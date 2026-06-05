Come Splashtop è diventato l'ultimo unicorno tecnologico da 1 miliardo di dollari di valutazione
Di Mark Lee, Chief Evangelist.
Splashtop ha appena chiuso un finanziamento di 50 milioni di dollari, guidato dal nostro investitore di lunga data Sapphire Ventures, che porta la nostra valutazione a oltre 1 miliardo di dollari!
Il viaggio verso l'unicorno non è stato una linea retta e regolare; abbiamo fatto zig zag e trasformato la nostra attività più volte con prodotti e modelli di business diversi. Tuttavia, un tema comune è che puntiamo costantemente all'innovazione e all'offerta dei migliori prodotti e servizi per soddisfare i nostri clienti.
Ci sono molti modi per raccontare la storia di Splashtop. Eccone alcuni.
Splashtop ha utilizzato alcune innovazioni tecnologiche chiave e intuizioni di mercato per costruire un'azienda agile, reattiva e solida.
Una descrizione cronologica della storia di Splashtop:
Splashtop è nata nel 2006, con il nome di DeviceVM, perché un gruppo di noi era frustrato dal tempo che Windows impiegava ad avviarsi sui nostri PC e dal fatto che Windows diventava sempre più lento man mano che installavamo più applicazioni e driver (il cosiddetto "Windows Rot"). Così abbiamo progettato e venduto il primo sistema operativo (OS) per browser del settore, un OS sicuro e istantaneo che permetteva agli utenti di essere online in meno di 5 secondi.
Quel prodotto OS si chiamava Splashtop, che combinava il termine della schermata "splash" del BIOS, che si avvia prima dell'avvio del sistema operativo, e il "top" della parola desktop. In seguito, Splashtop divenne il nome dell'azienda.
Il nostro sistema operativo con browser istantaneo è stato molto popolare e dal 2007 al 2011 è stato distribuito su oltre 300 milioni di PC e netbook dei principali OEM, tra cui ASUS (Express Gate), Acer (Instant View), HP (QuickWeb), Dell (Latitude ON), Lenovo (Quick Start), LG (Smart On), Sony (VAIO Quick Web Access) e altri.
Mentre il nostro browser OS basato su Linux prendeva piede, Microsoft ha risposto introducendo il Windows 7 Starter a basso costo per i netbook, insieme ad altre tattiche commerciali per contrastare la proliferazione di Linux presso gli OEM di PC. Il nuovo Windows 7 ha iniziato ad avviarsi da un chip flash e ha sfruttato le tecniche brevettate da Splashtop per l'avvio rapido. Anche Google ha imparato molto dal nostro browser OS istantaneo e ha lanciato Chromebook nel 2011, quattro anni dopo la nostra innovazione.
Con l'avvento dei dispositivi mobili iPhone, iPad e Android, ci siamo resi conto che dovevamo prendere una nuova direzione che facesse da ponte tra il mondo dei PC e quello dei dispositivi mobili, sfruttando al tempo stesso la nostra esperienza principale nell'offrire software ad alte prestazioni per deliziare i nostri utenti.
Abbiamo introdotto Splashtop Remote Desktop per iPhone e iPad, ridefinendo l'esperienza di accesso remoto: prestazioni elevate con zero lag, in grado di fornire video a 1080P a 30 fps (fotogrammi al secondo).
Nei mesi di maggio e giugno 2011, Splashtop Remote Desktop ha battuto Angry Birds come app per iPad numero uno nell'AppStore di Apple e il nostro prodotto ha vinto numerosi premi del settore.
Al CES 2012, il CEO di NVIDIA Jensen Huang ha presentato, sul palco principale del CES, Splashtop Remote Desktop per consentire il gioco in remoto; inoltre, un giocatore professionista ha utilizzato un tablet NVIDIA Tegra per collegarsi in remoto a un PC da gioco NVIDIA GeForce, trasmettendo giochi a 1080p a 60fps con una latenza inferiore a 30ms tramite Wi-Fi. Questo è stato il precursore dell'ondata di giochi in remoto avviata da NVIDIA Shield, Google Stadia e altri.
Negli ultimi dieci anni, Splashtop è diventata leader mondiale nel consentire un accesso remoto facile, sicuro, affidabile e conveniente alle risorse informatiche necessarie per il lavoro, l'apprendimento, il gioco e il supporto IT, ovunque, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo.
Splashtop è passato da importante a essenziale in seguito alla pandemia COVID-19.
Le restrizioni agli spostamenti e agli incontri delle persone dovute alla pandemia COVID-19 hanno innescato un rapido e drammatico passaggio al lavoro a distanza e all'apprendimento a distanza. Prima del 2020, secondo 451 Research, solo il 13% dei dipendenti lavorerà interamente da remoto. Entro maggio 2020, il 65% delle aziende avrà adottato politiche diffuse di lavoro da casa.
Per molti dipendenti, studenti, docenti, ricercatori, personale di supporto IT e altri, questo cambiamento ha significato trovare il modo di accedere da remoto ad applicazioni software e risorse informatiche cruciali. Questo cambiamento ha portato a un enorme aumento della domanda di soluzioni Splashtop.
