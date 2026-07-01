In Splashtop e Foxpass, non smettiamo mai di cercare modi nuovi e innovativi per lavorare in modo sicuro ed efficiente. Per questo, siamo felici di annunciare ufficialmente alcune nuove funzionalità che abbiamo rilasciato nelle ultime settimane, oltre ad alcune funzionalità in arrivo che sono attualmente in Beta.
Timeout di riautorizzazione
Gli amministratori possono ora impostare un timeout di nuova autorizzazione per i loro client Radius che supportano la risposta RADIUS "Session-Timeout". Questo richiede che gli endpoint si riautorizzino con il client RADIUS dopo un periodo di tempo prestabilito (misurato in secondi). I timeout di riautorizzazione possono essere impostati nella pagina RADIUS Clients.
Supporto Radius MFA
Un'altra nuova funzionalità per i client RADIUS è il supporto per l'autenticazione a più fattori (MFA). L'MFA può essere abilitata per singolo cliente.
Attualmente, Duo è l'unico provider MFA supportato. Ogni volta che un utente prova ad accedere al client Radius, la sua app Duo chiederà l'autorizzazione. Le aziende possono abilitare l'MFA dalla pagina Configuration, dopodiché l'MFA può essere abilitata per i singoli client dalla pagina RADIUS Clients.
Gestione delle chiavi SSH
Gli amministratori possono ora aggiungere, abilitare e disabilitare manualmente le chiavi SSH per gli utenti. Possono anche disabilitare in massa tutte le chiavi SSH di un utente nel caso in cui un computer o un account venga compromesso. Puoi trovare la funzione Manage SSH Keys nel menu a discesa Actions nella pagina Users.
Scadenza della password
Le aziende possono ora abilitare la scadenza automatica delle password di Foxpass. Con questa funzionalità, gli utenti riceveranno un'email che ricorderà loro di impostare una nuova password entro una settimana prima della scadenza di quella attuale. Se la password di un utente scade, può impostarne una nuova nella pagina Password oppure chiedere a un amministratore di farlo dal menu a discesa Azioni nella pagina Utenti. La scadenza della password può essere gestita nella pagina Impostazioni di autenticazione.
Funzionalità beta
Abbiamo anche alcune funzionalità attualmente in Beta e in arrivo prossimamente!
Registrazione LDAP
Il primo è la registrazione delle richieste LDAP, che fornisce informazioni utili su potenziali problemi di sicurezza tracciando e monitorando le richieste LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) inviate al server e ricevute dal server. Questi registri sono particolarmente utili per le aziende che si sottopongono a verifiche di sicurezza, perché forniscono una documentazione chiara di chi richiede l'accesso, a cosa e quando lo richiede.
Puoi filtrare i log per intervallo di tempo e visualizzare il nome di bind, il tipo, lo stato di riuscita e il messaggio di errore (se applicabile) utilizzati nella richiesta di bind LDAP.
Hosting on-premise
Stiamo anche finalizzando un'applicazione Foxpass on-premises che utilizza Docker. I clienti potranno eseguire Foxpass sulle proprie macchine e ricevere aggiornamenti regolari tramite Docker Hub, invece di fare affidamento sul nostro servizio ospitato (se lo desiderano).
Supporto per Office 365
Finalmente, siamo vicini ad aggiungere il supporto per Office 365. Una volta completata l'operazione, tutte le aziende che utilizzano Azure Active Directory potranno usare Foxpass. Questo offrirà un modo nuovo, semplice ed efficiente per gestire utenti e autorizzazioni, poiché Foxpass può sincronizzarsi con Azure Active Directory per adeguare le autorizzazioni quando gli utenti vengono aggiunti o rimossi.
Grazie per essere dei clienti fantastici e resta sintonizzato per il prossimo gruppo di aggiornamenti!
-Foxpass
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