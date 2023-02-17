Splashtop add-ons
Voor Splashtop SOS en Enterprise
Autonoom Endpointmanagement
Bewaak, beheer en update apparaten efficiënt met realtime patchbeheer, software-implementatie en meer – allemaal vanuit een centraal dashboard.
Voor Splashtop Remote Support, Splashtop Remote Access Pro en Enterprise
Splashtop Antivirus powered by Bitdefender
Implementeer en beheer Splashtop Antivirus powered by Bitdefender op uw endpoints vanaf de Splashtop-console. Bescherm uw klanten proactief tegen cyberdreigingen met antimalware, firewall en browserbeveiliging.
Voor Splashtop Enterprise
Augmented Reality (AR)
Diagnosticeer en fix problemen vanaf overal met Splashtop Augmented Reality (AR).
Voor Splashtop Enterprise
Connector
Overbrug RDP-verbindingen met Windows-computers en servers veilig via Splashtop zonder VPN te gebruiken of een remote access-agent te installeren.