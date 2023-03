Splashtop è stata nominata vincitrice dei premi IT Europa Channel 2022

IT Europa ha premiato Splashtop riconoscendole il titolo di Soluzione applicativa verticale dell'anno, per un progetto innovativo che prevede soluzioni di supporto remoto per l'Internet of Things (IoT) e di realtà aumentata (AR).

CUPERTINO, Calif., 24 maggio 2022 - Oggi Splashtop celebra la sua recente vittoria agli IT Europa Channel Awards, come migliore soluzione applicativa verticale dell'anno. Il premio riconosce Splashtop per la sua applicazione innovativa con il gruppo di ristoranti Peter Pane e Paniceus Systems, il loro fornitore di servizi IT.

Paniceus Systems ha utilizzato le soluzioni Splashtop Enterprise e Augmented Reality per migliorare le proprie capacità di assistenza remota, consentendo di ridurre drasticamente i tempi e i costi di viaggio associati al supporto delle 46 sedi Peter Pane in Germania e Austria. Il miglioramento dell'efficienza che ne è derivato ha migliorato l'esperienza di assistenza ai clienti e ha ridotto i tempi di inattività dei dispositivi del 50%, il tutto rimanendo conforme al GDPR.

Le pluripremiate soluzioni di Remote Support con Augmented Reality di Splashtop consentono alle organizzazioni di risparmiare sui costi e aumentare la soddisfazione dei clienti:

Risolvere i ticket di assistenza più velocemente - Sia che si tratti di assistere un utente finale direttamente attraverso l'intuitiva piattaforma di assistenza all-in-one di Splashtop, sia che si tratti di utilizzare Splashtop AR per guidare visivamente il personale in loco alla risoluzione del problema, l'IT può migliorare notevolmente le metriche di supporto come i tempi medi di gestione (AHT) e il tasso di risoluzione per la prima volta (FTFR).

Riduzione dei tempi di inattività dei dispositivi IoT

Grazie a un accesso non supervisionato, 24 ore su 24, per supportare i dispositivi IoT ogni qualvolta si rende necessario: dispositivi mobili, computer, chioschi, segnaletica digitale, sistemi POS (Point of Sale) e dispositivi di registrazione elettronica (ELD).

Riduzione delle visite in loco

Offri ai tecnici che lavorano in remoto uno strumento interattivo di AR per accompagnare virtualmente il personale on-site non tecnico nella risoluzione dei problemi tecnologici.

"Gli IT Europa Channel Awards 2022 hanno nuovamente introdotto una serie di nuove categorie che rispecchiano l'evoluzione del nostro settore. È fantastico assistere al successo di queste categorie di anno in anno, in quanto i fornitori e i partner scelgono di partecipare a questo programma di premiazione per ottenere il riconoscimento del settore. Ci fa molto piacere vedere Splashtop tra i tanti meritevoli vincitori", ha dichiarato Michael O'Brien, Amministratore Delegato di IT Europa.

Ogni anno, gli IT Europa Channel Awards, conosciuti in precedenza come European IT & Software Excellence Awards, conferiscono un riconoscimento ai principali fornitori di soluzioni, fornitori, Provider di Servizi Gestiti (MSP), Rivenditori a valore aggiunto (VAR), Integratori di sistemi e Distributori per la loro eccellenza nei canali europei.

"È veramente un onore ricevere il riconoscimento di Soluzione applicativa verticale dell'anno. L'applicazione Peter Pane è un esempio perfetto di come la tecnologia possa non solo migliorare, ma anche reinventare il modo in cui lavoriamo e interagiamo tra di noi, indipendentemente dal luogo in cui ci troviamo", ha dichiarato Alexander Draaijer, Direttore generale di Splashtop EMEA. "Siamo grati a IT Europa per questo riconoscimento e al nostro cliente Paniceus Systems per averci affidato questo progetto innovativo."

Il software di assistenza remota in realtà aumentata di Splashtop consente ai tecnici remoti di vedere e risolvere facilmente e più rapidamente i problemi tecnologici in loco per ridurre i tempi di inattività e i costi operativi, aumentare la produttività e migliorare la soddisfazione dei clienti/dipendenti. Paniceus Systems e Peter Pane sono stati tra i primi utenti a sfruttare la soluzione insieme a IoT Remote Access & Support.

"Quello che ci premeva di più era disporre di una soluzione sicura, intuitiva e facile da usare", ha dichiarato Björn Runge, responsabile IT di Paniceus Systems, fornitore IT dei ristoranti Peter Pane. "Splashtop è di una facilità estrema in ogni aspetto: messa in opera, implementazione nelle sedi, configurazione personalizzata in base alle esigenze. Con Splashtop AR, posso fornire assistenza agli utenti in modo virtuale, indicando gli elementi sullo schermo e inserendo annotazioni nel video condiviso. L'assistenza è molto più semplice. Raccomanderei Splashtop a chiunque".

Splashtop è un fornitore leader di soluzioni di accesso remoto sicuro e di supporto per le piccole e medie imprese (SMB), così come per le aziende più grandi, in tutti i settori verticali a livello globale, tra cui Media & Entertainment, Servizi finanziari, Retail & Hospitality, Trasporti e altro ancora. Splashtop è stato recentemente premiato con il 2022 Top Product Award di TrustRadius, un premio basato interamente sul feedback dei clienti. Per saperne di più, visita Splashtop.com.

Informazioni su Splashtop

Splashtop è un'azienda leader nel settore dell'accesso remoto sicuro e del supporto. Le sue soluzioni per il lavoro flessibile, l'apprendimento e il supporto IT offrono una "esperienza di persona" che è veloce, semplice e sicura come quella di trovarsi davanti a una macchina in sede. Splashtop offre prestazioni elevate con qualità 4k a 60fps, funzioni di sicurezza e conformità avanzate, un'unica applicazione per l'accesso e il supporto a tutti i dispositivi e sistemi operativi e un supporto globale immediato con accesso diretto a un esperto. Oltre 30 milioni di utenti, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Per saperne di più visita www.splashtop.com.