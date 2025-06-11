Splashtop vince il Digital Innovator Award 2025 di Intellyx
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La soluzione di gestione autonoma degli endpoint è stata riconosciuta come un punto di riferimento nel panorama della trasformazione digitale.
CUPERTINO, California, 12 giugno 2025 - Splashtop ha annunciato oggi di aver vinto l'Intellyx Digital Innovator Award 2025. Intellyx è una società di analisi del settore dedicata alla trasformazione digitale delle imprese e il premio mette in evidenza i fornitori all'avanguardia che stanno guidando l'innovazione nella tecnologia di trasformazione digitale.
Splashtop è stata premiata per la sua visione strategica e per l'ingresso nel mercato emergente della Gestione autonoma degli endpoint (AEM), di cui Intellyx è stata una delle prime a occuparsi all'inizio di quest'anno. Da allora, Splashtop ha già annunciato espansioni di funzionalità che consentono all'IT di standardizzare i criteri di configurazione e di applicarli automaticamente ai nuovi dispositivi, riducendo il rischio di configurazione errata e rafforzando la sicurezza quando un dispositivo viene messo online.
“Alla Intellyx riceviamo decine di proposte di PR ogni giorno da un'ampia gamma di fornitori”, ha dichiarato Jason Bloomberg, Amministratore Delegato di Intellyx. "Organizziamo incontri solo con una su cento delle aziende più innovative e dirompenti del loro settore. Splashtop si è distinta per la sua visione rivolta alle piccole e medie imprese, nonché per il suo approccio complementare a Microsoft Intune, che fornisce funzionalità di gestione delle patch in tempo reale e visibilità sullo stato di salute e sull'inventario dei dispositivi. Queste funzionalità sono necessarie e apprezzate dagli utenti di Intune."
Splashtop AEM consente ai team IT interni di gestire e proteggere in modo proattivo i propri ambienti grazie all'applicazione di patch in tempo reale, all'automazione intelligente e alla visibilità multipiattaforma. La soluzione consente alle piccole e medie imprese e ai Provider di Servizi Gestiti (MSP) di colmare le lacune critiche in termini di sicurezza, di rispondere istantaneamente alle minacce e di fornire una gestione più efficiente e proattiva. Senza i costi e la complessità degli strumenti tradizionali di Monitoraggio e gestione a distanza, Splashtop estende il valore degli investimenti IT attuali e aiuta le organizzazioni a scalare con fiducia.
“Siamo onorati di ricevere un riconoscimento da Intellyx per l'innovazione nella gestione autonoma degli endpoint”, ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore dell'azienda. “Splashtop si impegna a semplificare la sicurezza e a migliorare l'efficienza dei team IT automatizzando i processi di routine, consolidando gli strumenti ridondanti e integrando i sistemi di gestione principali con funzionalità che migliorano il tempo medio di rilevamento, rimedio e contenimento delle minacce.”
Le soluzioni di supporto remoto e gestione degli endpoint di Splashtop sono disponibili all'indirizzo www.splashtop.com. Per saperne di più, consulta la guida completa di Splashtop all'AEM.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è il fornitore globale di soluzioni per il lavoro a distanza, il supporto e la gestione più apprezzato, che semplifica la sicurezza e le prestazioni nel mondo del lavoro da qualsiasi luogo. Con il successo del cliente come priorità assoluta, la tecnologia di Splashtop è facile da implementare, utilizzare e gestire per le piccole e medie imprese e le grandi aziende, offrendo funzionalità avanzate di sicurezza, elevata capacità di trasmissione, ampio supporto per dispositivi e assistenza clienti 24/5. La soluzione accessibile scelta da oltre 30 milioni di utenti, Splashtop è un partner che consente agli utenti di crescere e scalare secondo le proprie condizioni, con piani altamente flessibili. Splashtop è un membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), allineandosi a Microsoft nei suoi sforzi per aiutare i clienti ad affrontare le sfide in evoluzione del panorama IT odierno. Visita www.splashtop.com e seguici su LinkedIn per saperne di più.