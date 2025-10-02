Vai al contenuto principale
Torna a Splashtop
Foxpass
AccediProva gratuita
ContattaciAccediProva gratuita
Four professionals sit around a table in a modern office, engaged in discussion. One man speaks while the others listen attentively. A laptop, documents, and coffee cups are on the table.

Applica la segmentazione di rete dinamica basata sull’identità su larga scala

Usa Foxpass per assegnare automaticamente utenti e dispositivi alle VLAN o reti corrette in base a identità, ruolo e appartenenza al gruppo.

Prova gratuitaRichiedi una dimostrazione
Six people work together in a modern, sunlit office with large windows. Some are seated at desks with computers displaying charts, while others stand and discuss near the monitors. The atmosphere appears collaborative and focused.

Il problema

La segmentazione statica della rete tramite elenchi di indirizzi MAC, SSID o VLAN assegnate manualmente è:

  • Poco flessibile e difficile da scalare

  • Vulnerabile allo spoofing e ai movimenti laterali

  • Richiede molto lavoro per l'onboarding e le modifiche degli accessi

  • Senza visibilità sull’identità dell’utente e sul livello di affidabilità del dispositivo

Mentre le organizzazioni adottano architetture zero-trust e modelli BYOD/accesso remoto, i tradizionali strumenti di segmentazione non sono più all’altezza.

Two people are smiling and working together at a computer in an office. One is seated and typing, while the other stands beside him, looking at the monitor. Charts are visible on the wall in the background.

La soluzione Foxpass

Foxpass consente l'assegnazione VLAN dinamica e la segmentazione della rete utilizzando l'autenticazione RADIUS basata sull'identità:

  • Collega l'accesso all'appartenenza al gruppo directory (tramite Google, Okta, Entra ID, OneLogin, LDAP)

  • Assegna utenti e dispositivi alle VLAN durante l'autenticazione

  • Supporta sia l'autenticazione EAP-TTLS (identità/password) sia EAP-TLS (basata su certificato)

  • Usa Foxpass RADIUS per applicare la segmentazione su reti Wi‑Fi, VPN e cablate

Questo aiuta i team IT a applicare il principio del privilegio minimo e a contenere i movimenti laterali, senza gestire manualmente le VLAN per ogni utente o dispositivo.

A person using a laptop and holding a smartphone, with a glowing holographic globe and Wi-Fi symbol appearing above the phone, representing wireless connectivity and internet technology.

Come funziona

  1. L'utente si connette al Wi‑Fi o alla VPN

  2. Foxpass RADIUS autentica l'utente o il dispositivo (tramite EAP-TLS o EAP-TTLS)

  3. L'appartenenza al gruppo viene verificata tramite provider di identità sincronizzato (Google, Entra ID, ecc.)

  4. La risposta RADIUS include l’assegnazione della VLAN

  5. L'utente viene inserito nel segmento appropriato (ad es., guest, admin, IoT, dev, student)


A child using a tablet with a stylus in a classroom, focusing on the screen. Another student sits nearby, slightly out of focus.

Vantaggi della segmentazione basata sull’identità

  • Applica il principio del privilegio minimo in tutti i reparti, dispositivi e ruoli

  • Separa automaticamente il traffico di studenti, docenti e ospiti negli ambienti del campus

  • Mantieni gli ambienti di sviluppo, staging e produzione logicamente isolati

  • Proteggi il BYOD e i dispositivi non gestiti usando l'assegnazione VLAN basata su certificati

  • Supporta i framework zero trust e di conformità (HIPAA, SOC 2, NIST 800-207)


Casi di utilizzo comuni

Casi d'uso

Descrizione

Istruzione

Assegna studenti, docenti e ospiti a VLAN diverse utilizzando i gruppi di directory

Aziende

Isola gli ambienti di ingegneria/sviluppo da finanza, risorse umane o app interne

Negozi/sedi

Separa il traffico del punto vendita, del Wi-Fi per gli ospiti e del back office interno

Assistenza sanitaria

Segmenta l'accesso ai sistemi con PHI rispetto ai sistemi non regolamentati

Reti BYOD

Colloca automaticamente i dispositivi personali non gestiti su VLAN a bassa fiducia


Funzionalità correlate di Foxpass

  • Cloud RADIUS – Supporta l'assegnazione VLAN tramite la mappatura dei gruppi

  • Sincronizzazione directory – Recupera i ruoli utente da Entra ID, Okta, Google Workspace o LDAP

  • Gestione dei certificati – Usa EAP-TLS e l'iscrizione MDM/BYOD per imporre l'attendibilità

  • Cloud LDAP – Gestisci la logica dei gruppi per configurazioni on-prem o ibride

  • Registrazione in tempo reale – Monitora i tentativi di accesso per VLAN e criterio

Scopri di più su Foxpass Cloud RADIUS

Pronto ad automatizzare la segmentazione della tua rete?

Foxpass offre al tuo team l'applicazione dinamica delle VLAN senza la manutenzione legacy di RADIUS o i grattacapi della gestione manuale delle VLAN.

Prova gratuitaRichiedi una dimostrazione
  • Conformità
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni d'uso
Copyright ©2026 Splashtop Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti i prezzi indicati non includono le tasse applicabili.