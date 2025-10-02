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Foxpass
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Two people sit at a table in a bright office, both wearing glasses and smiling. One person has a laptop open, and notebooks and a glass of water are on the table. Sticky notes are visible on the wall behind them.

Accesso sicuro ai server con gestione centralizzata delle chiavi SSH, autenticazione collegata al cloud e controllo dell'accesso Sudo basato sui gruppi

Automatizza la distribuzione delle chiavi SSH, applica il principio del privilegio minimo e semplifica il deprovisioning degli utenti — il tutto sincronizzato con l'IdP cloud della tua organizzazione (Entra ID, Google Workspace, Okta o OneLogin).

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A man sits at a desk, looking thoughtfully at a laptop screen with his hand resting on his chin. He is wearing a light blue shirt and appears focused, with bookshelves and office supplies in the background.

La sfida

Gestire rapidamente le chiavi SSH e gli account utente locali in ambienti di engineering diventa presto complesso e poco sicuro. I team fanno fatica a:

  • Tieni traccia di quali utenti hanno accesso SSH a quali sistemi

  • Rimuovi immediatamente l’accesso quando dipendenti o collaboratori lasciano l’azienda

  • Ruota regolarmente le chiavi SSH e le password

  • Applica privilegi sudo coerenti

  • Dimostra la conformità dei controlli di accesso per SOC 2, ISO 27001 o audit interni

Senza una gestione centralizzata, chiavi orfane e file sudoers non gestiti creano rischi reali e un vero peso operativo.

A web interface for managing SUDOers settings displays options to add entries, groups, hosts, commands, and defaults, with tables listing security/team, users, groups, hosts, commands, and run as settings.

La soluzione Foxpass

Foxpass semplifica l'accesso sicuro ai sistemi Linux, macOS e UNIX centralizzando:

  • Archiviazione e rotazione delle chiavi pubbliche SSH

  • Definizioni utente e gruppo POSIX (UID, GID, shell)

  • Accesso basato su password tramite LDAP

  • Accesso sudo associato ai gruppi di directory

Tutto integrato con il tuo provider di identità (Google, Okta, Entra ID, OneLogin) e applicato tramite la tua infrastruttura esistente. Non sono necessari nuovi agenti o server.

Cosa puoi fare con Foxpass

  • A blue outline of a key inside a blue square border on a white background, representing a symbol for access or security.

    Gestione delle chiavi SSH

    • Carica, revoca e ruota le chiavi dalla console o API di Foxpass

    • Applica solo l'accesso con chiave (nessun fallback con password)

    • Sincronizza automaticamente le chiavi con i server supportati da LDAP

    • Assicurati che le chiavi vengano rimosse immediatamente al momento dell'offboarding


  • Blue icon of a computer monitor displaying a password entry field with three dots and a dash, symbolizing password protection or login on a digital device.

    Accesso con password supportato da LDAP

    • Usa le credenziali della directory per autenticarti su Linux/macOS

    • Imposta campi POSIX come UID, shell e directory home

    • Applica centralmente criteri di complessità e scadenza delle password


  • Blue icon of a person standing next to a large key on a light background, symbolizing user access or account security.

    Applicazione dell'accesso sudo

    • Definisci l'accesso sudo in base all'appartenenza al gruppo LDAP

    • Concedi/revoca dinamicamente l'elevazione dei privilegi

    • Sostituisci i file sudoers statici con un controllo gestito tramite directory


  • A blue icon showing a padlock, a left-pointing arrow, and a speech bubble, symbolizing secure messaging or protected communication.

    Audit e conformità

    • Tieni traccia dei tentativi di accesso e dell'utilizzo di sudo

    • Esporta i log per i report di audit (estendibile fino a 90 giorni)

    • Garantisci la conformità a SOC 2, HIPAA e alle policy di sicurezza interne


A person with dark hair and glasses works at a desk with dual monitors displaying code and system information in a dimly lit office environment.

Scenari comuni

  • Ruota le chiavi SSH degli sviluppatori ogni 90 giorni

  • Concedi temporaneamente l'accesso sudo a un appaltatore

  • Blocca l'accesso SSH per un nuovo server di produzione

  • Dimostra l'applicazione delle policy di accesso durante un audit di conformità

  • Collega l'accesso Linux/macOS all'appartenenza ai gruppi Okta o Google

Ottieni un accesso ai server zero trust con gestione automatizzata delle chiavi SSH e delle identità. Sostituisci le credenziali statiche con la rotazione dinamica delle chiavi SSH e policy di accesso basate sui gruppi, integrate con il tuo IdP cloud per visibilità e controllo completi.


Come abilitare questa funzionalità

La gestione delle chiavi SSH e delle password è disponibile tramite il Foxpass Engineering License Add-On, che estende la tua directory LDAP Foxpass esistente con:

  • Attributi POSIX

  • Controlli delle chiavi SSH

  • Policy del gruppo sudo

  • Applicazione completa dell’accesso su Linux/macOS


Pronto a modernizzare i controlli di accesso SSH?

Di' addio alla gestione manuale delle chiavi e alle policy di accesso sparse. Foxpass offre al tuo team un controllo degli accessi sicuro e scalabile, in linea con le best practice zero-trust.

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