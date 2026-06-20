Cire Services migliora l'efficienza dell'assistenza IT e riduce i costi grazie a Splashtop
Il team IT di Cire Services si è arricchito di un supporto remoto sicuro e scalabile per servire meglio più di 1.000 utenti in diverse sedi nel sud-est di Melbourne.
Impatto
Supporto remoto più veloce e più facile da gestire
Splashtop consente al team IT di Cire Services di connettersi rapidamente ai dispositivi degli utenti finali in diverse sedi e di fornire loro assistenza. I problemi che prima richiedevano flussi di lavoro più complessi, ora possono essere risolti grazie a una piattaforma di supporto remoto reattiva e intuitiva, che consente agli utenti di tornare al lavoro più velocemente.
Maggiore efficienza per le operazioni IT
Grazie alla gestione centralizzata, alla possibilità di personalizzare l'implementazione e a un'esperienza utente ottimizzata, Splashtop ha semplificato le attività amministrative quotidiane del team IT. Il processo di implementazione e gestione degli strumenti di supporto remoto è ora molto più semplice; il team può quindi concentrarsi maggiormente sulle iniziative strategiche e sull'assistenza agli utenti.
Risparmi significativi sui costi
Il passaggio da TeamViewer a Splashtop ha consentito a Cire Services di ridurre i costi del software di supporto remoto di circa il 75%. L'azienda può ora contare su una piattaforma di assistenza computerizzata a distanza scalabile e risparmiare migliaia di dollari all'anno.
le sfide
In qualità di Senior Manager – ICT presso Cire Services, Ian Rennison coordina un team di cinque persone incaricato di gestire l'infrastruttura IT di un'organizzazione con oltre 1.000 utenti finali nella zona sud-est di Melbourne. Con oltre 20 anni di esperienza nella gestione dei servizi e delle infrastrutture IT, Ian sa bene quanto siano importanti strumenti affidabili ed efficienti per supportare una forza lavoro distribuita.
Quando Ian è approdato alla Cire Services, all'inizio del 2026, il team IT utilizzava TeamViewer per il supporto remoto sugli endpoint. Sebbene la piattaforma soddisfacesse i requisiti di base per l'accesso remoto, diverse difficoltà ne rendevano complicata la scalabilità e la gestione efficace.
Le principali sfide includevano:
Un processo di implementazione difficile da gestire su un gran numero di dispositivi
Funzionalità complesse che richiedevano un carico amministrativo superfluo
Elevati costi di licenza e di gestione
Flessibilità limitata nella gestione dei dispositivi su larga scala
La necessità di un'esperienza di assistenza più snella e centralizzata
“Cercavamo una soluzione più facile da implementare, più semplice da gestire e più conveniente, senza rinunciare alle funzionalità”, spiega Ian.
Il team ha valutato diverse alternative, tra cui ScreenConnect e AnyDesk, prima di iniziare a provare Splashtop.
Abbiamo provato Splashtop e siamo rimasti colpiti dalla sua reattività, dalla facilità di implementazione e dalla semplicità d'uso. Ci ha anche concesso l'accesso a funzionalità avanzate come le configurazioni di implementazione personalizzate e una console di gestione centralizzata, aspetti che per noi erano molto importanti.
Ian Rennison, Senior Manager – ICT, Cire Services
Risoluzione
A seguito di una valutazione positiva, Cire Services ha scelto Splashtop Remote Support e ha implementato la soluzione in tutto il proprio ambiente, gestendo fino a 900 dispositivi.
Implementazione semplice e gestione centralizzata
Il team ha adottato rapidamente Splashtop come parte delle proprie attività quotidiane di assistenza. Le connessioni remote reattive della piattaforma offrono ai tecnici la possibilità di risolvere efficacemente i problemi, fornire assistenza agli utenti e svolgere attività amministrative su dispositivi Windows e Mac.
Scalabilità per un'azienda in crescita
Grazie al supporto per un massimo di 900 dispositivi gestiti, Splashtop offre a Cire Services la flessibilità necessaria per gestire il proprio ambiente tecnologico in continua espansione. La soluzione offre funzionalità di livello aziendale senza aggiungere complicazioni inutili.
Esperienza utente migliorata per il personale IT
L'interfaccia intuitiva e i flussi di lavoro semplificati hanno consentito agli amministratori di imparare più in fretta e facilitato gli interventi di supporto remoto per tutto il team IT. Di conseguenza, i tecnici possono dedicare meno tempo alla gestione degli strumenti e più tempo all'assistenza agli utenti.
Ottimo ritorno sull'investimento
Uno dei vantaggi più significativi ha riguardato la riduzione dei costi per il software. Rispetto alla soluzione precedente, Splashtop costa circa un quarto rispetto agli importi che Cire Services pagava in precedenza, pur continuando a garantire le funzionalità e l'affidabilità necessarie per supportare le operazioni IT di tutti i giorni.
“La scalabilità, la praticità e la convenienza di Splashtop sono state alla base della
nostra scelta.”
Informazioni sul cliente
Cire Services è un'organizzazione senza scopo di lucro impegnata nella costruzione di comunità più solide attraverso l'istruzione, la formazione, l'apprendimento precoce e i programmi di sostegno alla comunità. Fondata nel 1976, Cire opera nelle comunità dei sobborghi orientali periferici di Melbourne e nelle regioni circostanti, contribuendo a far sì che persone di tutte le età possano accedere a opportunità di apprendimento, sviluppare nuove competenze ed entrare in contatto con servizi di sostegno essenziali. Con l'obiettivo di aiutare le persone a realizzare appieno il proprio potenziale, Cire mette a disposizione un'ampia gamma di programmi attraverso la sua Scuola Comunitaria, i corsi di apprendimento precoce, i corsi di formazione e i programmi comunitari.