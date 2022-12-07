Splashtop Productivity Pack
Shortcuts op het scherm toevoegen en aantekeningen maken bij alle content in Splashtop Personal
Het Productivity Pack omvat
Configureerbare Shortcuts & Gamepad
Maak uw externe desktop-ervaring productiever door snelkoppelingen op het scherm te gebruiken voor Microsoft Office, games, mediaspelers, browsen, bestandsnavigatie en meer. Gebruik de ingebouwde profielen voor populaire apps of maak er zelf een.
Er zijn profielen opgenomen voor Microsoft Office (inclusief PowerPoint-diavoorstellingen), Media Player, QuickTime Player, browsers, Mad OS en Diablo.
Maak eenvoudig uw eigen profielen, met een willekeurige combinatie van de volgende knoppen op het scherm: Combinatietoetsen voor Windows en Mac (bijv. Ctrl-Alt-Del), muisknop en scrollwiel, gamepad
Whiteboard
Maak aantekeningen op elk live externe desktopscherm. Ideaal voor presentaties en instructie in de klas. Aangepast overgenomen uit onze bekroonde educatieve app Splashtop Whiteboard.
Gebruik gebaren om te tekenen, te markeren of te schrijven over alle content
Gebruik pennen met verschillende kleuren en grootte, stempels, markeerstiften, vormen, lijnen en tekstgereedschappen
Annoteren over verschillende flipchart achtergronden
Gebruik de spotlight- en screenshadetools om het publiek bij de les te houden
Maak snapshots van het scherm en sla ze op in de galerij voor toekomstig gebruik.
Schrijf u in voor het Productivity Pack
Voor iOS
In de iOS App op iPad
Klik op het tandwieltje in de rechterbovenhoek van de app > Account > Abonnement beheren en klik op de knop om u te abonneren. Abonnementen worden via u iTunes account van u creditcard afgeschreven. Zie extra details op het aanmeldingsscherm.
Voor Android
In de Android App op Tablet
Klik op de menuknop (drie puntjes rechtsboven in de app) > Instellingen > Splashtop Account > Bekijk hier u aankopen. Klik op de knop om u te abonneren en u wordt gefactureerd via de Google Play Store. Zie extra details op het aanmeldingsscherm.
Op het web
Schrijf u in op de Splashtop website
Zorg ervoor dat u inlogt met het account dat u gebruikt voor Splashtop Personal.
Let op: Het Productivity Pack is een add-on voor Splashtop Personal edition. Als u Splashtop Personal nog niet heeft, klik dan hier voor gratis Splashtop Personal downloads voor Windows, Mac, iOS, Android en meer.
Deze add-on is beschikbaar als een in-app aankoop op Android (telefoons en tablets) en iOS (alleen iPad). Het is niet beschikbaar voor de iPhone.