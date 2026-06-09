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Foxpass Team

Il team di Foxpass è formato da ingegneri di lunga esperienza, esperti di cybersicurezza e leader di pensiero nell'ambito della gestione delle identità e degli accessi. Grazie ad anni di esperienza diretta nello sviluppo e nel perfezionamento delle soluzioni all'avanguardia di Foxpass, questo gruppo vanta una conoscenza approfondita e intima delle sfide e dei requisiti della sicurezza di rete moderna. Ogni articolo scritto dal team Foxpass testimonia la conoscenza e l'esperienza collettiva che guida il nostro impegno nel garantire una sicurezza solida e scalabile ai nostri clienti.

Articoli di Foxpass Team

Splashtop New Features
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Nuove funzionalità - inverno 2016

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A photograph of Aren smiling at the camera
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Riflettori sul team di Foxpass - Aren Sandersen

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A dark blue shield with a lighter blue border displays the text SOC 2 in white, set against a light blue background.
Conformità e preparazione agli audit

Foxpass & conformità SOC 2

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Illustration of a person using a laptop, with a checklist on screen titled MANAGING MAC ADDRESSES and three sample MAC addresses listed, all checked off as completed.
Notizie su Foxpass

Accesso RADIUS tramite indirizzi MAC

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A split background shows the Splashtop logo and text on a dark side, and the Foxpass logo with a keyhole symbol and text on an orange side.
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Articolo del blog sull'acquisizione

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Nuove funzionalità di Foxpass - inizio 2017

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Nuova funzionalità - API Explorer

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Presentazione della funzionalità single sign-on di Foxpass

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Nuove funzionalità - Primavera 2017

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Nuove funzionalità - maggio 2016

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Illustration of cloud computing security: a cloud with a shield and check mark, a locked server, and connected devices (phones, laptop, tablets) with check marks, symbolizing secure data and network protection.
RADIUS cloud e autenticazione di rete

Estendere lo Zero Trust a Wi‑Fi e VPN con il controllo degli accessi basato sullo stato del dispositivo

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A glowing blue padlock with circuit patterns represents digital security, with 802.1X written below, set against a dark background with abstract technology elements.
RADIUS cloud e autenticazione di rete

Che cos'è l'autenticazione Wi‑Fi® IEEE 802.1X?

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