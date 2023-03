Di Mark Lee, Chief Evangelist.

Splashtop ha appena chiuso un finanziamento di 50 milioni di dollari, guidato dal nostro investitore di lunga data Sapphire Ventures, che porta la nostra valutazione a oltre 1 miliardo di dollari!

Il viaggio verso l'unicorno non è stato una linea retta e regolare; abbiamo fatto zig zag e trasformato la nostra attività più volte con prodotti e modelli di business diversi. Tuttavia, un tema comune è che puntiamo costantemente all'innovazione e all'offerta dei migliori prodotti e servizi per soddisfare i nostri clienti.

Ci sono molti modi per raccontare la storia di Splashtop. Eccone alcuni.

Splashtop ha utilizzato alcune innovazioni tecnologiche chiave e intuizioni di mercato per costruire un'azienda agile, reattiva e solida.

Una descrizione cronologica della storia di Splashtop:

Splashtop è nata nel 2006, con il nome di DeviceVM, perché un gruppo di noi era frustrato dal tempo che Windows impiegava ad avviarsi sui nostri PC e dal fatto che Windows diventava sempre più lento man mano che installavamo più applicazioni e driver (il cosiddetto "Windows Rot"). Così abbiamo progettato e venduto il primo sistema operativo (OS) per browser del settore, un OS sicuro e istantaneo che permetteva agli utenti di essere online in meno di 5 secondi.

Quel prodotto OS si chiamava Splashtop, che combinava il termine della schermata "splash" del BIOS, che si avvia prima dell'avvio del sistema operativo, e il "top" della parola desktop. In seguito, Splashtop divenne il nome dell'azienda.

Il nostro sistema operativo con browser istantaneo è stato molto popolare e dal 2007 al 2011 è stato distribuito su oltre 300 milioni di PC e netbook dei principali OEM, tra cui ASUS (Express Gate), Acer (Instant View), HP (QuickWeb), Dell (Latitude ON), Lenovo (Quick Start), LG (Smart On), Sony (VAIO Quick Web Access) e altri.

Mentre il nostro browser OS basato su Linux prendeva piede, Microsoft ha risposto introducendo il Windows 7 Starter a basso costo per i netbook, insieme ad altre tattiche commerciali per contrastare la proliferazione di Linux presso gli OEM di PC. Il nuovo Windows 7 ha iniziato ad avviarsi da un chip flash e ha sfruttato le tecniche brevettate da Splashtop per l'avvio rapido. Anche Google ha imparato molto dal nostro browser OS istantaneo e ha lanciato Chromebook nel 2011, quattro anni dopo la nostra innovazione.

Con l'avvento dei dispositivi mobili iPhone, iPad e Android, ci siamo resi conto che dovevamo prendere una nuova direzione che facesse da ponte tra il mondo dei PC e quello dei dispositivi mobili, sfruttando al tempo stesso la nostra esperienza principale nell'offrire software ad alte prestazioni per deliziare i nostri utenti.

Abbiamo introdotto Splashtop Remote Desktop per iPhone e iPad, ridefinendo l'esperienza di accesso remoto: prestazioni elevate con zero lag, in grado di fornire video a 1080P a 30 fps (fotogrammi al secondo).

Nei mesi di maggio e giugno 2011, Splashtop Remote Desktop ha battuto Angry Birds come app per iPad numero uno nell'AppStore di Apple e il nostro prodotto ha vinto numerosi premi del settore.

Al CES 2012, il CEO di NVIDIA Jensen Huang ha presentato, sul palco principale del CES, Splashtop Remote Desktop per consentire il gioco in remoto; inoltre, un giocatore professionista ha utilizzato un tablet NVIDIA Tegra per collegarsi in remoto a un PC da gioco NVIDIA GeForce, trasmettendo giochi a 1080p a 60fps con una latenza inferiore a 30ms tramite Wi-Fi. Questo è stato il precursore dell'ondata di giochi in remoto avviata da NVIDIA Shield, Google Stadia e altri.