Introduzione e contesto
L'autenticazione basata su certificato (CBA) è uno dei modi più efficaci per proteggere l'accesso a Microsoft 365, Azure portal e ad altre applicazioni protette da Entra. Molte organizzazioni vogliono i vantaggi della CBA, come l'autenticazione resistente al phishing, l'eliminazione delle password e una solida identità del dispositivo, ma non vogliono gestire un'autorità di certificazione né pagare costi aggiuntivi per Microsoft Cloud PKI.
Foxpass Cloud PKI offre una PKI privata completamente gestita che funziona su tutte le piattaforme di dispositivi e si integra perfettamente con Entra ID per abilitare CBA con un sovraccarico minimo. Questa guida ti offre una panoramica di:
L'architettura per Entra CBA che utilizza Foxpass Cloud PKI
Come Foxpass Cloud PKI emette certificati ClientAuth
Come distribuire i certificati usando il tuo MDM
Come configurare Entra CBA
Come usare lo stesso certificato per Wi-Fi/VPN con Foxpass Cloud RADIUS
Segui questa guida e presto avrai una distribuzione CBA funzionante che usa Foxpass come tua PKI privata.
Architettura di riferimento per Entra CBA con Foxpass Cloud PKI
Un diagramma che mostra come Foxpass Cloud PKI, MDM e Microsoft Entra ID lavorano insieme per l'autenticazione basata su certificati.
Foxpass Cloud PKI rilascia certificati di autenticazione client ai dispositivi tramite l’MDM dell’organizzazione (come Intune, Jamf, Iru/Kandji o Addigy). I dispositivi presentano questi certificati quando accedono a Microsoft Entra ID utilizzando CBA. Entra convalida la catena di certificati, la mappatura utente e l’EKU prima di concedere l’accesso alle app cloud.
Prerequisiti e requisiti
Checklist dei requisiti di Foxpass
Foxpass Cloud PKI abilitato
CA client creata ed esportata
Endpoint SCEP creato
Integrazione MDM e/o programma di installazione BYOD
Checklist dei requisiti di Microsoft Entra
Tenant Entra ID
Autenticazione basata su certificato abilitata
CA client da Foxpass caricato
Mappatura SAN (UPN/email) definita
Checklist dei requisiti MDM
Capacità del profilo SCEP
Guida alla configurazione passo dopo passo
1. Verifica o crea il tuo Client CA in Foxpass
Foxpass Cloud PKI richiede una Client CA (autorità di certificazione emittente) per firmare i certificati dei dispositivi utilizzati per Microsoft Entra CBA e Wi-Fi/VPN EAP-TLS.
Accedi alla console Foxpass e vai a RADIUS → EAP-TLS
Se non esiste ancora alcuna Client CA, creane una ora:
In "Autorità di certificazione client", fai clic su "Crea nuova CA client"
Modifica il nome della CA, la validità della CA e il periodo di validità del certificato, se desideri, quindi fai clic su "Create CA"
3. In "Autorità di certificazione client," fai clic su "Download CA" per salvarlo per dopo
Una volta creata la CA client, Foxpass emette automaticamente certificati client con EKU di autenticazione (ClientAuth), certificati con estensioni Key Usage appropriate e valori SAN/Subject ricavati dalla registrazione al tuo MDM.
2. Assicurati che esista un endpoint SCEP di Foxpass
Tutti gli MDM supportati usano SCEP per richiedere e rinnovare i certificati da Foxpass.
Vai a Foxpass Console → RADIUS → SCEP
Se è già visualizzato un URL del server SCEP (endpoint univoco), passa al passaggio 4
Fai clic su "Create SCEP Endpoint", quindi assegna un nome, un tipo di verifica, un tipo di autenticazione e seleziona il Client CA dal passaggio 1 precedente
Annota "Unique Endpoint" e "Challenge Password" per dopo
3. Distribuisci i certificati tramite il tuo MDM o il programma di installazione dei certificati BYOD di Foxpass
Una volta che la CA client e l'endpoint SCEP sono configurati, il tuo MDM può emettere certificati di dispositivo per Entra CBA.
Foxpass supporta gli MDM compatibili con SCEP (Microsoft Intune, Jamf, Iru (Kandji), Addigy e altri), nonché il Foxpass BYOD Certificate Installer (registrazione basata su OAuth).
Il tuo MDM determina il Subject/SAN (UPN o email), il comportamento di rinnovo e la generazione delle chiavi. Foxpass firma il certificato e gestisce la revoca.
