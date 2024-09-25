Splashtop entra a far parte di Microsoft Intelligent Security Association
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CUPERTINO, CA., Stati Uniti - 25/9/2024 - Splashtop Inc. ha annunciato oggi di essere diventata membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), un ecosistema di fornitori di software indipendenti (ISV) e di Provider di Servizi Gestiti (MSSP) che hanno integrato le loro soluzioni con la tecnologia Microsoft Security per difendere meglio i nostri clienti comuni da un mondo di minacce informatiche sempre più numerose.
Con milioni di utenti, Splashtop consente alle aziende di migliorare la sicurezza e l'efficienza negli ambienti di lavoro ibridi e remoti. Riconosciuto per la sua esperienza utente senza attriti e per la sua forte sicurezza, Foxpass Cloud RADIUS by Splashtop offre controlli di accesso precisi per proteggere le reti Wi-Fi dagli utenti non autorizzati e dai cyberattacchi. Grazie alla perfetta integrazione con Microsoft Intune, gli utenti possono ottenere un'autenticazione basata su certificati attraverso la Microsoft Cloud PKI o i certificati Foxpass e godere di un'implementazione e una manutenzione semplificate. In qualità di membro della Microsoft Intelligent Security Association, Splashtop è allineata con Microsoft nei suoi sforzi per aiutare i clienti ad affrontare le sfide in continua evoluzione del panorama IT odierno.
"Siamo convinti che la sicurezza non debba essere complicata", ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. "Foxpass Cloud RADIUS rende l'autenticazione basata su certificati (CBA) semplice e alla portata dei team IT, sfruttando i sistemi Microsoft esistenti per dotare le reti wi-fi di un ulteriore livello di sicurezza. Siamo entusiasti di collaborare con MISA per offrire soluzioni di sicurezza avanzate. Lavorando insieme, consentiamo alle aziende di concentrarsi sulla crescita e sull'innovazione, sicuri che i loro ambienti IT siano gestiti e protetti."
"La Microsoft Intelligent Security Association è cresciuta fino a diventare un vivace ecosistema composto dai più affidabili e fidati fornitori di software di sicurezza di tutto il mondo", ha dichiarato Maria Thomson, Direttore della Microsoft Intelligent Security Association. "I nostri membri, come Splashtop, condividono l'impegno di Microsoft a collaborare con la comunità della sicurezza informatica per migliorare la capacità dei nostri clienti di prevedere, rilevare e rispondere più rapidamente alle minacce alla sicurezza."
Fondata nel 2018 per riunire i leader di Microsoft, gli ISV e gli MSSP, MISA si concentra sulla collaborazione per combattere le minacce alla sicurezza e creare un ambiente più sicuro per tutti. La sua missione è fornire soluzioni di sicurezza intelligenti e leader del settore che lavorino insieme per aiutare a proteggere le organizzazioni alla velocità e alla scala dell'IA in un panorama di minacce in costante aumento.
I partner interessati a saperne di più possono visitare il sito Web MISA: Microsoft Intelligent Security Association.
Informazioni su Splashtop:
Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e il supporto remoto IT/MSP offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata e ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di garantire qualità 4K HD, supporto multi-monitor e 60fps con una latenza bassissima. Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza avanzate, di un ampio supporto per i dispositivi e di un servizio di assistenza clienti molto attento. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com
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