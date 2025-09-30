5 redenen waarom u Splashtop-connector zou moeten beta-testen (veiligheid is nr. 1)

Splashtop Connector is een nieuwe functie die remote access mogelijk maakt tot computers die doorgaans alleen toegankelijk zijn binnen een LAN. Met de nieuwe functie kunnen gebruikers rechtstreeks vanuit de Splashtop Business-app verbinding maken met computers die het RDP-protocol ondersteunen, zonder VPN te gebruiken of een remote access-agent te installeren.
Wat is RDP?
RDP is een eigen Microsoft-protocol waarmee mensen verbinding kunnen maken met computers, servers, virtual Windows-desktops of -apps, etc., zonder dat er extra remote access-software op de hostcomputer nodig is. RDP werkt echter alleen bij verbinding via hetzelfde lokale netwerk, daarom moeten veel gebruikers eerst een VPN-verbinding tot stand brengen wanneer ze op afstand willen werken. Andere gebruikers kunnen een daisy-chain-benadering gebruiken om apparaten in een aparte beveiligingszone te openen en te beheren, door eerst verbinding te maken met een computer op het netwerk met behulp van een remote accesstool van een derde partij en vervolgens RDP-sessies vanaf die computer te starten.
RDP biedt een aantal zeer handige mogelijkheden, zoals op afstand werken en ondersteuning door een IT-expert die ver weg is. Hoewel deze technologie nu wereldwijd door miljoenen mensen wordt gebruikt, zijn er toenemende zorgen over cybersecurity, vooral dat het wordt gebruikt als aanvalsmogelijkheid voor ransomware.
Open protocollen zoals RDP zijn eenvoudigweg niet gebouwd om te voldoen aan de huidige behoeften op het gebied van werken op afstand of de toegenomen beveiligingsproblemen en -vereisten. Bovendien vormen BYOD-apparaten van werknemers die zijn verbonden met de bedrijfs-VPN extra beveiligingsrisico's en is er een kans dat malware zich verspreidt.
Redenen om Splashtop Connector te proberen
Remote access en supportsoftware is gemaakt om grote hoeveelheden data aan te kunnen en biedt volledige toegang tot de bestanden en software op externe computers, ongeacht de netwerkomgeving. De fijnmazige controle van machtigingen en het gebruik van standaard webcommunicatiepoorten maken het veiliger en geschikter dan VPN en RDP voor externe of hybride werkomgevingen.
Hier zijn 5 redenen om Splashtop Connector te gebruiken:
Veiligheid
RDP-verbindingen via Splashtop Connector gebruiken end-to-end-encryptie en TLS/AES-256 via internet.
Een VPN is niet nodig
Gebruikers hebben geen VPN-verbinding nodig of hoeven niet verbonden te zijn met hetzelfde netwerk om toegang te krijgen tot een computer via RDP.
Verbeterde remote support
IT-beheerders kunnen op afstand computers op interne netwerken, die mogelijk geen internettoegang hebben of die niet toestaan dat remote access-software van derden wordt geïnstalleerd, ondersteunen.
Gelijktijdige gebruikers
Meerdere gelijktijdige gebruikers kunnen verbinding maken met dezelfde server en hun eigen individuele virtual desktopsessies hebben (via RDS/terminalserver). Dit is niet mogelijk met het grootste gedeelte van alle remote access-software of de standaard versie van Splashtop.
Ondersteunt Remote-app
Gebruikers kunnen op afstand specifieke software gebruiken in plaats van verbinding te maken met een volledige virtual desktop, waardoor het gebruik van de software naadloos gaat.
Hoe gebruikt u Splashtop Connector
Splashtop Connector is beschikbaar in het Splashtop Enterprise pakket, een alles-in-één remote access & remote supportoplossing met flexibele licentie-opties. Start nu een gratis proefperiode van Splashtop Enterprise en ervaar zelf de voordelen van Splashtop Connector.