Waarom kiezen voor Splashtop?

Splashtop is de beste hoogwaardige remote desktop-software voor externe medewerkers. Hiermee hebt u veilige externe toegang tot uw Windows-, Mac- en Linux-computers vanaf elk ander Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat.

Naast het op afstand toegang krijgen tot en besturen van uw computers, kunt u profiteren van alle functies die Splashtop te bieden heeft:

  • Snelle toegang op afstand met HD-kwaliteit & 4K streaming

  • Audio

  • Logboekregistratie

  • GEBRUIKERS- EN COMPUTERBEHEER

  • Toegangsrechten

  • Grouping

  • Bestandsoverdracht

  • Afdrukken vanop afstand

  • Wekken op afstand

  • Op afstand opnieuw opstarten

  • Chat

  • Mijn bureaublad delen

  • ...en meer

Splashtop biedt ook meertalige ondersteuning en is volledig gelokaliseerd voor vele landen en talen.

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