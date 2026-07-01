Con l'espansione delle organizzazioni in più aree geografiche e il rafforzamento della loro postura di sicurezza, la residenza dei dati è diventata un requisito fondamentale per l'Identity and Access Management (IAM), i servizi di certificazione, l'autenticazione RADIUS e i servizi di directory. I framework di conformità, dal GDPR nell'UE agli Australian Privacy Principles (APPs), si aspettano sempre più che le aziende sappiano dove si trovano i dati di identità e come vengono protetti.
Per soddisfare queste aspettative, Foxpass gestisce stack di dati regionali dedicati nell'UE, in Australia e in Nord America, offrendo ai clienti la flessibilità di scegliere dove i loro dati di autenticazione, i log e le mappature delle identità vengono elaborati e archiviati. Questa è una parte fondamentale dell’impegno di Foxpass per la conformità globale.
Data Residency vs. sovranità dei dati: qual è la differenza?
Anche se spesso vengono usati in modo intercambiabile, questi termini rispondono a esigenze di conformità diverse:
Residenza dei dati: Dove sono archiviati i tuoi dati, in genere richiesto da framework di conformità, team acquisti o contratti. Esempi:
“Tutti i dati dei clienti dell’UE devono risiedere nell’UE.”
“I registri di autenticazione devono rimanere entro i confini australiani.”
Sovranità dei dati: Quali leggi si applicano a quei dati in base alla loro posizione fisica. Per esempio:
I dati archiviati nell'UE devono soddisfare gli standard del GDPR.
I dati archiviati in AU sono disciplinati dal Privacy Act australiano e dagli APPs.
I dati di US/NA rientrano nelle normative regionali e nei controlli contrattuali.
In breve: residenza = posizione e sovranità = autorità legale
Foxpass offre ai clienti il controllo su entrambi, consentendo alle organizzazioni di scegliere uno stack di dati regionale in linea con i requisiti normativi locali.
Come Foxpass gestisce la residenza dei dati nelle diverse regioni
L'architettura di Foxpass è progettata per garantire chiarezza normativa e prestazioni elevate.
Stack UE e Australia: elaborazione e replica in-region
I dati di autenticazione, i log, i metadati della directory e gli eventi relativi ai certificati vengono elaborati e archiviati all'interno della regione.
Questi stack supportano i clienti con rigorosi requisiti di residenza dei dati GDPR o APP.
Stack del Nord America: ancorato alla regione con prestazioni globali
Il contesto nordamericano funge da base per la nostra presenza globale.
Gli archivi di dati autorevoli e l'elaborazione principale restano ancorati al Nord America, garantendo coerenza e conformità normativa.
Le sedi edge distribuite a livello globale accelerano le richieste di autenticazione per i team distribuiti in tutto il mondo.
Questo modello mantiene l'integrità della conformità offrendo al contempo prestazioni a bassa latenza per RADIUS, LDAP e la verifica dei certificati agli utenti internazionali.
Perché la residenza dei dati è importante per IAM, l'autenticazione e la PKI
I dati di identità, i log di autenticazione, le appartenenze ai gruppi, i registri di emissione dei certificati e la cronologia degli accessi spesso rientrano in categorie regolamentate. Nei moderni framework di conformità, questi sono considerati dati sensibili di sicurezza operativa e devono essere gestiti di conseguenza.
Questo influisce su:
Autenticazione basata su certificati (CBA)
Log di autenticazione RADIUS e LDAP
Sincronizzazione delle directory e mappature delle identità
Registri di emissione dei certificati BYOD
Log di registrazione SCEP guidati da MDM
Dati di autorizzazione basati su chiave SSH e ruolo
Tra i fattori comuni di conformità che determinano la residenza dei dati rientrano:
GDPR (UE)
Richiede un trattamento lecito e regole rigorose sui trasferimenti dei dati.
