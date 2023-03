5 redenen waarom u Splashtop-connector zou moeten beta-testen (veiligheid is nr. 1)

Splashtop is momenteel op zoek naar bètatesters voor zijn nieuwe Splashtop Connector, die remote access mogelijk maakt tot computers die doorgaans alleen toegankelijk zijn binnen LAN. Met de nieuwe functie kunnen gebruikers rechtstreeks vanuit de Splashtop Business-app verbinding maken met computers die het RDP-protocol ondersteunen, zonder VPN te gebruiken of een remote access agent te installeren.

Wat is RDP?

RDP is een eigen protocol gemaakt door Microsoft, waarmee mensen verbinding kunnen maken met computers, servers, virtuele Windows-desktops of apps, enz. zonder dat er extra externe toegangssoftware op de hostmachine nodig is. RDP werkt echter alleen wanneer verbinding wordt gemaakt via hetzelfde lokale netwerk. Daarom moeten veel gebruikers eerst een VPN-verbinding tot stand brengen wanneer ze niet aanwezig zijn. Andere gebruikers kunnen een daisy-chain aanpak gebruiken om toegang te krijgen tot apparaten in een aparte beveiligingszone en deze beheren, door eerst verbinding te maken met een computer in het netwerk met een remote accesstool van een derde partij, en vervolgens RDP-sessies te starten vanaf die computer.

RDP biedt een aantal zeer handige mogelijkheden, zoals op afstand werken en ondersteuning door een IT-expert op afstand. Hoewel deze technologie nu wereldwijd door miljoenen mensen wordt gebruikt, zijn er toenemende zorgen over cybersecurity, namelijk dat het wordt gebruikt als aanvalsmogelijkheid voor ransomware.

Open protocollen zoals RDP zijn eenvoudigweg niet gebouwd om te voldoen aan de huidige behoeften op het gebied van werken op afstand of de toegenomen beveiligingsproblemen en -vereisten. Bovendien vormen BYOD-apparaten van werknemers die zijn verbonden met de bedrijfs-VPN extra beveiligingsrisico's en is er een kans dat malware zich verspreidt.

Redenen om Splashtop Connector te proberen

Software voor remote access en support is ontwikkeld om veel traffic aan te kunnen en biedt volledige toegang tot de bestanden en software van externe computers, ongeacht de netwerkomgeving. De fijnmazige machtigingenregeling en het gebruik van standaard webcommunicatiepoorten maken het voor externe of hybride werkomgevingen veiliger en geschikter dan VPN en RDP.

Hier zijn 5 redenen om Splashtop Connector te gebruiken:

Veiligheid - RDP-verbindingen via Splashtop Connector gebruiken end-to-end-codering en TLS/AES-256 via internet. Een VPN is niet nodig - Gebruikers hebben geen VPN-verbinding nodig of zijn verbonden met hetzelfde netwerk om toegang te krijgen tot een computer via RDP. Verbeterde remote support - IT-beheerders kunnen op afstand computers op interne netwerken ondersteunen die mogelijk geen internettoegang hebben of die niet toestaan dat remote access-software van derden wordt geïnstalleerd. Gelijktijdige gebruikers - Meerdere gelijktijdige gebruikers kunnen verbinding maken met dezelfde server en hun eigen individuele virtuele desktopsessies hebben (via RDS/terminalserver). Dit is niet mogelijk met de overgrote meerderheid van remote access-software of standaard Splashtop. Ondersteunt Remote-app - Gebruikers kunnen op afstand een specifiek programma gebruiken in plaats van verbinding te maken met een volledige virtuele desktop, waardoor het gebruik van de app naadloos verloopt.

Hoe wordt u een Splashtop Connector-bètatester

Klik op de onderstaande link om een Splashtop Connector-bètatester te worden.