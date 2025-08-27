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Foxpass
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A man in a plaid shirt sits at a desk, focusing on computer screens displaying lines of code and data visualizations in a modern office setting.

Vai oltre 24 ore di log con una conservazione di 90 giorni per l’attività LDAP e RADIUS

Ottieni maggiore visibilità, sii sempre pronto per gli audit e soddisfa i requisiti di conformità con log di accesso estesi. Pensato per i team che mettono la sicurezza al primo posto.

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A person uses a laptop in a dim server-room environment; the screen shows a web-based admin dashboard with a list of user accounts and settings, illuminated by green indicator lights from nearby server racks.

Che cos'è la registrazione estesa?

Per impostazione predefinita, tutti i piani Foxpass includono 24 ore di cronologia dei log ricercabile per gli eventi RADIUS e LDAP.

Con l'Extended Logging Add-On, sblocchi 90 giorni di log ricercabili in:

  • Autenticazioni LDAP

  • Richieste RADIUS (Wi-Fi & VPN)

  • Eventi di sincronizzazione della directory

  • Tentativi di accesso SSH (con Engineering Add-On)

Ideale per le organizzazioni che hanno bisogno di finestre di conservazione dei log più lunghe per la conformità, la risposta agli incidenti o la revisione IT interna.

Vantaggi principali

  • Blue icon of an eye with a padlock in front, symbolizing privacy, restricted access, or protected visibility.

    Visibilità completa per i team di sicurezza

    Monitora le tendenze, rileva anomalie e visualizza gli eventi di accesso cronologici senza perdere dati dopo 24 ore.

  • Blue icon of a laptop with a large medical cross symbol above it, suggesting digital healthcare or online medical services, on a light gray background.

    Indagine sugli incidenti resa semplice

    Identifica chi ha effettuato l’accesso, a cosa, quando e da dove. Individua rapidamente i tentativi di accesso non riusciti o l'attività non autorizzata dei dispositivi.

  • Blue icon of a computer monitor displaying a gear symbol on the left and lines representing text or settings on the right, suggesting configuration or system settings.

    Conformità e preparazione agli audit

    Soddisfa i framework di conformità interni ed esterni (SOC 2, HIPAA, audit interni) con registri di accesso esportabili con marca temporale.

  • Security icon

    Archiviato centralmente, ospitato in modo sicuro

    Tutti i log sono archiviati in modo sicuro nel backend di Foxpass, protetti dalla crittografia dei dati a riposo e in transito. L'accesso basato sui ruoli garantisce che solo i team autorizzati possano accedere ai dati di audit.

A man in a server room works on a laptop, illuminated by the cool glow of rack lights while focusing intently on whatever problem he’s trying to untangle.

Casi d'uso

  • Verifica dell'accesso Wi‑Fi o VPN per la reportistica di conformità

  • Monitoraggio dei tentativi di accesso tra server o directory

  • Analisi di comportamenti sospetti (ad es., ripetuti tentativi di accesso non riusciti)

  • Controllo dei registri di accesso durante l'offboarding dei dipendenti

  • Mantenere la tracciabilità dell'accesso SSH (tramite Engineering Add-On)


Tipi di log inclusi

  • Tentativi di accesso riusciti e non riusciti
  • Tentativi di accesso Wi-Fi (RADIUS)
  • Autenticazioni VPN
  • Binding e query LDAP
  • Attività di accesso SSH (richiede l'Engineering Add-On)
  • Cronologia degli eventi di sincronizzazione della directory

Hai bisogno di una visibilità estesa dei log?

Resta conforme, preparato e in controllo con una cronologia di audit più approfondita

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