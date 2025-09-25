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A woman wearing glasses studies at a desk in a library, surrounded by books and a laptop. In the background, several other people are also reading and working at tables lined with bookshelves.

Semplifica l'integrazione di eduroam con Cloud-Native RADIUS

Foxpass aiuta college e università a implementare o ampliare l’accesso a eduroam con un’infrastruttura RADIUS sicura e scalabile e un supporto semplificato per la federazione delle identità.

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Che cos'è eduroam?

eduroam (education roaming) è una federazione globale delle identità che consente a studenti, docenti e ricercatori di connettersi in modo sicuro al Wi-Fi presso qualsiasi istituzione partecipante utilizzando le credenziali della propria istituzione di appartenenza.

Per partecipare a eduroam è necessario:

  • Un server RADIUS conforme che supporta l'autenticazione EAP

  • Integrazione con il provider di identità (IdP)del tuo istituto

  • Supporto per l'autenticazione basata su certificato (EAP-TLS) o basata su identità (EAP-TTLS)

  • Configurazione dell'attendibilità e partecipazione alla federazione tramite il tuo operatore nazionale (ad es., InCommon negli Stati Uniti)


La sfida per i team IT del campus

  • Mantenere un'infrastruttura RADIUS on-prem richiede tempo ed è soggetto a errori

  • La gestione dei certificati (EAP-TLS) crea un carico di assistenza per gli utenti

  • La federazione con eduroam richiede coordinamento tecnico e conformità

  • Scalare su più campus o reti guest introduce complessità


Foxpass aiuta università e college ad adottare e scalare un'infrastruttura RADIUS che soddisfa i requisiti di eduroam, con un approccio cloud-native a manutenzione zero

La soluzione Foxpass

  • Blue icon showing two stylized people sitting next to each other, with curved lines above them resembling a wireless signal, on a light gray background.

    Cloud RADIUS per eduroam

    • Supporta EAP-TLS ed EAP-TTLS

    • Disponibilità globale e failover

    • Supporto per RadSec (RADIUS su TLS)

    • Nessun server RADIUS on-premises necessario


    Ulteriori informazioni
  • Blue icon of an identification card with a user silhouette on the left and two horizontal lines on the right, representing name or information on the card.

    Integrazione con il tuo provider di identità

    • Si connette con Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin e LDAP

    • Assegna l'accesso per gruppo, ruolo o identità utente

    • Applica l'accesso con privilegi minimi e criteri basati sulla directory


  • Simple blue outline icon of a hand holding a smartphone upright, with a light gray background.

    Gestione del ciclo di vita dei certificati (licenza avanzata)

    • Integrazione MDM con Jamf, Kandji, Intune per dispositivi gestiti

    • Gestione della revoca e della scadenza dei certificati

    • Installatore self-service di certificati BYOD con branding NetID


  • Blue wireless signal icon showing a central circle with a vertical line beneath it and curved lines on each side, symbolizing transmission or connectivity, on a light background.

    Architettura pronta per la federazione

    • Configura facilmente il tuo proxy RADIUS con il tuo NRO (ad es., InCommon, Internet2)

    • Proteggi i rapporti di fiducia con i partner della federazione delle identità

    • Estendi eduroam ai campus satellite, alle reti condivise o agli spazi pubblici

    • Scopri di più sul modello di federazione OpenRoaming ed eduroam qui


A chi è rivolto

Foxpass supporta gli istituti di istruzione superiore e di ricerca che desiderano:

  • Unisciti alla federazione eduroam per la prima volta
  • Sostituisci o modernizza un'infrastruttura RADIUS on-prem obsoleta
  • Estendi eduroam su più campus
  • Migliora l'onboarding dei certificati e riduci i ticket dell'Helpdesk Wi-Fi
  • Collega l'accesso Wi-Fi/VPN ai provider di identità esistenti

Matrice di compatibilità eduroam

Requisito

Supportato da Foxpass

architettura RADIUS eduroam (EAP-TLS / EAP-TTLS)

Onboarding dei certificati BYOD + MDM

Proxy RADIUS per la federazione

Integrazione della directory (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin, LDAP)

Supporto RadSec

Log di controllo e visibilità delle sessioni


Lavoriamo insieme per potenziare il tuo deployment eduroam

Entra in eduroam o espandilo senza alcun grattacapo infrastrutturale. Foxpass aiuta i team IT dell'istruzione superiore a implementare RADIUS cloud-native, semplificare l'onboarding dei certificati e soddisfare i requisiti di federazione.

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