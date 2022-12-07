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Woman at a computer using Splashtop Personal and the Productivity Pack Add-On

Splashtop Productivity Pack

Shortcuts op het scherm toevoegen en aantekeningen maken bij alle content in Splashtop Personal

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Het Productivity Pack omvat

Configureerbare Shortcuts & Gamepad

Maak uw externe desktop-ervaring productiever door snelkoppelingen op het scherm te gebruiken voor Microsoft Office, games, mediaspelers, browsen, bestandsnavigatie en meer. Gebruik de ingebouwde profielen voor populaire apps of maak er zelf een.

  • Er zijn profielen opgenomen voor Microsoft Office (inclusief PowerPoint-diavoorstellingen), Media Player, QuickTime Player, browsers, Mad OS en Diablo.

  • Maak eenvoudig uw eigen profielen, met een willekeurige combinatie van de volgende knoppen op het scherm: Combinatietoetsen voor Windows en Mac (bijv. Ctrl-Alt-Del), muisknop en scrollwiel, gamepad


Whiteboard

Maak aantekeningen op elk live externe desktopscherm. Ideaal voor presentaties en instructie in de klas. Aangepast overgenomen uit onze bekroonde educatieve app Splashtop Whiteboard.

  • Gebruik gebaren om te tekenen, te markeren of te schrijven over alle content

  • Gebruik pennen met verschillende kleuren en grootte, stempels, markeerstiften, vormen, lijnen en tekstgereedschappen

  • Annoteren over verschillende flipchart achtergronden

  • Gebruik de spotlight- en screenshadetools om het publiek bij de les te houden

  • Maak snapshots van het scherm en sla ze op in de galerij voor toekomstig gebruik.


Schrijf u in voor het Productivity Pack

Voor iOS

In de iOS App op iPad

Klik op het tandwieltje in de rechterbovenhoek van de app > Account > Abonnement beheren en klik op de knop om u te abonneren. Abonnementen worden via u iTunes account van u creditcard afgeschreven. Zie extra details op het aanmeldingsscherm.

Voor Android

In de Android App op Tablet

Klik op de menuknop (drie puntjes rechtsboven in de app) > Instellingen > Splashtop Account > Bekijk hier u aankopen. Klik op de knop om u te abonneren en u wordt gefactureerd via de Google Play Store. Zie extra details op het aanmeldingsscherm.

Op het web

Schrijf u in op de Splashtop website

Zorg ervoor dat u inlogt met het account dat u gebruikt voor Splashtop Personal.

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Voor dit abonnement is Splashtop Personal vereist

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Let op: Het Productivity Pack is een add-on voor Splashtop Personal edition. Als u Splashtop Personal nog niet heeft, klik dan hier voor gratis Splashtop Personal downloads voor Windows, Mac, iOS, Android en meer.

Deze add-on is beschikbaar als een in-app aankoop op Android (telefoons en tablets) en iOS (alleen iPad). Het is niet beschikbaar voor de iPhone.

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