Opzione A: Microsoft Intune
Passaggio A1: crea un profilo certificato SCEP
Vai a Intune Admin Center
Vai su Dispositivi → Profili di configurazione → Crea profilo
Scegli la piattaforma (Windows, iOS/iPadOS, macOS, Android)
Tipo di profilo: certificato SCEP
Imposta le seguenti impostazioni chiave:
Impostazioni
Valore
URL del server SCEP
Foxpass SCEP ‘endpoint univoco’
Formato del nome dell'oggetto
{{UserPrincipalName}} o {{EmailAddress}}
Dimensione della chiave
2048 o 4096
Utilizzo principale
Firma digitale, cifratura della chiave
EKU
Autenticazione del client
Algoritmo hash
SHA-256
Soglia di rinnovo
Consigliato 20–30%
Passaggio A2: configura l'autenticazione SCEP
Tipo di autenticazione → segreto condiviso
Segreto → Foxpass SCEP "Challenge Password" (dalla Console Foxpass)
Passaggio A3: Assegna e convalida
Assegna il profilo ai gruppi di utenti/dispositivi e verifica:
Certificato emesso da Foxpass Client CA
SAN/Subject corrisponde a UPN o email
EKU = Autenticazione client
Opzione B: Jamf / Iru (Kandji) / Addigy / Workspace ONE / Mosyle
Entra CBA non richiede Intune per il provisioning dei certificati. Questo significa che puoi usare Entra CBA anche in ambienti non gestiti da Intune, incluse flotte Apple miste, distribuzioni multipiattaforma, ambienti EDU, dispositivi di collaboratori/BYOD e organizzazioni che utilizzano MDM non Microsoft.
Questi MDM seguono la stessa logica di base di Intune, usando SCEP per generare chiavi sul dispositivo e richiedere certificati da Foxpass. Puoi trovare qui le istruzioni complete per ciascuno:
Opzione C: dispositivi BYOD
Usa il programma di installazione dei certificati BYOD di Foxpass e completa i seguenti passaggi:
L’utente accede utilizzando OAuth con Microsoft Entra ID (Nota: l’accesso Google del programma di installazione BYOD non può essere utilizzato per Microsoft Entra CBA. CBA richiede certificati che corrispondano alle identità Entra.)
Foxpass emette un certificato ClientAuth
Il certificato viene installato localmente (nessun MDM richiesto)
È ideale per i collaboratori esterni, i dispositivi degli studenti (EDU) o gli endpoint non gestiti.
4. Carica la CA client di Foxpass in Microsoft Entra
Per utilizzare questo metodo, Microsoft Entra deve considerare attendibile la CA emittente.
Passaggio 1: scarica il certificato Client CA
Vai a Foxpass Console → RADIUS → EAP-TLS
Scarica il certificato Client CA
Passaggio 2: carica il Client CA su Entra
Vai a Entra Admin Center → Protection → Certificate-Based Authentication → Certificate Authorities
Carica il certificato CA client di Foxpass
5. Configura l'autenticazione basata su certificati di Microsoft Entra
Nel Centro di amministrazione Entra:
Abilita l'autenticazione basata su certificato
Scegli le regole di mappatura:
SAN → UPN (consigliato)
SAN → e-mail
EKU richiesto → Autenticazione client
Facoltativo: limita in base all'autorità di emissione o ai criteri del certificato
Consulta Microsoft Learn per le regole di mapping avanzate, i requisiti EKU, i vincoli dell'autorità emittente e una guida completa alla configurazione di Entra CBA:
https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity/authentication/how-to-certificate-based-authentication
6. Applica criteri di accesso condizionale
Crea un criterio di accesso condizionale:
Utenti: inizia con un gruppo di test
App: Microsoft 365 o tutte le app cloud
Concedi: richiedi l'autenticazione basata su certificato
Miglioramenti opzionali:
Blocca l'accesso con password
Richiedi dispositivi conformi o aggiunti al dominio
Aggiungi fallback MFA
7. Testa l'autenticazione basata su certificato
Su un dispositivo con un certificato emesso da Foxpass:
Visita https://portal.office.com
Inserisci il tuo nome utente
Il browser richiede un certificato
Seleziona il certificato emesso da Foxpass
L'autenticazione riesce senza password
Se riscontri problemi durante l'autenticazione con un certificato, verifica che l'autorità di emissione sia Foxpass Client CA e che il SAN/Subject corrisponda all'UPN/email.
(Facoltativo) Usa lo stesso certificato Foxpass per Wi‑Fi/VPN (EAP-TLS)
Un vantaggio dell'utilizzo di Foxpass Cloud PKI è che lo stesso certificato del dispositivo emesso per Microsoft Entra CBA può essere utilizzato anche per un accesso sicuro a Wi-Fi o VPN tramite EAP-TLS con Foxpass Cloud RADIUS.
Con EAP-TLS, le organizzazioni possono:
Applica l'accesso alla rete Zero Trust
Elimina le password per Wi-Fi e VPN
Assicurati che solo i dispositivi con un certificato valido rilasciato da Foxpass possano connettersi
Applica l’assegnazione VLAN, le regole di attendibilità dei dispositivi o i criteri basati sull’identità
Condividi lo stesso ciclo di vita del certificato tra l'autenticazione cloud Entra CBA e l'accesso alla rete
Conclusione
Usando Foxpass Cloud PKI con Microsoft Entra CBA e il tuo MDM ottieni:
Una PKI privata completamente gestita
Emissione di certificati multipiattaforma
Gestione automatizzata del ciclo di vita dei certificati
Identità certificata unificata per l'accesso SaaS e Wi-Fi/VPN (opzionale)
Integrazione perfetta con Intune, Jamf, Iru (Kandji), Addigy e BYOD
Questa configurazione offre un approccio moderno, passwordless e basato su certificati per proteggere sia l’identità sia l’accesso alla rete senza dover gestire una tua CA.