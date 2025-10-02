Applica la segmentazione di rete dinamica basata sull’identità su larga scala
Usa Foxpass per assegnare automaticamente utenti e dispositivi alle VLAN o reti corrette in base a identità, ruolo e appartenenza al gruppo.
Il problema
La segmentazione statica della rete tramite elenchi di indirizzi MAC, SSID o VLAN assegnate manualmente è:
Poco flessibile e difficile da scalare
Vulnerabile allo spoofing e ai movimenti laterali
Richiede molto lavoro per l'onboarding e le modifiche degli accessi
Senza visibilità sull’identità dell’utente e sul livello di affidabilità del dispositivo
Mentre le organizzazioni adottano architetture zero-trust e modelli BYOD/accesso remoto, i tradizionali strumenti di segmentazione non sono più all’altezza.
La soluzione Foxpass
Foxpass consente l'assegnazione VLAN dinamica e la segmentazione della rete utilizzando l'autenticazione RADIUS basata sull'identità:
Collega l'accesso all'appartenenza al gruppo directory (tramite Google, Okta, Entra ID, OneLogin, LDAP)
Assegna utenti e dispositivi alle VLAN durante l'autenticazione
Supporta sia l'autenticazione EAP-TTLS (identità/password) sia EAP-TLS (basata su certificato)
Usa Foxpass RADIUS per applicare la segmentazione su reti Wi‑Fi, VPN e cablate
Questo aiuta i team IT a applicare il principio del privilegio minimo e a contenere i movimenti laterali, senza gestire manualmente le VLAN per ogni utente o dispositivo.
Come funziona
L'utente si connette al Wi‑Fi o alla VPN
Foxpass RADIUS autentica l'utente o il dispositivo (tramite EAP-TLS o EAP-TTLS)
L'appartenenza al gruppo viene verificata tramite provider di identità sincronizzato (Google, Entra ID, ecc.)
La risposta RADIUS include l’assegnazione della VLAN
L'utente viene inserito nel segmento appropriato (ad es., guest, admin, IoT, dev, student)
Vantaggi della segmentazione basata sull’identità
Applica il principio del privilegio minimo in tutti i reparti, dispositivi e ruoli
Separa automaticamente il traffico di studenti, docenti e ospiti negli ambienti del campus
Mantieni gli ambienti di sviluppo, staging e produzione logicamente isolati
Proteggi il BYOD e i dispositivi non gestiti usando l'assegnazione VLAN basata su certificati
Supporta i framework zero trust e di conformità (HIPAA, SOC 2, NIST 800-207)
Casi di utilizzo comuni
Casi d'uso
Descrizione
Istruzione
Assegna studenti, docenti e ospiti a VLAN diverse utilizzando i gruppi di directory
Aziende
Isola gli ambienti di ingegneria/sviluppo da finanza, risorse umane o app interne
Negozi/sedi
Separa il traffico del punto vendita, del Wi-Fi per gli ospiti e del back office interno
Assistenza sanitaria
Segmenta l'accesso ai sistemi con PHI rispetto ai sistemi non regolamentati
Reti BYOD
Colloca automaticamente i dispositivi personali non gestiti su VLAN a bassa fiducia
Funzionalità correlate di Foxpass
Cloud RADIUS – Supporta l'assegnazione VLAN tramite la mappatura dei gruppi
Sincronizzazione directory – Recupera i ruoli utente da Entra ID, Okta, Google Workspace o LDAP
Gestione dei certificati – Usa EAP-TLS e l'iscrizione MDM/BYOD per imporre l'attendibilità
Cloud LDAP – Gestisci la logica dei gruppi per configurazioni on-prem o ibride
Registrazione in tempo reale – Monitora i tentativi di accesso per VLAN e criterio
Scopri di più su Foxpass Cloud RADIUS
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Foxpass offre al tuo team l'applicazione dinamica delle VLAN senza la manutenzione legacy di RADIUS o i grattacapi della gestione manuale delle VLAN.