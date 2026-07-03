Nell'attuale panorama digitale in continua evoluzione, la necessità di un controllo degli accessi affidabile sulle reti Wi‑Fi non è mai stata così importante. Le organizzazioni sono costantemente alla ricerca di soluzioni in grado di offrire ai propri utenti un'esperienza fluida ma sicura.
In questo blog ci occuperemo di quattro soluzioni leader per la sicurezza delle reti Wi-Fi (e cablate): Cisco ISE, Aruba ClearPass, Portnox CLEAR e la nostra offerta, Foxpass RADIUS.
Cisco Identity Services Engine (ISE)
Cisco ISE, un componente fondamentale del portfolio di sicurezza di Cisco, funge da strumento centralizzato per l'applicazione delle policy che garantisce la sicurezza della rete aziendale. Ecco una panoramica più dettagliata delle sue funzionalità:
Controllo degli accessi granulare: le politiche si basano sulla profilazione dei dispositivi, sulla valutazione della postura e su identità e ruoli specifici degli utenti.
Integrazione completa: integrazione perfetta con altri prodotti di sicurezza e di rete Cisco, per un accesso controllato e segmentato.
Gestione degli ospiti: l'accesso temporaneo è facilitato dal portale ISE per gli ospiti autoregistrati.
Sebbene Cisco ISE sia ricco di funzionalità e leader del settore, per sfruttare davvero le sue capacità è necessario un investimento sostanziale nell'infrastruttura e nella formazione da parte di Cisco. Si tratta di una soluzione robusta, ma potrebbe risultare troppo impegnativa ed eccessivamente costosa per le organizzazioni che non sono pienamente integrate nell'ecosistema Cisco o che non dispongono delle risorse necessarie per gestirla e mantenerla.
Aruba ClearPass
HPE Aruba ClearPass è noto per le sue funzionalità di sicurezza degli accessi nelle reti cablate e wireless. Aruba ClearPass è ottimizzato per l'infrastruttura di Aruba e offre:
Controllo dell'accesso consapevole del contesto: sfrutta l'infrastruttura HPE Aruba per il controllo degli accessi alla rete.
Gestione BYOD: ClearPass Onboard supporta le valutazioni della postura e la bonifica di vari dispositivi, compresi quelli che non sono di proprietà dell'azienda.
Onboarding degli ospiti: ClearPass Guest offre comodi portali integrati per un onboarding in autonomia senza problemi da parte degli ospiti.
Tuttavia, per quanto ClearPass sia robusto, si consiglia l'integrazione con l'infrastruttura di Aruba per ottenere prestazioni ottimali. Sebbene offra un supporto multi-vendor, l'esperienza più efficace si ottiene spesso sfruttando la suite di rete completa di Aruba.
Portnox CLEAR (parte di Portnox Cloud)
Portnox CLEAR è una soluzione di sicurezza Wi-Fi multi-vendor che enfatizza la sicurezza e la visibilità in diversi ambienti aziendali. Portnox commercializza le sue offerte Wi-Fi-as-a-Service/RADIUS-as-a-Service con i marchi Portnox CLEAR/Portnox Cloud. Portnox dispone anche di una soluzione on-premise per il controllo degli accessi alla rete senza agenti che può integrarsi con Portnox CLEAR al fine di ampliare la gestione dei dispositivi aziendali e BYOD.
Le soluzioni congiunte di Portnox offrono:
Individuazione flessibile dei dispositivi: opzioni basate su agenti e non per la classificazione e la valutazione dei dispositivi.
Sicurezza end-to-end: policy complete di controllo degli accessi e integrazione con popolari strumenti di sicurezza degli endpoint.
Autenticazione centrata sul cloud: RADIUS-as-a-Service viene eseguito nel cloud per semplificare la gestione.
Foxpass RADIUS
In un mondo che si sta spostando sempre più verso il cloud, Foxpass RADIUS emerge come una soluzione di punta per le organizzazioni che cercano una soluzione di accesso alla rete snella, scalabile e indipendente dai fornitori. Foxpass RADIUS privilegia la semplicità e la scalabilità:
Configurazione semplificata basata sul cloud: una delle caratteristiche principali di Foxpass RADIUS è la semplicità di configurazione basata sul cloud. Le organizzazioni possono installare e gestire rapidamente i loro servizi RADIUS senza l'onere di un'infrastruttura on-premises, semplificando l'implementazione e riducendo le spese per il personale IT.
