Condivisione dello schermo iOS 11 e supporto automatico aggiunto a Splashtop SOS

Consente ai professionisti IT e del supporto di accedere in remoto a computer e dispositivi mobili in modi nuovi

«Splashtop offre ora due nuovi pacchetti SOS con visualizzazione remota live degli schermi iOS 11, supporto on-demand per computer/dispositivi illimitati e supporto automatico per un massimo di 200 computer Windows e Mac gestiti.»

San Jose, California — 09 novembre 2017

Splashtop Inc. ha annunciato l'aggiunta della visualizzazione remota dello schermo di iOS 11 (iPhone e iPad) e l'accesso remoto automatico alla linea di prodotti Splashtop On-Demand Support (SOS) per estendere la capacità di team IT, MSP e professionisti del supporto all'accesso remoto, visualizzazione e supporto di computer e dispositivi mobili dispositivi.

I tecnici possono visualizzare le schermate di iOS 11 in tempo reale per risolvere rapidamente i problemi di supporto

Splashtop SOS offre adesso la possibilità di visualizzare da remoto gli schermi iOS in tempo reale. Questa nuova funzionalità consente ai tecnici di visualizzare in tempo reale lo schermo dell'iPhone o dell'iPad di un utente remoto mentre forniscono assistenza. Non dovrai più indovinare cosa sta facendo l'utente e perdere tempo a cercare di correggerlo se fa qualcosa di sbagliato.Grazie alla tecnologia live view di Splashtop SOS, il tecnico può vedere esattamente cosa sta facendo l'utente.

I pacchetti SOS+ includono il supporto automatico per accedere in remoto ai computer anche quando l'utente non è presente

«Splashtop On-Demand Support (SOS) è diventato una soluzione popolare per l'accesso a computer remoti o dispositivi per il supporto assistente/on-demand in cui l'utente scarica ed esegue un'app rapida e fornisce al tecnico un codice di accesso per accedere al proprio computer», ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. «Sulla base del feedback degli utenti Splashtop SOS che chiedono l'accesso automatico, Splashtop offre ora due nuovi pacchetti SOS+ - SOS+10 e SOS+200 - che forniscono supporto on-demand per computer/dispositivi illimitati e supporto automatico per un massimo di 10 o 200 computer Windows e Mac gestiti rispettivamente.»

La funzionalità di supporto automatico è utile per scenari come l'installazione di nuovi software o aggiornamenti per computer o chioschi di dipendenti o clienti, senza che un utente debba essere presente al computer.

Prezzi e disponibilità

La visualizzazione remota degli schermi iOS 11 (iPhone e iPad) è disponibile in SOS Mobile Add-On Pack, incluso gratuitamente con gli acquisti di SOS, SOS+10 e SOS+200 per un periodo di tempo limitato. I prezzi per Splashtop SOS partono da €189 per ogni tecnico concorrente all'anno. Il supporto mobile supporta anche la visualizzazione remota degli schermi dei dispositivi Android e il controllo di alcuni dispositivi Android.

I prezzi introduttivi per le edizioni SOS+10 e SOS+200 partono da €199 per ogni tecnico concorrente all'anno e ulteriori dettagli sono disponibili sul sito Web Splashtop SOS.

Splashtop SOS informazioni aggiuntive e prova gratuita: https://www.splashtop.com/sos

Gli attuali abbonati SOS Splashtop possono contattare sales@splashtop.com o chiamare il numero 1-408-886-7177 per informazioni sull'aggiornamento per aggiungere supporto mobile e/o accesso automatico al computer.

Per il supporto automatico concesso in licenza in base al numero di computer anziché al numero di tecnici, Splashtop offre anche il supporto remoto Splashtop.

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di collaborazione, supporto e produttività cross-screen. I servizi di desktop remoto Splashtop consentono agli utenti di accedere alle proprie app e ai propri dati da qualsiasi dispositivo e ovunque. I servizi di supporto remoto Splashtop consentono a IT e MSP di supportare computer, dispositivi mobili, apparecchiature industriali e Internet delle cose (IoT). I servizi di collaborazione Splashtop, inclusi Mirroring360 e Classroom, consentono una condivisione efficace dello schermo da uno a molti tra i dispositivi. Oltre 25 milioni di utenti utilizzano oggi i prodotti Splashtop e partner di produzione tra cui Acer, ASUS, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba e altri hanno fornito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi. Ulteriori informazioni sono disponibili all' https://www.splashtop.com.