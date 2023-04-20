Enhance Your Security with Splashtop Antivirus

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An IT manager using Splashtop Enterprise on his laptop, the best LogMeIn Resolve alternative.

Verbeter uw beveiliging met Splashtop Antivirus

Als gewaardeerde Splashtop-klant vertrouwt u ons al uw behoeften op het gebied van remote access en support toe. Ervaar nu geïntegreerde bescherming met Splashtop Antivirus, powered by Bitdefender, om uw apparaten te beschermen.

BEGINNEN

Aan de slag in slechts een paar stappen

  • Kies uw abonnement:

    Koop Splashtop Antivirus rechtstreeks in uw portal.

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  • Navigeren:

    Ga naar Beheer > Antivirus of Beheer > Endpoint Security om aan de slag te gaan.

  • Installeren:

    Selecteer de computers en/of computergroepen waarop u wilt installeren. Klik vervolgens op Acties > Antivirussoftware installeren.

  • Meer doen:

    Maak beleid en voer scans rechtstreeks uit in uw Splashtop-portaal.

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Geavanceerde functies om u veilig te houden

Realtime bescherming

Geniet van gemoedsrust terwijl uw apparaten voortdurend beveiligd blijven, met actieve monitoring die voorkomt dat virussen, malware en andere bedreigingen schade aanrichten.

Scannen tegen malware

Ervaar een veilige en compromisloze apparaatomgeving, dankzij de uitgebreide scan- en detectiemogelijkheden van Bitdefender die een breed scala aan malware effectief neutraliseren.

Scan Scheduling en Exclusion Setting

Maximaliseer de productiviteit en systeemprestaties door uw beveiligingsscans aan te passen, zodat u ze op geschikte tijden kunt plannen en uitsluitingen kunt instellen voor specifieke bestanden of mappen, zodat u verzekerd bent van naadloze en ononderbroken werkervaringen.

Beveiliging van webverkeer

Browse met vertrouwen in Chrome, Firefox en andere browsers, terwijl onze verbeterde webverkeersecurity het verkeer filtert en scant om u te beschermen tegen phishing, kwaadaardige websites en andere potentiële online bedreigingen.

A mobile device and computer using secure remote desktop software by Splashtop

Waarom we voor Bitdefender hebben gekozen

De samenwerking van Splashtop met Bitdefender levert een eersteklas antivirusoplossing op, die klanten uitgebreide beveiligingsfuncties biedt voor een veilige digitale ervaring. Profiteer van realtime bescherming, geavanceerd dreigingsbeheer, antimalwarescanning en beveiliging van webverkeer, allemaal afgestemd op uw behoeften met aanpasbare scanplanning en uitsluitingsinstellingen.

Bescherm uw endpoints in enkele minuten

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