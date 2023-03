Splashtop raggiunge importanti traguardi nel proprio percorso verso una valutazione di 1 miliardo di dollari

L'anno 2020 è stato segnato da un'espansione dei ricavi, dei profitti, dei clienti e della portata geografica.

SAN JOSE, California, 27 gennaio 2021-Splashtop Inc., leader emergente nel settore dell'accesso remoto e dell'assistenza a distanza di nuova generazione, racconta un anno di traguardi che hanno spianato la strada all'annuncio di finanziamento di oggi di un round di finanziamento da 50 milioni di dollari che ha portato la valutazione dell'azienda a superare il miliardo di dollari.

Tra i risultati raggiunti nel 2020, Splashtop:

Ha ottenuto un punteggio Net Promoter Score (NPS) di 93, basato su un report di G2 di terze parti, il più alto di qualsiasi altra azienda nel settore dell'accesso remoto.

Ha servito l'85% delle aziende Fortune 500, tra cui FedEx, GE, Marriott e Toyota, oltre a istituzioni governative e scolastiche come i centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), Harvard University, Stanford Healthcare e un laboratorio di ricerca che ha consentito la ricerca sul vaccino COVID-19 da parte di importanti aziende farmaceutiche.

Ha aiutato migliaia di aziende a passare al lavoro a distanza durante la pandemia COVID-19, consentendo ai dipendenti di accedere da remoto ai computer, ai dati e alle applicazioni software del lavoro dai loro dispositivi personali a casa.

Ha permesso a centinaia di migliaia di studenti, sia di istituti scolastici che di istituti superiori, di accedere da casa alle applicazioni software in esecuzione nei laboratori informatici di scuola utilizzando i propri laptop, tablet e Chromebook.

Raggiunto la conformità al controllo della sicurezza SOC2/SOC3 ed è diventato pronto a rispettare le Regolazioni Generali sulla Protezione dei Dati (RGPD) europee.

Le attività più importanti per Splashtop nel 2020 includono:

Stabilire nuove partnership globali in EMEA, Sud America e Asia.

L'apertura di una sede EMEA ad Amsterdam e il potenziamento del supporto multilingue locale e in valuta euro in Europa.

L'apertura di una sede centrale di canale APAC a Singapore che supporta centinaia di partner di canale che generano profitti, e la creazione di canali aziendali in diversi paesi, tra cui il Giappone.

La creazione di un consiglio consultivo sulla sicurezza per aiutare Splashtop a raggiungere i suoi rigorosi obiettivi di sicurezza e conformità.

Integrazione del Single Sign On (SSO) nella sua linea di prodotti per l'accesso remoto, per consentire alle organizzazioni di autenticare utenti e dispositivi a livello centralizzato migliorando la sicurezza informatica.

L'annuncio del supporto per lo streaming in qualità 4K a 40 fotogrammi al secondo (fps) e per iMac Pro Retina 5K, a bassa latenza, per consentire agli editor video, agli sviluppatori di videogiochi, agli utenti CAD/CAM e a tutti gli utenti che svolgono attività ad alta intensità di elaborazione di lavorare da casa, senza dover accedere fisicamente alle postazioni di lavoro di fascia alta.

L'uscita di Splashtop Enterprise, una soluzione completa per l'accesso remoto e il supporto a distanza che offre alle aziende opzioni di licenza flessibili per soddisfare le esigenze di accesso remoto del personale IT, dell'help desk e degli utenti finali, e Splashtop Enterprise for Remote Labs, che consente agli istituti scolastici di gestire meglio l'accesso di studenti e docenti alle risorse informatiche situate nei laboratori informatici del campus.

«Creare clienti soddisfatti è parte integrante del nostro modo di fare affari», ha dichiarato Mark Lee, cofondatore e CEO di Splashtop. «Che si tratti di nuovi prodotti e funzionalità, di una maggiore portata geografica o di rendere ancora più facile l'acquisto e l'utilizzo del nostro software di accesso remoto e supporto remoto, il piacere dei clienti è al centro di tutto ciò che facciamo».

Il blog di Splashtop fornisce ulteriori dettagli sul percorso di Splashtop verso la valutazione di 1 miliardo di dollari e lo status di Unicorn.

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc., con sede nella Silicon Valley, fornisce software e servizi di supporto remoto di nuova generazione per imprese, istituti accademici e di ricerca, agenzie governative, piccole imprese, MSP, reparti IT e privati. L'approccio di accesso remoto di Splashtop, basato su cloud, sicuro e facilmente gestibile, sostituisce sempre più approcci legacy come le VPN (Virtual Private Networks), ottenendo al contempo uno straordinario punteggio di 93 del Net Promoter Score (NPS), uno standard per valutare la soddisfazione dei clienti. Oltre 30 milioni di utenti, inclusi quelli nell'85% delle aziende Fortune 500, hanno scelto i prodotti Splashtop a livello globale. Visita il sito www.splashtop.com per ulteriori informazioni.