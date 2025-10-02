Accesso sicuro ai server con gestione centralizzata delle chiavi SSH, autenticazione collegata al cloud e controllo dell'accesso Sudo basato sui gruppi
Automatizza la distribuzione delle chiavi SSH, applica il principio del privilegio minimo e semplifica il deprovisioning degli utenti — il tutto sincronizzato con l'IdP cloud della tua organizzazione (Entra ID, Google Workspace, Okta o OneLogin).
La sfida
Gestire rapidamente le chiavi SSH e gli account utente locali in ambienti di engineering diventa presto complesso e poco sicuro. I team fanno fatica a:
Tieni traccia di quali utenti hanno accesso SSH a quali sistemi
Rimuovi immediatamente l’accesso quando dipendenti o collaboratori lasciano l’azienda
Ruota regolarmente le chiavi SSH e le password
Applica privilegi sudo coerenti
Dimostra la conformità dei controlli di accesso per SOC 2, ISO 27001 o audit interni
Senza una gestione centralizzata, chiavi orfane e file sudoers non gestiti creano rischi reali e un vero peso operativo.
La soluzione Foxpass
Foxpass semplifica l'accesso sicuro ai sistemi Linux, macOS e UNIX centralizzando:
Archiviazione e rotazione delle chiavi pubbliche SSH
Definizioni utente e gruppo POSIX (UID, GID, shell)
Accesso basato su password tramite LDAP
Accesso sudo associato ai gruppi di directory
Tutto integrato con il tuo provider di identità (Google, Okta, Entra ID, OneLogin) e applicato tramite la tua infrastruttura esistente. Non sono necessari nuovi agenti o server.
Cosa puoi fare con Foxpass
Gestione delle chiavi SSH
Carica, revoca e ruota le chiavi dalla console o API di Foxpass
Applica solo l'accesso con chiave (nessun fallback con password)
Sincronizza automaticamente le chiavi con i server supportati da LDAP
Assicurati che le chiavi vengano rimosse immediatamente al momento dell'offboarding
Accesso con password supportato da LDAP
Usa le credenziali della directory per autenticarti su Linux/macOS
Imposta campi POSIX come UID, shell e directory home
Applica centralmente criteri di complessità e scadenza delle password
Applicazione dell'accesso sudo
Definisci l'accesso sudo in base all'appartenenza al gruppo LDAP
Concedi/revoca dinamicamente l'elevazione dei privilegi
Sostituisci i file sudoers statici con un controllo gestito tramite directory
Audit e conformità
Tieni traccia dei tentativi di accesso e dell'utilizzo di sudo
Esporta i log per i report di audit (estendibile fino a 90 giorni)
Garantisci la conformità a SOC 2, HIPAA e alle policy di sicurezza interne
Scenari comuni
Ruota le chiavi SSH degli sviluppatori ogni 90 giorni
Concedi temporaneamente l'accesso sudo a un appaltatore
Blocca l'accesso SSH per un nuovo server di produzione
Dimostra l'applicazione delle policy di accesso durante un audit di conformità
Collega l'accesso Linux/macOS all'appartenenza ai gruppi Okta o Google
Ottieni un accesso ai server zero trust con gestione automatizzata delle chiavi SSH e delle identità. Sostituisci le credenziali statiche con la rotazione dinamica delle chiavi SSH e policy di accesso basate sui gruppi, integrate con il tuo IdP cloud per visibilità e controllo completi.
Come abilitare questa funzionalità
La gestione delle chiavi SSH e delle password è disponibile tramite il Foxpass Engineering License Add-On, che estende la tua directory LDAP Foxpass esistente con:
Attributi POSIX
Controlli delle chiavi SSH
Policy del gruppo sudo
Applicazione completa dell’accesso su Linux/macOS
Pronto a modernizzare i controlli di accesso SSH?
Di' addio alla gestione manuale delle chiavi e alle policy di accesso sparse. Foxpass offre al tuo team un controllo degli accessi sicuro e scalabile, in linea con le best practice zero-trust.