I titolari del trattamento devono garantire che i dati identificativi siano conservati all'interno dell'UE, a meno che non siano in vigore adeguate misure di protezione.
ISO 27001 / ISO 27017
Sottolinea le restrizioni geografiche per i dati sensibili e la chiara documentazione dei flussi di dati.
La residenza dei dati riduce l'ambito dell'audit e la documentazione richiesta per i trasferimenti verso paesi terzi.
SOC 2
Non prescrittivi sulla geografia, ma i revisori richiedono chiarezza sui flussi di dati e sulla localizzazione dell'archiviazione.
Gli stack specifici per regione semplificano la narrativa di audit e riducono la gestione delle eccezioni.
Privacy Act australiano & APP (AU)
L'APP 8 richiede controlli rigorosi quando si divulgano dati personali al di fuori dell'Australia.
Conservare i dati di autenticazione nel Paese aiuta le organizzazioni a evitare valutazioni sulla divulgazione transfrontaliera.
Controlli di settore (finanza, pubblica amministrazione, istruzione superiore, sanità)
Molti team acquisti richiedono che i dati vengano elaborati all'interno della stessa regione prima di approvare un fornitore IAM o PKI.
Come Foxpass ti aiuta a soddisfare i requisiti di residenza dei dati
Foxpass supporta le esigenze di conformità regionale in tutti i servizi principali, tra cui Cloud RADIUS, Cloud LDAP, Cloud PKI, SSH Key Management e Directory Sync.
Gli stack specifici per area geografica ti offrono:
Elaborazione locale per i dati di identità di UE e AU
Controllo dei dati con ancoraggio in Nord America e posizioni edge globali per accelerare le richieste di autenticazione
Riduci la complessità degli audit minimizzando i flussi di dati transfrontalieri
Ridondanza locale per un'autenticazione affidabile in ogni regione
Latenza ridotta per i team internazionali che eseguono autenticazioni basate su certificati o identità
Confini del flusso di dati chiari e documentati per revisioni GDPR, APP, ISO o SOC 2
Cosa rimane nella tua area geografica:
Log di autenticazione utente
Eventi di onboarding RADIUS, LDAP e BYOD
Record di registrazione dei certificati (Cloud PKI / SCEP)
Metadati di sincronizzazione della directory
Mappature dei criteri e dell'appartenenza ai gruppi
Ruoli configurati ed elenchi di controllo degli accessi
Metadati della chiave SSH
Questo garantisce un elevato livello di privacy e conformità, mantenendo al contempo alte prestazioni per i team distribuiti a livello globale.
Data residency come fattore abilitante del modello Zero Trust
La sicurezza Zero Trust si basa su:
Verifica continua
Segnali di identità efficaci
Tracce di accesso verificabili
Log di sicurezza vincolati alla regione
Affidabilità basata su certificati
Applicazione dei criteri di conformità del dispositivo
L’architettura regionale di Foxpass rafforza ogni parte di questo modello, garantendo che i tuoi dati di identità rimangano locali dove necessario, mentre l’autenticazione resti veloce ovunque lavori il tuo team.
Riepilogo
La residenza dei dati è ormai un requisito fondamentale per le organizzazioni che operano in conformità con GDPR, ISO 27001, SOC 2, gli Australian Privacy Principles e i moderni framework zero-trust. Con gli stack di dati di Foxpass isolati per area geografica nell'UE, in Australia e in Nord America, i team beneficiano di:
Elaborazione in-region per i clienti UE e AU
Archiviazione con base in Nord America per operazioni globali
Posizioni edge in tutto il mondo per un'autenticazione rapida senza spostare i dati core
Minore onere di conformità
Controllo giurisdizionale chiaro
Prestazioni migliorate per l'autenticazione basata su certificati e sull'identità
Foxpass garantisce che i tuoi dati di identità siano archiviati ed elaborati dove richiesto dalle tue normative, offrendo al contempo le prestazioni globali che le organizzazioni moderne si aspettano.