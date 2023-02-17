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Splashtop add-ons

Voor Splashtop SOS en Enterprise

Autonoom Endpointmanagement

Bewaak, beheer en update apparaten efficiënt met realtime patchbeheer, software-implementatie en meer – allemaal vanuit een centraal dashboard.

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Voor Splashtop Remote Support, Splashtop Remote Access Pro en Enterprise

Splashtop Antivirus powered by Bitdefender

Implementeer en beheer Splashtop Antivirus powered by Bitdefender op uw endpoints vanaf de Splashtop-console. Bescherm uw klanten proactief tegen cyberdreigingen met antimalware, firewall en browserbeveiliging. 

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Voor Splashtop Enterprise

Augmented Reality (AR)

Diagnosticeer en fix problemen vanaf overal met Splashtop Augmented Reality (AR).

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Voor Splashtop Enterprise

Connector

Overbrug RDP-verbindingen met Windows-computers en servers veilig via Splashtop zonder VPN te gebruiken of een remote access-agent te installeren.

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