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Numero di endpointPrezzo - Fatturato mensilmente
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101–2501,19 € per endpoint al mese
251–5001,07 € per endpoint al mese
501–10000,95 € per endpoint al mese
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Domande frequenti

Come viene stabilito il prezzo di Splashtop AEM?
C'è un numero minimo di endpoint?
Quanti tecnici sono inclusi con AEM?
Cosa è incluso nella prova gratuita di AEM?
Splashtop AEM include funzionalità di accesso remoto e supporto?
Quali tipi di attività possono automatizzare i team IT con Splashtop AEM?
Splashtop AEM funziona con Microsoft Intune?
E se la mia organizzazione avesse bisogno di sicurezza avanzata e controlli di accesso?
Splashtop AEM supporta le soluzioni di sicurezza degli endpoint?