Vai oltre 24 ore di log con una conservazione di 90 giorni per l’attività LDAP e RADIUS
Ottieni maggiore visibilità, sii sempre pronto per gli audit e soddisfa i requisiti di conformità con log di accesso estesi. Pensato per i team che mettono la sicurezza al primo posto.
Che cos'è la registrazione estesa?
Per impostazione predefinita, tutti i piani Foxpass includono 24 ore di cronologia dei log ricercabile per gli eventi RADIUS e LDAP.
Con l'Extended Logging Add-On, sblocchi 90 giorni di log ricercabili in:
Autenticazioni LDAP
Richieste RADIUS (Wi-Fi & VPN)
Eventi di sincronizzazione della directory
Tentativi di accesso SSH (con Engineering Add-On)
Ideale per le organizzazioni che hanno bisogno di finestre di conservazione dei log più lunghe per la conformità, la risposta agli incidenti o la revisione IT interna.
Vantaggi principali
Visibilità completa per i team di sicurezza
Monitora le tendenze, rileva anomalie e visualizza gli eventi di accesso cronologici senza perdere dati dopo 24 ore.
Indagine sugli incidenti resa semplice
Identifica chi ha effettuato l’accesso, a cosa, quando e da dove. Individua rapidamente i tentativi di accesso non riusciti o l'attività non autorizzata dei dispositivi.
Conformità e preparazione agli audit
Soddisfa i framework di conformità interni ed esterni (SOC 2, HIPAA, audit interni) con registri di accesso esportabili con marca temporale.
Archiviato centralmente, ospitato in modo sicuro
Tutti i log sono archiviati in modo sicuro nel backend di Foxpass, protetti dalla crittografia dei dati a riposo e in transito. L'accesso basato sui ruoli garantisce che solo i team autorizzati possano accedere ai dati di audit.
Casi d'uso
Verifica dell'accesso Wi‑Fi o VPN per la reportistica di conformità
Monitoraggio dei tentativi di accesso tra server o directory
Analisi di comportamenti sospetti (ad es., ripetuti tentativi di accesso non riusciti)
Controllo dei registri di accesso durante l'offboarding dei dipendenti
Mantenere la tracciabilità dell'accesso SSH (tramite Engineering Add-On)
Tipi di log inclusi
- Tentativi di accesso riusciti e non riusciti
- Tentativi di accesso Wi-Fi (RADIUS)
- Autenticazioni VPN
- Binding e query LDAP
- Attività di accesso SSH (richiede l'Engineering Add-On)
- Cronologia degli eventi di sincronizzazione della directory
Hai bisogno di una visibilità estesa dei log?
Resta conforme, preparato e in controllo con una cronologia di audit più approfondita