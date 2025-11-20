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Foxpass
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A flowchart shows an LDAP application connecting to Foxpass, which sends optional authentication to third-party directories (like G Suite, Office 365, Okta, Bitium, OneLogin) and optional MFA to Duo.

Directory LDAP ospitata nel cloud, progettata per semplicità, sicurezza e scalabilità

Gestisci utenti, gruppi e autorizzazioni da un'unica directory sicura basata su cloud. Foxpass LDAP semplifica il supporto di sistemi legacy, VPN e accesso ai server senza dover gestire una tua infrastruttura LDAP.

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Che cos'è Foxpass Cloud LDAP?

Foxpass Cloud LDAP è un servizio di directory ospitato che centralizza l'autenticazione degli utenti e la gestione degli accessi in tutto il tuo ambiente. Funziona perfettamente con il tuo provider di identità e ti offre un modo sicuro e flessibile per gestire l'accesso degli utenti a:

  • servizi VPN

  • Applicazioni legacy che richiedono il bind LDAP

  • sistemi macOS, Linux e UNIX (tramite licenza Engineering)

  • Strumenti interni che si basano su directory conformi a POSIX

A differenza delle configurazioni LDAP tradizionali, Foxpass offre:

  • Infrastruttura cloud ospitata senza manutenzione

  • Una console web e un'API potente per gestire utenti e gruppi

  • Supporto POSIX opzionale per Linux, macOS e accesso SSH (componente aggiuntivo Engineering License)

Foxpass Cloud LDAP è incluso in ogni licenza base Foxpass, insieme a Cloud RADIUS.

Vantaggi principali

  • Blue line drawing of a person’s head wearing a headset with a microphone, suggesting customer support or communication services, on a light gray background.

    Semplifica il controllo degli accessi IT

    Gestisci utenti, gruppi e autorizzazioni di accesso tramite la Console o l’API di Foxpass. Assegna ruoli, sincronizza le identità e controlla l’accesso ad app e servizi senza modificare i file LDIF o mantenere gli schemi LDAP.

  • A blue icon featuring three parallel, curved lines stacked vertically, resembling a stylized bridge or an archway, on a light gray background.

    LDAP Bridge per VPN e compatibilità legacy

    Hai bisogno di connettere VPN o app che si basano su LDAP? Foxpass Cloud LDAP funge da ponte tra i tuoi moderni sistemi di identità (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin) e qualsiasi software che utilizza ancora LDAP.

  • Blue line drawing of a computer monitor displaying a password entry field with three dots and a dash, indicating a login or password input screen.

    Supporto POSIX e accesso SSH

    Con l'add-on Engineering License, sblocca gli attributi utente e gruppo POSIX da usare con i sistemi macOS, Linux e UNIX. Combinalo con Foxpass SSH Key Management per applicare centralmente un accesso di login sicuro in tutti i tuoi ambienti.

  • A simple blue padlock icon with a circular keyhole, displayed on a light gray background.

    Autenticazione sicura e verificabile

    Ogni richiesta di autenticazione viene registrata. Usa i registri di controllo integrati per supportare la conformità, tracciare l'attività degli utenti e mantenere il livello di sicurezza dell'infrastruttura.

  • Blue icon of three people connected by a line, arranged in a triangle, symbolizing communication, teamwork, or collaboration on a light gray background.

    Sincronizzazione automatizzata della directory

    Sincronizza utenti e gruppi dal tuo IdP cloud (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin ) e rispecchiali automaticamente nella tua struttura LDAP.

  • Blue outline of a rectangular layout icon, featuring one large section on the left and two smaller stacked sections on the right, representing a webpage or app content structure.

    Controllo tramite console o API

    Che tu preferisca un'interfaccia grafica o l'automazione, Foxpass ti offre entrambe. Usa la console web per modifiche rapide oppure sfrutta l'API per eseguire il provisioning degli utenti, ruotare le credenziali o sincronizzare i dati nella tua infrastruttura.

Casi d'uso

  • Autentica gli utenti remoti per l'accesso VPN

  • Collega le applicazioni legacy che supportano LDAP bind

  • Gestisci gli strumenti interni utilizzando la ricerca LDAP basata sui gruppi

  • Fornisci dati utente conformi a POSIX ai server Linux/macOS

  • Usalo come servizio di directory leggero per team piccoli o ibridi

  • Sostituisci i fragili server LDAP on-prem con un'alternativa sicura e cloud-native

  • Sostituisci gli account locali e la proliferazione non gestita delle password

  • Collega il tuo calendario di reperibilità ai permessi tramite API per aumentare la sicurezza


LDAP vs RADIUS - Quando usare ciascuno?

