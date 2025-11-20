Directory LDAP ospitata nel cloud, progettata per semplicità, sicurezza e scalabilità
Gestisci utenti, gruppi e autorizzazioni da un'unica directory sicura basata su cloud. Foxpass LDAP semplifica il supporto di sistemi legacy, VPN e accesso ai server senza dover gestire una tua infrastruttura LDAP.
Che cos'è Foxpass Cloud LDAP?
Foxpass Cloud LDAP è un servizio di directory ospitato che centralizza l'autenticazione degli utenti e la gestione degli accessi in tutto il tuo ambiente. Funziona perfettamente con il tuo provider di identità e ti offre un modo sicuro e flessibile per gestire l'accesso degli utenti a:
servizi VPN
Applicazioni legacy che richiedono il bind LDAP
sistemi macOS, Linux e UNIX (tramite licenza Engineering)
Strumenti interni che si basano su directory conformi a POSIX
A differenza delle configurazioni LDAP tradizionali, Foxpass offre:
Infrastruttura cloud ospitata senza manutenzione
Una console web e un'API potente per gestire utenti e gruppi
Supporto POSIX opzionale per Linux, macOS e accesso SSH (componente aggiuntivo Engineering License)
Foxpass Cloud LDAP è incluso in ogni licenza base Foxpass, insieme a Cloud RADIUS.
Vantaggi principali
Semplifica il controllo degli accessi IT
Gestisci utenti, gruppi e autorizzazioni di accesso tramite la Console o l’API di Foxpass. Assegna ruoli, sincronizza le identità e controlla l’accesso ad app e servizi senza modificare i file LDIF o mantenere gli schemi LDAP.
LDAP Bridge per VPN e compatibilità legacy
Hai bisogno di connettere VPN o app che si basano su LDAP? Foxpass Cloud LDAP funge da ponte tra i tuoi moderni sistemi di identità (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin) e qualsiasi software che utilizza ancora LDAP.
Supporto POSIX e accesso SSH
Con l'add-on Engineering License, sblocca gli attributi utente e gruppo POSIX da usare con i sistemi macOS, Linux e UNIX. Combinalo con Foxpass SSH Key Management per applicare centralmente un accesso di login sicuro in tutti i tuoi ambienti.
Autenticazione sicura e verificabile
Ogni richiesta di autenticazione viene registrata. Usa i registri di controllo integrati per supportare la conformità, tracciare l'attività degli utenti e mantenere il livello di sicurezza dell'infrastruttura.
Sincronizzazione automatizzata della directory
Sincronizza utenti e gruppi dal tuo IdP cloud (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin ) e rispecchiali automaticamente nella tua struttura LDAP.
Controllo tramite console o API
Che tu preferisca un'interfaccia grafica o l'automazione, Foxpass ti offre entrambe. Usa la console web per modifiche rapide oppure sfrutta l'API per eseguire il provisioning degli utenti, ruotare le credenziali o sincronizzare i dati nella tua infrastruttura.
Casi d'uso
Autentica gli utenti remoti per l'accesso VPN
Collega le applicazioni legacy che supportano LDAP bind
Gestisci gli strumenti interni utilizzando la ricerca LDAP basata sui gruppi
Fornisci dati utente conformi a POSIX ai server Linux/macOS
Usalo come servizio di directory leggero per team piccoli o ibridi
Sostituisci i fragili server LDAP on-prem con un'alternativa sicura e cloud-native
Sostituisci gli account locali e la proliferazione non gestita delle password
Collega il tuo calendario di reperibilità ai permessi tramite API per aumentare la sicurezza
LDAP vs RADIUS - Quando usare ciascuno?
Foxpass include sia Cloud LDAP sia Cloud RADIUS, così non devi scegliere. Usa ciò che si adatta meglio a ogni sistema e gestisci tutto da un unico posto.
Caso d'uso
Usa LDAP
Usa RADIUS
Accesso al sistema (Linux/macOS)
Compatibilità VPN (OpenVPN, client legacy)
Wi-Fi sicuro (802.1X, " WPA2-Enterprise)
Autorizzazione della chiave Sudo / SSH
*
Autenticazione delle app legacy
* Funzionalità delle chiavi POSIX e SSH disponibili con Engineering Add-On
Ideale per i team IT e di ingegneria che vogliono:
LDAP senza complessità e manutenzione
Controllo cloud-native dei flussi di lavoro di autenticazione legacy
Accesso SSH e sudo collegati all'identità centrale
Provisioning automatico degli utenti tramite Directory Sync
Strumenti di livello professionale con un'interfaccia intuitiva
Panoramica tecnica
Directory ospitata e sicura conforme a LDAPv3
Sincronizza gli utenti da Google Workspace, Azure Entra ID, Okta o OneLogin
Supporta la crittografia TLS, il bind anonimo o autenticato e l'accesso basato sui gruppi
Compatibile con OpenVPN, Cisco AnyConnect, pfSense e altro ancora
Funziona con Linux e macOS tramite integrazione PAM + NSS
API completamente documentata per il provisioning utenti e l'automazione
Incluso in tutti i piani Foxpass
Foxpass Cloud LDAP è incluso nella tua licenza Foxpass di base, insieme a Cloud RADIUS, alla sincronizzazione della directory e alla gestione tramite console/API. Le funzionalità di ingegneria avanzate (POSIX, integrazione della chiave SSH) sono disponibili tramite l'Engineering License Add-On.
"Raccomando vivamente Foxpass. Se stai mantenendo il tuo server LDAP o AD, probabilmente stai sprecando un sacco di tempo del tuo personale IT."
Ken K.
"Foxpass è solido. È la nostra directory principale degli utenti. L'assistenza clienti e la documentazione sono fantastiche. Foxpass supporta i nostri Gitlab, Jenkins, ssh e AWS VPN."
Nic G.
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