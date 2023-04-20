Enhance Your Security with Splashtop Antivirus

Verbeter uw beveiliging met Splashtop Antivirus
Als gewaardeerde Splashtop-klant vertrouwt u ons al uw behoeften op het gebied van remote access en support toe. Ervaar nu geïntegreerde bescherming met Splashtop Antivirus, powered by Bitdefender, om uw apparaten te beschermen.
Aan de slag in slechts een paar stappen
Kies uw abonnement:Koop Nu
Koop Splashtop Antivirus rechtstreeks in uw portal.
Navigeren:
Ga naar Beheer > Antivirus of Beheer > Endpoint Security om aan de slag te gaan.
Installeren:
Selecteer de computers en/of computergroepen waarop u wilt installeren. Klik vervolgens op Acties > Antivirussoftware installeren.
Meer doen:Meer informatie
Maak beleid en voer scans rechtstreeks uit in uw Splashtop-portaal.
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Geavanceerde functies om u veilig te houden
Realtime bescherming
Geniet van gemoedsrust terwijl uw apparaten voortdurend beveiligd blijven, met actieve monitoring die voorkomt dat virussen, malware en andere bedreigingen schade aanrichten.
Scannen tegen malware
Ervaar een veilige en compromisloze apparaatomgeving, dankzij de uitgebreide scan- en detectiemogelijkheden van Bitdefender die een breed scala aan malware effectief neutraliseren.
Scan Scheduling en Exclusion Setting
Maximaliseer de productiviteit en systeemprestaties door uw beveiligingsscans aan te passen, zodat u ze op geschikte tijden kunt plannen en uitsluitingen kunt instellen voor specifieke bestanden of mappen, zodat u verzekerd bent van naadloze en ononderbroken werkervaringen.
Beveiliging van webverkeer
Browse met vertrouwen in Chrome, Firefox en andere browsers, terwijl onze verbeterde webverkeersecurity het verkeer filtert en scant om u te beschermen tegen phishing, kwaadaardige websites en andere potentiële online bedreigingen.
Waarom we voor Bitdefender hebben gekozen
De samenwerking van Splashtop met Bitdefender levert een eersteklas antivirusoplossing op, die klanten uitgebreide beveiligingsfuncties biedt voor een veilige digitale ervaring. Profiteer van realtime bescherming, geavanceerd dreigingsbeheer, antimalwarescanning en beveiliging van webverkeer, allemaal afgestemd op uw behoeften met aanpasbare scanplanning en uitsluitingsinstellingen.