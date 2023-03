Voeg SOS toe aan Splashtop Business Access voor support aan elk apparaat

Splashtop Business Access-gebruikers kunnen Splashtop SOS aan hun account toevoegen om op afstand toegang te krijgen tot elke computer, tablet of mobiel apparaat om support te bieden.

Vul de remote access-functies die u graag gebruikt in Splashtop Business Access, aan met de remote support en samenwerkingsfuncties van Splashtop SOS. Ondersteun een onbeperkt aantal apparaten, overal en altijd, met een eenvoudige 9-cijferige code.

Waarom Splashtop SOS toevoegen aan Business Access?

Splashtop SOS maakt ondersteuning en samenwerking op afstand eenvoudig. Met SOS heb je op afstand toegang tot elk apparaat op het moment dat iemand om je hulp vraagt - er is geen voorafgaande installatie nodig! Houd je bedrijf 100% operationeel door onmiddellijk alle technische problemen van je eindgebruikers te diagnosticeren en op te lossen, of je nu op kantoor bent of thuis werkt.

Door on-demand toegang te krijgen tot een onbeperkt aantal apparaten, kunt u remote support bieden voor alle werk- en persoonlijke devices van uw eindgebruikers, waaronder Windows-, Mac-, iOS- en Android-apparaten. Neem de controle over op het apparaat van uw eindgebruiker en los problemen op alsof u het apparaat persoonlijk bedient. Met iOS-devices kunt u de schermen op afstand in realtime bekijken en uw eindgebruikers makkelijk helpen.

Waar Splashtop Business Access u en uw gebruikers remote access geeft tot een beheerde set computers waarmee u op afstand kunt werken, geeft SOS u de mogelijkheid om elk ander apparaat op afstand te ondersteunen in het geval van een technisch probleem!

Hoe werkt het

Splashtop Business Access-gebruikers kunnen een basis Splashtop SOS-abonnement aan hun account toevoegen. Als u dat heeft gedaan, kunt u de SOS-functie gebruiken en elk apparaat gemakkelijk ondersteunen!

1: Installeer de Splashtop Business-app

Open dezelfde Splashtop Business-app die u al gebruikt op uw computer of mobiele apparaat, klik op het "+" SOS-icoontje of selecteer "SOS Connect to User's Device" in het menu.

2: Laat je eindgebruiker een unieke sessiecode genereren

Stuur uw eindgebruiker de instructies om een 9-cijferige code te genereren. De gebruiker hoeft alleen de SOS-app te starten en u sessiecode te geven.

Er is geen installatieproces nodig op computers. Gebruikers van mobiele apparaten kunnen de SOS-app veilig downloaden in de Apple- of Google-appstores.

3: Verbinden met eindgebruikersapparaat

Voer in uw Splashtop Business-app de 9-cijferige code in om de externe verbinding te starten. Nu kunt u uw eindgebruiker remote support bieden!