Foxpass include sia Cloud LDAP sia Cloud RADIUS, così non devi scegliere. Usa ciò che si adatta meglio a ogni sistema e gestisci tutto da un unico posto.

Caso d'uso

Usa LDAP

Usa RADIUS

Accesso al sistema (Linux/macOS)

Compatibilità VPN (OpenVPN, client legacy)

Wi-Fi sicuro (802.1X, " WPA2-Enterprise)

Autorizzazione della chiave Sudo / SSH

*

Autenticazione delle app legacy

* Funzionalità delle chiavi POSIX e SSH disponibili con Engineering Add-On

Three men work together in a modern office at desks with laptops and computers. One types code on a monitor while the others talk and smile. Office supplies and paperwork are visible on the desks.

Ideale per i team IT e di ingegneria che vogliono:

  • LDAP senza complessità e manutenzione

  • Controllo cloud-native dei flussi di lavoro di autenticazione legacy

  • Accesso SSH e sudo collegati all'identità centrale

  • Provisioning automatico degli utenti tramite Directory Sync

  • Strumenti di livello professionale con un'interfaccia intuitiva


A web browser displays API documentation for the GET /users/ endpoint on the Reqres site, showing request parameters, responses, code examples, and an interface to test the API request.

Panoramica tecnica

  • Directory ospitata e sicura conforme a LDAPv3

  • Sincronizza gli utenti da Google Workspace, Azure Entra ID, Okta o OneLogin

  • Supporta la crittografia TLS, il bind anonimo o autenticato e l'accesso basato sui gruppi

  • Compatibile con OpenVPN, Cisco AnyConnect, pfSense e altro ancora

  • Funziona con Linux e macOS tramite integrazione PAM + NSS

  • API completamente documentata per il provisioning utenti e l'automazione


Incluso in tutti i piani Foxpass

Foxpass Cloud LDAP è incluso nella tua licenza Foxpass di base, insieme a Cloud RADIUS, alla sincronizzazione della directory e alla gestione tramite console/API. Le funzionalità di ingegneria avanzate (POSIX, integrazione della chiave SSH) sono disponibili tramite l'Engineering License Add-On.

"Raccomando vivamente Foxpass. Se stai mantenendo il tuo server LDAP o AD, probabilmente stai sprecando un sacco di tempo del tuo personale IT."

A man with short dark hair and light skin wearing a blue collared shirt is outdoors with greenery in the background.

Ken K.

"Foxpass è solido. È la nostra directory principale degli utenti. L'assistenza clienti e la documentazione sono fantastiche. Foxpass supporta i nostri Gitlab, Jenkins, ssh e AWS VPN."

A man with short brown hair, glasses, and a beard, smiling at the camera. He is wearing a black shirt and is pictured against a plain light background in a circular frame.

Nic G.

Scelto dai leader di settore

The image shows the Lyft logo with the word lyft in bold, rounded, lowercase pink letters on a white background.
The Fastly logo in red, with the letter a designed as a stopwatch, representing speed and efficiency.
Grammarly logo with a green circle containing a white G on the left and the word grammarly in bold, dark gray letters to the right.
MongoDB logo featuring a green leaf icon on the left and the word mongoDB in black serif font on the right.
The image shows the Discord logo, featuring a stylized blue game controller with two white dots for eyes next to the word Discord written in bold blue letters on a light background.
Instacart logo with a green stylized carrot and orange semicircle next to the word instacart in bold, dark green lowercase letters on a light background.
The image displays the word COMPASS in bold, black, uppercase letters. The O is stylized with a diagonal line inside it, resembling a compass needle. The background is white.
The image shows the Tubi logo with the word tubi in bold, yellow lowercase letters against a purple background.
Amazon One Medical logo featuring the Amazon text and arrow logo, followed by the words one medical in green lowercase letters on a white background.
The image shows the word Castilleja in gray text next to a red circular floral logo on a light background.
The image displays the word checkr in bold, lowercase letters with a modern sans-serif font, colored in teal blue, on a white background.
Red and white circular logo for the Alabama Community College System, featuring a building icon with ACCS below it and surrounded by laurel branches and the organizations name.
YELM Community Schools Logo
The logo for Sacred Heart Major Seminary features a red heraldic lion holding a ring inside a shield on the left, with the institutions name in black capital letters on the right.
Los Lunas School Logo

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