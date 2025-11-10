Collega la tua identità cloud ai sistemi supportati da Active Directory
Usa Foxpass LDAP Bridge per collegare il tuo moderno provider di identità (come Entra ID, Google Workspace, Okta o OneLogin) ad app legacy, VPN e server che dipendono ancora da Active Directory e dall'autenticazione LDAP, senza esporre né estendere AD.
La sfida: collegare i sistemi legacy e le identità moderne
Mentre le organizzazioni si modernizzano adottando provider di identità cloud come Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta o OneLogin, molti sistemi interni o legacy si affidano ancora a LDAP per l'autenticazione. Mantenere Active Directory on-prem solo per quei pochi sistemi comporta la duplicazione degli account, problemi di sincronizzazione e una complessità infrastrutturale non necessaria.
Hai bisogno di un modo sicuro per consentire agli utenti di accedere con le proprie credenziali cloud IdP, mentre i sistemi legacy continuano ad autenticare tramite LDAP su Active Directory — senza che gli utenti o l’IT accedano mai direttamente ad AD.
La soluzione Foxpass: un proxy LDAP sicuro tra IdP e AD
Foxpass LDAP Bridge collega in modo sicuro le tue identità cloud IdP ai tuoi sistemi esistenti supportati da AD, consentendo agli utenti di accedere con le loro moderne credenziali cloud mentre le applicazioni legacy continuano a usare l'autenticazione basata su LDAP.
Foxpass funziona come un proxy LDAP ospitato, convalidando ogni richiesta di autenticazione rispetto al tuo IdP e restituendo risposte compatibili con AD al sistema legacy, il tutto senza dover mantenere o esporre controller di dominio.
Foxpass associa utenti e gruppi del tuo IdP agli attributi e alle policy LDAP, consentendo un'autenticazione senza interruzioni con le credenziali del tuo IdP cloud, senza richiedere password duplicate o sincronizzazioni manuali.
Usalo per:
Autentica VPN, dispositivi NAS e app legacy che supportano solo LDAP.
Mantieni sicurezza e conformità con la registrazione centralizzata e l'accesso con privilegi minimi.
Accelera la migrazione lontano da AD on-prem.
Come Foxpass LDAP Bridge collega il tuo IdP ai sistemi AD
Gli utenti si autenticano con l'IdP cloud della tua organizzazione (Entra ID, Okta, Google Workspace, OneLogin).
Foxpass verifica e mappa l'identità dell'utente agli attributi e alle policy LDAP.
I sistemi legacy si connettono a Foxpass LDAP Bridge tramite TLS per i bind LDAP.
Le richieste di autenticazione vengono elaborate e registrate — non sono richieste credenziali AD dirette.
Vantaggi principali dell'utilizzo di Foxpass LDAP Bridge
Semplifica l'identità ibrida: collega gli accessi basati su IdP ai sistemi AD senza modifiche allo schema.
Unifica le credenziali: gli utenti si autenticano tramite l'IdP della tua organizzazione, non AD.
Proteggi la tua rete: nessuna esposizione diretta dei controller di dominio o delle porte LDAP.
Accelera la migrazione: mantieni i sistemi legacy operativi durante il passaggio a un'identità cloud completa.
Migliora la conformità: visibilità centralizzata e auditing degli accessi.
Prossimo passo: passa a LDAP completamente nel cloud
Quando sei pronto a ritirare completamente Active Directory, Foxpass Cloud LDAP offre una directory completa ospitata nel cloud e sincronizzata con il tuo IdP, sostituendo interamente AD per l'autenticazione e mantenendo al contempo la compatibilità LDAP.
Se gestisci internamente il tuo server LDAP o AD, probabilmente stai sprecando un sacco del tempo del tuo staff IT.
Ken K., Verified Foxpass User
Integrazione semplice con il tuo IDP (Okta/Google), fornisce un'interfaccia LDAP senza un AD on-premise o server. Il team è fantastico ed è disponibile a implementare le funzionalità che consigliamo.
Isaac O., Director of Technology
Pronto a colmare il divario?
Foxpass Cloud LDAP consente alla tua organizzazione di unificare l'autenticazione tra sistemi cloud e on-prem — nessuna infrastruttura da ospitare, nessuna password duplicata, nessuna interruzione.