La scalabilità al centro di tutto: Foxpass comprende le esigenze dinamiche delle aziende, soprattutto quando crescono. Con Foxpass, le organizzazioni possono espandersi o ridursi facilmente in base alle loro esigenze specifiche.
Autenticazione moderna basata su certificati: nell'era delle minacce informatiche, Foxpass enfatizza la sicurezza concentrandosi sull'autenticazione basata su certificati. L'infrastruttura a chiave pubblica (PKI) automatizzata garantisce l'autenticazione sicura di dispositivi e utenti, riducendo le vulnerabilità associate ai meccanismi basati su password.
Onboarding senza soluzione di continuità: con un numero sempre crescente di dispositivi, utenti e reti Wi-Fi, l'onboarding può spesso diventare un compito complesso. Foxpass semplifica questo processo, assicurando che i dispositivi e gli utenti possano essere aggiunti alla rete con il minimo attrito, migliorando la sicurezza e l'esperienza degli utenti.
Approccio neutrale rispetto ai fornitori: a differenza di molte soluzioni di sicurezza Wi-Fi, che vincolano le aziende a un ecosistema specifico, Foxpass RADIUS si distingue per il suo design vendor-agnostic. In questo modo, è in grado di integrarsi perfettamente con qualsiasi hardware di rete e di sicurezza, garantendo alle aziende flessibilità ed evitando il vendor lock-in.
Gestione centralizzata: la soluzione incentrata sul cloud Foxpass RADIUS offre una piattaforma centralizzata dove gli amministratori possono monitorare, gestire e modificare i criteri di accesso, i profili utente e gli elenchi di dispositivi. Questa visione unificata migliora l'efficienza, riduce i tempi di risposta e garantisce l'applicazione coerente dei criteri.
A differenza delle soluzioni tradizionali, Foxpass RADIUS ridefinisce il controllo degli accessi alla rete per l'era moderna. La sua enfasi sulla semplicità, la flessibilità e l'economicità la rendono una proposta allettante per le organizzazioni, dalle startup agili alle aziende in espansione. In un mondo dominato da soluzioni complesse e spesso costose, Foxpass RADIUS offre una boccata d'aria fresca, dimostrando che una solida sicurezza di rete non deve essere necessariamente complicata o esorbitante.
Perché scegliere Foxpass
Soluzioni come Cisco ISE, Aruba ClearPass e Portnox sono ideali per le grandi aziende. Infatti, queste comportano una buona dose di investimenti in termini di licenze, hardware e manutenzione.
Per le organizzazioni di piccole e medie dimensioni, Foxpass rappresenta un'alternativa ideale per l'autenticazione e il controllo degli accessi alla rete. La facilità di configurazione, la flessibilità di scalabilità e i costi di manutenzione ridotti della soluzione RADIUS in cloud di Foxpass consentono alle aziende di ottenere una solida sicurezza di rete senza le tipiche barriere di costi e complessità.
Oltre alle sue capacità tecniche, Foxpass RADIUS è stata progettata anche per le organizzazioni attente al budget. Eliminando i costi e le complessità dei tradizionali sistemi on-premise, Foxpass rende la sicurezza delle reti Wi-Fi alla portata di aziende di ogni dimensione e budget.
In conclusione, se stai valutando una soluzione di accesso sicuro Wi-Fi conveniente, facile da usare e scalabile, Foxpass RADIUS è la scelta ideale.
Se la tua azienda desidera migliorare la sicurezza e l'autenticazione della rete con un sistema economico e facile da usare, Foxpass RADIUS è la scelta ottimale rispetto alle tradizionali implementazioni di controllo degli accessi alla rete on-premise o alle complicate soluzioni cloud. Il nostro modello di fornitura cloud semplificato e la gestione intuitiva rendono il controllo degli accessi di rete migliore della categoria realizzabile da organizzazioni di qualsiasi dimensione o budget.
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