Alcuni esempi recenti di come Splashtop ha aiutato a mantenere le attività in corso durante la pandemia:
Facoltà e studenti di istituti di istruzione superiore e scuole elementari e medie in tutto il Nord America hanno avuto accesso alle risorse del laboratorio informatico del campus, tra cui sofisticate applicazioni software necessarie per corsi in settori diversi come architettura, musica, design teatrale, chimica, belle arti, studi di comunicazione, biologia, fashion design e formazione professionale e tecnica (CTE). Hanno utilizzato Adobe Creative Suite, AutoCAD, Revit, Avid Pro Tools e una gamma completa di ulteriori progetti 3D e modellazione, animazione, editing video, produzione musicale e altre applicazioni.
Un meteorologo del telegiornale trasmette in remoto le sue notizie e i suoi bollettini meteo senza entrare nello studio televisivo.
Un produttore di Hollywood e un professore della scuola di cinema della USC hanno registrato un film a distanza utilizzando un iPhone e il software di accesso remoto Splashtop.
I centri di ricerca clinica hanno eseguito ricerche a distanza per i vaccini COVID-19 e altri prodotti farmaceutici per conto di aziende farmaceutiche leader.
Splashtop ha perseguito una strategia aziendale che valorizza sia la crescita che la redditività.
Nel mondo degli investimenti, la Regola del 40 è un modo per valutare le prospettive di investimento delle società di software. Se la somma della crescita dei ricavi e del margine di profitto è uguale o superiore a 40, l'azienda è considerata un investimento potenzialmente sano.
Splashtop ha un tasso di crescita del 160% e profitti del 60%, per un totale di 220. È più di 5 volte la regola dei 40! E siamo in attivo dal 2015, quindi non si tratta di uno sviluppo recente e fulmineo.
Raggiungere una Regola di 200+ ci distingue davvero tra le aziende che raggiungono lo status di unicorno. Siamo orgogliosi di aver intrapreso questa strada, perché è di buon auspicio per la nostra salute aziendale a lungo termine.
Splashtop rispetta i nostri valori fondamentali.
Se dovessi riassumere il valore principale di Splashtop in una frase, sarebbe: Deliziare i nostri clienti, a livello globale.
Scendendo più nello specifico, noi crediamo in:
Soddisfazione del cliente.
La valutazione di soddisfazione complessiva degli utenti di Splashtop, pari a 97, è la migliore del settore.
Confronta Splashtop con uno qualsiasi dei nostri concorrenti e vedrai subito la differenza. Offriamo le migliori soluzioni della categoria a prezzi ragionevoli.
Sicurezza, affidabilità e conformità.
I nostri clienti si fidano di noi per la sicurezza delle loro informazioni sensibili e private. Abbiamo più di 10 anni di esperienza nel fornire soluzioni di accesso remoto e supporto remoto ad alte prestazioni a più di 30 milioni di utenti in centinaia di milioni di sessioni. Siamo conformi agli standard e alle normative di sicurezza più recenti, tra cui GDPR, HIPAA, SOC2 e PCI, e di recente abbiamo riunito una
di esperti di ampio respiro che ci aiutino a raggiungere i nostri obiettivi di sicurezza e conformità sempre più severi.
Nessuna condizione di acquisto nascosta. Non ci sono sorprese su ciò che forniamo o su quanto costa: Manteniamo una struttura di prezzi coerente e stabile, senza aumenti annuali. E se qualcosa nel mondo ci spinge a cambiare qualsiasi aspetto della nostra attività, lo comunichiamo in modo chiaro, onesto e tempestivo.
Un'esperienza utente ad alte prestazioni.
Per noi le prestazioni sono molto di più di un semplice valore di velocità e avanzamento su una scheda tecnica. Le prestazioni dei nostri prodotti si traducono direttamente nella capacità dei nostri clienti di raggiungere i loro obiettivi nel lavoro, a scuola o nel divertimento. Abbiamo costruito i nostri prodotti con una base di alte prestazioni e continuiamo a innovare per migliorare le nostre metriche di performance.
Splashtop deve il suo successo ai clienti.
Vogliamo estendere un sincero ringraziamento ai nostri clienti! Ci piace sentirti e contiamo sul tuo feedback per poter migliorare continuamente i nostri prodotti e servizi. Grazie all'evangelizzazione e al supporto dei nostri clienti, siamo riusciti a crescere velocemente e con profitto.
Mentre andiamo avanti, è diffusa la convinzione che le tendenze del lavoro da casa e dell'apprendimento a distanza continueranno anche dopo la fine delle restrizioni della pandemia. A titolo di esempio, un'indagine di di Gartner Inc. nel dicembre 2020 ha rilevato che il 90% dei leader aziendali che hanno risposto all'indagine intende consentire il lavoro da remoto almeno in parte anche dopo la disponibilità del vaccino COVID-19 e il 65% ha dichiarato che continuerà a offrire una maggiore flessibilità su dove, quando e come lavorano i propri dipendenti.
Questo tipo di previsioni ci dà la certezza che Splashtop continuerà a crescere e a prosperare come azienda, anche in futuro.
Non male per un'azienda fondata da quattro amici universitari che, 30 anni dopo, sono ancora insieme a Splashtop. E tutti ancora amici.
di Mark Lee, CEO e Chief Evangelist di Splashtop