Semplifica l'integrazione di eduroam con Cloud-Native RADIUS
Foxpass aiuta college e università a implementare o ampliare l’accesso a eduroam con un’infrastruttura RADIUS sicura e scalabile e un supporto semplificato per la federazione delle identità.
Che cos'è eduroam?
eduroam (education roaming) è una federazione globale delle identità che consente a studenti, docenti e ricercatori di connettersi in modo sicuro al Wi-Fi presso qualsiasi istituzione partecipante utilizzando le credenziali della propria istituzione di appartenenza.
Per partecipare a eduroam è necessario:
Un server RADIUS conforme che supporta l'autenticazione EAP
Integrazione con il provider di identità (IdP)del tuo istituto
Supporto per l'autenticazione basata su certificato (EAP-TLS) o basata su identità (EAP-TTLS)
Configurazione dell'attendibilità e partecipazione alla federazione tramite il tuo operatore nazionale (ad es., InCommon negli Stati Uniti)
La sfida per i team IT del campus
Mantenere un'infrastruttura RADIUS on-prem richiede tempo ed è soggetto a errori
La gestione dei certificati (EAP-TLS) crea un carico di assistenza per gli utenti
La federazione con eduroam richiede coordinamento tecnico e conformità
Scalare su più campus o reti guest introduce complessità
Foxpass aiuta università e college ad adottare e scalare un'infrastruttura RADIUS che soddisfa i requisiti di eduroam, con un approccio cloud-native a manutenzione zero
La soluzione Foxpass
Cloud RADIUS per eduroamUlteriori informazioni
Supporta EAP-TLS ed EAP-TTLS
Disponibilità globale e failover
Supporto per RadSec (RADIUS su TLS)
Nessun server RADIUS on-premises necessario
Integrazione con il tuo provider di identità
Si connette con Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin e LDAP
Assegna l'accesso per gruppo, ruolo o identità utente
Applica l'accesso con privilegi minimi e criteri basati sulla directory
Gestione del ciclo di vita dei certificati (licenza avanzata)
Integrazione MDM con Jamf, Kandji, Intune per dispositivi gestiti
Gestione della revoca e della scadenza dei certificati
Installatore self-service di certificati BYOD con branding NetID
Architettura pronta per la federazione
Configura facilmente il tuo proxy RADIUS con il tuo NRO (ad es., InCommon, Internet2)
Proteggi i rapporti di fiducia con i partner della federazione delle identità
Estendi eduroam ai campus satellite, alle reti condivise o agli spazi pubblici
Scopri di più sul modello di federazione OpenRoaming ed eduroam qui
A chi è rivolto
Foxpass supporta gli istituti di istruzione superiore e di ricerca che desiderano:
- Unisciti alla federazione eduroam per la prima volta
- Sostituisci o modernizza un'infrastruttura RADIUS on-prem obsoleta
- Estendi eduroam su più campus
- Migliora l'onboarding dei certificati e riduci i ticket dell'Helpdesk Wi-Fi
- Collega l'accesso Wi-Fi/VPN ai provider di identità esistenti
Matrice di compatibilità eduroam
Requisito
Supportato da Foxpass
architettura RADIUS eduroam (EAP-TLS / EAP-TTLS)
Onboarding dei certificati BYOD + MDM
Proxy RADIUS per la federazione
Integrazione della directory (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin, LDAP)
Supporto RadSec
Log di controllo e visibilità delle sessioni
Lavoriamo insieme per potenziare il tuo deployment eduroam
Entra in eduroam o espandilo senza alcun grattacapo infrastrutturale. Foxpass aiuta i team IT dell'istruzione superiore a implementare RADIUS cloud-native, semplificare l'onboarding dei certificati e soddisfare i requisiti di federazione.