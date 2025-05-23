Splashtop AR permette di fornire assistenza remota senza l'ausilio delle mani, attraverso RealWear
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La compatibilità con RealWear porta Splashtop AR negli ambienti di lavoro pericolosi per semplificare la risoluzione dei problemi in remoto e rafforzare la conformità OSHA.
CUPERTINO, CA - 28 gennaio 2025 - Splashtop, leader nelle soluzioni remote che semplificano il mondo del lavoro ovunque, oggi rende Splashtop Augmented Reality (AR) a mani libere con la compatibilità con RealWear, consentendo un supporto remoto completo per gli ambienti pericolosi, tra cui petrolio e gas, industria manifatturiera, servizi pubblici ed energia, edilizia e altro. Combinando Splashtop AR con gli occhiali intelligenti RealWear, il supporto di esperti è in grado di abbassare i rischi di manutenzione, ridurre i costi delle riparazioni in loco e migliorare la sicurezza fino al 70% negli ambienti petroliferi e del gas.
I guasti e i tempi di inattività delle attrezzature nei magazzini, nelle zone di lavoro industriali o nelle piattaforme petrolifere sono costosi e rischiosi da riparare. Splashtop AR con RealWear permette agli specialisti fuori sede di vedere ciò che vedono i tecnici locali e di guidarli senza problemi nella riparazione delle apparecchiature da qualsiasi luogo. Utilizzando gli occhiali intelligenti RealWear, i lavoratori in loco possono visualizzare le annotazioni dal vivo e comunicare con gli esperti remoti come se fossero fianco a fianco. Consentendo di eseguire riparazioni più sicure e veloci a mani libere, si ridurranno i tempi di inattività e si risponderanno le esigenze di sicurezza negli spazi pericolosi e si aumenterà la conformità OSHA in tre aree chiave:
Identificazione e valutazione dei pericoli: i lavoratori possono documentare e segnalare i pericoli completamente a mani libere, facilitando valutazioni tempestive e azioni correttive.
Formazione e istruzione: ideale per le sessioni di formazione a distanza, gli esperti possono guidare i lavoratori attraverso le procedure utilizzando annotazioni AR per garantire la comprensione e il rispetto dei protocolli di sicurezza.
Operazioni in spazi confinati: i lavoratori possono ricevere assistenza e supervisione remota tramite il proprio dispositivo RealWear, garantendo il rispetto delle procedure di sicurezza in spazi confinati.
“La maggior parte delle soluzioni remote sono progettate per un ambiente d'ufficio tradizionale. Splashtop AR ha permesso ai lavoratori in loco e ai tecnici remoti di collaborare in tempo reale, come se fossero nella stessa stanza”, ha dichiarato Mark Lee, cofondatore e CEO di Splashtop. “Rendere Splashtop AR disponibile su RealWear sarà una svolta per le aziende che operano in ambienti pericolosi, consentendo loro di accedere a mani libere ai tecnici remoti quando ne hanno più bisogno. Questa soluzione ridurrà i tempi di inattività e manterrà la produttività, migliorando al contempo le pratiche di sicurezza durante i rischiosi ma importanti lavori di manutenzione e riparazione.”
Splashtop AR tramite RealWear include funzionalità chiave:
Condivisione della fotocamera e comunicazione VoIP: gli utenti possono condividere l'accesso al feed della telecamera in diretta con un tecnico remoto e partecipare alle chiamate vocali direttamente all'interno dell'app, semplificando la collaborazione per il supporto remoto.
Annotazioni AR interattive bidirezionali: i tecnici remoti possono annotare direttamente sul feed della telecamera in tempo reale disegnando, evidenziando o aggiungendo testo, consentendo una guida visiva e istruzioni ai lavoratori in loco in tempo reale.
Supporto per il trasferimento di file: i file e le istruzioni possono essere inviati direttamente agli utenti finali da qualsiasi luogo, in modo che possano ricevere le risorse necessarie per risolvere rapidamente i problemi.
Controllo remoto della torcia: i team di supporto fuori sede possono controllare la torcia sul dispositivo del lavoratore in loco per migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.
Registrazione della sessione: gli utenti possono acquisire e archiviare le riprese video della sessione di supporto remoto per future esigenze di risoluzione dei problemi, formazione, documentazione o verifica.
Splashtop AR for RealWear è disponibile per cloud e ora anche on-premise.
Per maggiori informazioni sulle soluzioni Splashtop AR, visitare https://www.splashtop.com/add-ons/augmented-reality.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e il supporto remoto IT/MSP offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata e ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di garantire qualità 4K HD, supporto multi-monitor e 60fps con una latenza bassissima. Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza avanzate, di un ampio supporto per i dispositivi e di un servizio di assistenza clienti molto attento. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo.