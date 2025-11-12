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Foxpass
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A man in a blue shirt sits at a desk in an office, working on a computer. He appears focused. A tablet, notepad, and coffee cup are on the desk in front of him. Large windows are in the background.

Foxpass Plans: Secure Every User, Device, and Network

Foxpass provides flexible licensing options for organizations at every stage of their zero-trust journey — from credential-based Wi-Fi authentication to full certificate-based access, MDM-driven device identity, and standalone PKI deployments.

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Livelli di licenza Foxpass

Piani di controllo degli accessi

Licenza standard

Autenticazione EAP-TTLS (nome utente/password) + Cloud LDAP
Il modo più semplice per proteggere l'accesso a Wi-Fi e VPN utilizzando credenziali basate sull'identità.

Ideale per:
Organizzazioni che cercano autenticazione Wi-Fi/VPN basata su password e integrazione con directory cloud.

Include:

  • Foxpass Cloud RADIUS (controllo accessi Wi-Fi & VPN)

  • Autenticazione di rete EAP-TTLS

  • RADIUS su TLS (RadSec)

  • Foxpass Cloud LDAP (directory utenti/gruppi per VPN, sostituzione dell’autenticazione per app legacy e Active Directory legacy)

  • Controllo degli accessi basato sui gruppi

  • Sincronizzazione della directory e delega della password (Entra ID, Google Workspace, Okta, OneLogin)

  • Controlli amministrativi basati sui ruoli (RBAC)

  • Console di amministrazione e API basate sul web

  • Registrazione e monitoraggio standard - conservazione dei log di audit per 24 ore (RADIUS & LDAP)

  • Alta disponibilità con ridondanza globale

  • Infrastruttura pronta per SOC 2 Type II e HIPAA

  • Supporto via email

  • Assistenza guidata per la configurazione iniziale, senza costi aggiuntivi o nascosti

Licenza avanzata

EAP-TLS (autenticazione basata su certificati) + Cloud PKI
Implementa un accesso zero-trust basato su certificati su tutti i dispositivi, con una PKI completamente gestita inclusa.

Ideale per:
team che adottano l'autenticazione Wi-Fi/VPN basata su certificati, l'identità del dispositivo o la registrazione dei certificati gestita da MDM.

Include tutto ciò che è presente in Standard, più:

  • EAP-TLS e autenticazione basata su certificato

  • Foxpass Cloud PKI (integrata)

  • Gestione automatizzata del ciclo di vita dei certificati

  • Integrazioni SCEP e MDM (Intune, Jamf, Iru, Addigy)

  • Programma di installazione del certificato BYOD

  • Supporto per PKI di terze parti

  • Identità del dispositivo basata su certificato per l'accesso condizionale

  • Controllo degli accessi basato sulla postura del dispositivo (decisioni di accesso alla rete basate sulla conformità Intune)

  • Registrazione in tempo reale dei controlli dei certificati

  • Invalidazione automatizzata dei certificati collegata al tuo provider di identità

  • Applicazione delle policy di affidabilità dei dispositivi e Zero Trust

Gestione autonoma dei certificati

Foxpass cloud PKI (Autonomo)

PKI cloud completamente gestita
Emetti, rinnova e revoca certificati X.509 su tutti i dispositivi, le piattaforme e gli MDM, anche se non usi Foxpass RADIUS.

Ideale per:

  • Organizzazioni con server RADIUS esistenti

  • Team che abilitano Microsoft Entra CBA

  • Registrazione del certificato Intune/Jamf/Iru/Addigy

  • VPN o VDI che richiedono l'autenticazione tramite certificato

  • Sostituzione di Active Directory Certificate Services (ADCS) on-prem

  • Architetture di rete ibride o non-Foxpass

Funzionalità principali:

  • CA privata completamente gestita e automazione del ciclo di vita dei certificati

  • Più metodi di registrazione: SCEP (compatibile con qualsiasi MDM compatibile con SCEP), programma di installazione BYOD, caricamento CSR e creazione manuale del certificato tramite la console Foxpass

  • Funziona con qualsiasi appliance RADIUS/VPN/firewall

  • Identità del dispositivo zero-trust e applicazione della conformità

  • Alta disponibilità con ridondanza globale

  • Architettura PKI allineata alla conformità, progettata per soddisfare i controlli di SOC 2 Type II, ISO 27001 e di altri framework di settore

Confronto dei piani base

Caratteristiche

Standard

Avanzato

cloud PKI (autonomo)

cloud RADIUS

EAP-TTLS (autenticazione delle credenziali)

EAP-TLS (autenticazione basata su certificato)

Controllo degli accessi basato sullo stato del dispositivo

RADIUS su TLS (RadSec)

Foxpass cloud PKI

Registrazione del certificato SCEP/MDM

Programma di installazione del certificato BYOD

cloud LDAP

Sincronizzazione directory (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin)

Aggiornamenti in tempo reale di directory e accessi

Console di amministrazione e accesso API

Conservazione dei log

24 ore (estendibile fino a 90 giorni)

24 ore (estendibile fino a 90 giorni)

24 ore (estendibile fino a 90 giorni)

Conformità alla sicurezza

SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022, pronto per HIPAA

SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022, pronto per HIPAA

SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022, pronto per HIPAA

Livello di supporto

Supporto standard

Supporto standard

Supporto standard

Prezzi personalizzati

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$0.50/utente/mese
Fatturato annualmente
Sconti per volumi per oltre 1000 utenti
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Componenti aggiuntivi disponibili

Componente aggiuntivo per la licenza Engineering

Creato per i team DevOps, SRE e IT engineering che gestiscono flussi di lavoro Linux, macOS e SSH.

Include:

  • Supporto degli attributi POSIX (UID, GID, shell, directory home)

  • Caricamento, rotazione e applicazione delle chiavi SSH

  • Applicazione dei criteri di accesso sudo

  • Integrazione tramite riga di comando e API

Ideale per: controllo dell'accesso SSH, accesso a Linux/macOS, governance di sudo, integrazione LDAP cloud-native

Ulteriori informazioni

Componente aggiuntivo di registrazione estesa

Ottieni log di accesso consultabili per 90 giorni per l'attività RADIUS e LDAP. Soddisfa i requisiti di conformità, semplifica gli audit e analizza gli eventi di accesso su un arco temporale più lungo.

Include:

  • conservazione dei log per 90 giorni

  • Log esportabili per gli audit

  • Migliore tracciabilità degli incidenti

  • Accesso sicuro ai log basato sui ruoli

Ulteriori informazioni

Children sit at desks in a classroom, working on computers with colorful diagrams on the screens. A teacher stands in the background, overseeing the students’ activities. The room is bright and modern.

Sconti per volumi, istruzione e organizzazioni non profit

Foxpass offre prezzi scontati per:

  • Istituzioni educative (K–12, istruzione superiore, reti charter)

  • Organizzazioni non profit

  • Implementazioni su larga scala (multi-campus, multi-sede, numero elevato di utenti)

Dicci solo chi sei. Saremo felici di trovare una soluzione adatta al tuo budget.

A man with glasses and a beard is using a laptop while standing in a server room with illuminated server racks in the background. The lighting is blue and red, creating a tech-focused atmosphere.

Opzioni private in tenancy dedicata & self-hosted

Hai bisogno di un'istanza completamente privata o di una distribuzione isolata?

Foxpass supporta opzioni di implementazione personalizzate:

  • Tenant cloud dedicato

  • Implementazioni self-hosted (solo enterprise)

  • Configurazione personalizzata della conformità e del firewall


Creiamo un piano su misura per le tue esigenze

Il prezzo di Foxpass varia in base alle dimensioni del tuo team, al volume di autenticazione e ai requisiti di sicurezza. Lascia che creiamo un preventivo personalizzato adatto alla tua infrastruttura e al tuo budget.


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