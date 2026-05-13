Prezzi di Splashtop AEM
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|Numero di endpoint
|Prezzo - Fatturato mensilmente
|Fino a 100
|119 € tariffa fissa al mese
|101–250
|1,19 € per endpoint al mese
|251–500
|1,07 € per endpoint al mese
|501–1000
|0,95 € per endpoint al mese
|Più di 1000
|0,83 € per endpoint al mese