Beste alternatief voor AeroAdmin - Splashtop Business Access

Splashtop is de beste remote desktop-software voor particulieren en bedrijven. Splashtop kost minder en wordt geleverd met meer functies dan vergelijkbare AeroAdmin-pakketten.

Splashtop wordt door tienduizenden bedrijven gebruikt om werknemers op afstand toegang te geven tot hun kantoorcomputers vanaf hun eigen apparaten. Splashtop is niet alleen snel en veilig, maar kost ook minder dan andere tools zoals TeamViewer en AeroAdmin.

Hier leest u waarom Splashtop Business Access het beste alternatief is voor elk van de AeroAdmin-pakketten voor werken op afstand.

Splashtop vs AeroAdmin Free

Als u remote-sdesktopsoftware wilt gebruiken om op afstand te werken, kunt u het beste wegblijven van het AeroAdmin Free-pakket. Hoewel het product wel zegt dat het voor commercieel gebruik kan worden gebruikt, zijn er verschillende beperkingen die uw productiviteit kunnen belemmeren:

De verbindingstijd per ID is beperkt tot 17 uur per maand.

Er zijn advertenties en splash screens in de gratis versie.

Geen bestandsoverdracht.

Aan de andere kant geeft Splashtop Business Access u onbeperkte externe toegang tot uw computers en wordt het geleverd met de beste functies die u nodig hebt, waaronder bestandsoverdracht via slepen en neerzetten.

Splashtop vs AeroAdmin Pro

Splashtop Business Access Pro en AeroAdmin Pro hebben bijna identieke prijzen. AeroAdmin Pro mist echter een zeer belangrijke functie die wel te vinden zijn in Splashtop Business Access Pro.

Log- of sessierapporten bieden u logboeken over de activiteit van uw gebruikers in de app. Met Splashtop ziet u logboeken voor externe verbindingen, bestandsoverdrachten, gebruikte apparaten en meer. Sessierapporten zijn echter niet beschikbaar in AeroAdmin Pro. Dit is een belangrijke functie voor accounteigenaren die logboeken willen bijhouden voor compliance, audits en beveiliging.

Splashtop vs AeroAdmin Business

Splashtop Business Access Pro, vanaf €90 per gebruiker per jaar, kan u geld besparen op uw abonnementskosten in vergelijking met het AeroAdmin Business-pakket (vanaf $119,90 per gebruiker per jaar).

Splashtop Business Access Pro verslaat AeroAdmin Business echt dankzij de functie voor centraal beheerde toegang.

Voor accounts met meerdere gebruikers kunnen eigenaren van Splashtop-accounts de toegangsrechten van elk van hun gebruikers instellen om te bepalen welke gebruikers toegang hebben tot welke computers. Die functie is niet beschikbaar in AeroAdmin Business. Om die functie met AeroAdmin te krijgen, moet u hun duurste pakket, AeroAdmin Corporate, aanschaffen.

Splashtop vs AeroAdmin Corporate

AeroAdmin Corporate komt qua functies het dichtst in de buurt van Splashtop Business Access Pro. Splashtop begint echter bij €90 per jaar, terwijl het AeroAdmin Corporate-pakket begint bij $139,90 per jaar. Splashtop levert u elk jaar aanzienlijke besparingen op!

Een snel overzicht: Splashtop vs AeroAdmin-prijzen

Nogmaals, om de meeste functies van Splashtop Business Access Pro te krijgen, moet u het Business- of Corporate-pakket van AeroAdmin downloaden. Hier is een prijsvergelijking tussen de pakketten:

Splashtop biedt ook kortingstarieven voor accounts met 10 of meer gebruikers vanaf $ 4,54 per maand per gebruiker. Als u een groot team heeft dat remote desktop-software nodig hebt, kunt u veel besparen door voor Splashtop te kiezen!

Waarom kiezen voor Splashtop?

Splashtop is de beste hoogwaardige remote desktop-software voor externe medewerkers. Hiermee hebt u veilige externe toegang tot uw Windows-, Mac- en Linux-computers vanaf elk ander Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat.

Naast het op afstand toegang krijgen tot en besturen van uw computers, kunt u profiteren van alle functies die Splashtop te bieden heeft:

Snelle toegang op afstand met HD-kwaliteit & 4K streaming

Audio

Logboekregistratie

GEBRUIKERS- EN COMPUTERBEHEER

Toegangsrechten

Grouping

Bestandsoverdracht

Afdrukken vanop afstand

Wekken op afstand

Op afstand opnieuw opstarten

Chat

Mijn bureaublad delen

...en meer

Splashtop biedt ook meertalige ondersteuning en is volledig gelokaliseerd voor vele landen en talen.

Start nu uw gratis proefperiode om zelf Splashtop Business Access uit te proberen. Geen creditcard nodig om u aan te melden.

BEGINNEN