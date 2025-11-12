Foxpass Plans: Secure Every User, Device, and Network
Foxpass provides flexible licensing options for organizations at every stage of their zero-trust journey ��— from credential-based Wi-Fi authentication to full certificate-based access, MDM-driven device identity, and standalone PKI deployments.
Livelli di licenza Foxpass
Piani di controllo degli accessi
Licenza standard
Autenticazione EAP-TTLS (nome utente/password) + Cloud LDAP
Il modo più semplice per proteggere l'accesso a Wi-Fi e VPN utilizzando credenziali basate sull'identità.
Ideale per:
Organizzazioni che cercano autenticazione Wi-Fi/VPN basata su password e integrazione con directory cloud.
Include:
Foxpass Cloud RADIUS (controllo accessi Wi-Fi & VPN)
Autenticazione di rete EAP-TTLS
RADIUS su TLS (RadSec)
Foxpass Cloud LDAP (directory utenti/gruppi per VPN, sostituzione dell’autenticazione per app legacy e Active Directory legacy)
Controllo degli accessi basato sui gruppi
Sincronizzazione della directory e delega della password (Entra ID, Google Workspace, Okta, OneLogin)
Controlli amministrativi basati sui ruoli (RBAC)
Console di amministrazione e API basate sul web
Registrazione e monitoraggio standard - conservazione dei log di audit per 24 ore (RADIUS & LDAP)
Alta disponibilità con ridondanza globale
Infrastruttura pronta per SOC 2 Type II e HIPAA
Supporto via email
Assistenza guidata per la configurazione iniziale, senza costi aggiuntivi o nascosti
Licenza avanzata
EAP-TLS (autenticazione basata su certificati) + Cloud PKI
Implementa un accesso zero-trust basato su certificati su tutti i dispositivi, con una PKI completamente gestita inclusa.
Ideale per:
team che adottano l'autenticazione Wi-Fi/VPN basata su certificati, l'identità del dispositivo o la registrazione dei certificati gestita da MDM.
Include tutto ciò che è presente in Standard, più:
EAP-TLS e autenticazione basata su certificato
Foxpass Cloud PKI (integrata)
Gestione automatizzata del ciclo di vita dei certificati
Integrazioni SCEP e MDM (Intune, Jamf, Iru, Addigy)
Programma di installazione del certificato BYOD
Supporto per PKI di terze parti
Identità del dispositivo basata su certificato per l'accesso condizionale
Controllo degli accessi basato sulla postura del dispositivo (decisioni di accesso alla rete basate sulla conformità Intune)
Registrazione in tempo reale dei controlli dei certificati
Invalidazione automatizzata dei certificati collegata al tuo provider di identità
Applicazione delle policy di affidabilità dei dispositivi e Zero Trust
Gestione autonoma dei certificati
Foxpass cloud PKI (Autonomo)
PKI cloud completamente gestita
Emetti, rinnova e revoca certificati X.509 su tutti i dispositivi, le piattaforme e gli MDM, anche se non usi Foxpass RADIUS.
Ideale per:
Organizzazioni con server RADIUS esistenti
Team che abilitano Microsoft Entra CBA
Registrazione del certificato Intune/Jamf/Iru/Addigy
VPN o VDI che richiedono l'autenticazione tramite certificato
Sostituzione di Active Directory Certificate Services (ADCS) on-prem
Architetture di rete ibride o non-Foxpass
Funzionalità principali:
CA privata completamente gestita e automazione del ciclo di vita dei certificati
Più metodi di registrazione: SCEP (compatibile con qualsiasi MDM compatibile con SCEP), programma di installazione BYOD, caricamento CSR e creazione manuale del certificato tramite la console Foxpass
Funziona con qualsiasi appliance RADIUS/VPN/firewall
Identità del dispositivo zero-trust e applicazione della conformità
Alta disponibilità con ridondanza globale
Architettura PKI allineata alla conformità, progettata per soddisfare i controlli di SOC 2 Type II, ISO 27001 e di altri framework di settore
Confronto dei piani base
Caratteristiche
Standard
Avanzato
cloud PKI (autonomo)
cloud RADIUS
EAP-TTLS (autenticazione delle credenziali)
EAP-TLS (autenticazione basata su certificato)
Controllo degli accessi basato sullo stato del dispositivo
RADIUS su TLS (RadSec)
Foxpass cloud PKI
Registrazione del certificato SCEP/MDM
Programma di installazione del certificato BYOD
cloud LDAP
Sincronizzazione directory (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin)
Aggiornamenti in tempo reale di directory e accessi
Console di amministrazione e accesso API
Conservazione dei log
24 ore (estendibile fino a 90 giorni)
24 ore (estendibile fino a 90 giorni)
24 ore (estendibile fino a 90 giorni)
Conformità alla sicurezza
SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022, pronto per HIPAA
SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022, pronto per HIPAA
SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022, pronto per HIPAA
Livello di supporto
Supporto standard
Supporto standard
Supporto standard
Prezzi personalizzati
$0.50/utente/mese
Componenti aggiuntivi disponibili
Componente aggiuntivo per la licenza Engineering
Creato per i team DevOps, SRE e IT engineering che gestiscono flussi di lavoro Linux, macOS e SSH.
Include:
Supporto degli attributi POSIX (UID, GID, shell, directory home)
Caricamento, rotazione e applicazione delle chiavi SSH
Applicazione dei criteri di accesso sudo
Integrazione tramite riga di comando e API
Ideale per: controllo dell'accesso SSH, accesso a Linux/macOS, governance di sudo, integrazione LDAP cloud-native
Componente aggiuntivo di registrazione estesa
Ottieni log di accesso consultabili per 90 giorni per l'attività RADIUS e LDAP. Soddisfa i requisiti di conformità, semplifica gli audit e analizza gli eventi di accesso su un arco temporale più lungo.
Include:
conservazione dei log per 90 giorni
Log esportabili per gli audit
Migliore tracciabilità degli incidenti
Accesso sicuro ai log basato sui ruoli
Sconti per volumi, istruzione e organizzazioni non profit
Foxpass offre prezzi scontati per:
Istituzioni educative (K–12, istruzione superiore, reti charter)
Organizzazioni non profit
Implementazioni su larga scala (multi-campus, multi-sede, numero elevato di utenti)
Dicci solo chi sei. Saremo felici di trovare una soluzione adatta al tuo budget.
Opzioni private in tenancy dedicata & self-hosted
Hai bisogno di un'istanza completamente privata o di una distribuzione isolata?
Foxpass supporta opzioni di implementazione personalizzate:
Tenant cloud dedicato
Implementazioni self-hosted (solo enterprise)
Configurazione personalizzata della conformità e del firewall
Creiamo un piano su misura per le tue esigenze
Il prezzo di Foxpass varia in base alle dimensioni del tuo team, al volume di autenticazione e ai requisiti di sicurezza. Lascia che creiamo un preventivo personalizzato adatto alla tua infrastruttura e al tuo budget.