Elimina le password dal tuo flusso di lavoro di accesso alla rete
Foxpass rende semplice eliminare le password dalla tua infrastruttura Wi-Fi e VPN utilizzando cloud RADIUS, autenticazione basata su certificati (EAP-TLS) e policy basate sull'identità.
Perché scegliere l'accesso senza password?
Le password introducono rischi e attriti, soprattutto negli ambienti in cui le credenziali Wi-Fi o VPN sono:
Condiviso tra utenti o dispositivi
Spesso reimpostate, dimenticate o compromesse
Riutilizzati da altri sistemi
Archiviati in modo non sicuro su dispositivi non gestiti
Difficile da revocare durante l'offboarding
Con l'autenticazione basata su certificato, gli utenti si connettono in modo semplice e sicuro — senza inserire credenziali.
Foxpass consente l'accesso alla rete senza password utilizzando certificati X.509 e un'infrastruttura RADIUS cloud-native:
La soluzione di accesso senza password di Foxpass
Autenticazione basata su certificato (EAP-TLS)
Autentica utenti e dispositivi senza password
Ogni connessione verificata tramite un certificato firmato
Nessun segreto condiviso, credenziali riutilizzate o accessi manuali
Applica la sicurezza a livello di dispositivo, non solo a livello di utente
Disponibile con Foxpass Advanced License
Infrastruttura Cloud RADIUS
Server RADIUS completamente gestiti con uptime del 99,9%
Supporto per EAP-TLS e RadSec (RADIUS over TLS)
Architettura ridondante e distribuita a livello globale
Nessun hardware o configurazione RADIUS locale richiesta
Scopri di più su Foxpass Cloud RADIUS
Installatore di certificati BYOD (licenza avanzata)
Emetti certificati per dispositivi personali tramite un portale web personalizzato
Si integra con i provider di identità (Google, Okta, Entra ID, OneLogin)
Riduce i ticket IT e la complessità dell'onboarding
Supporta sia i dispositivi gestiti che quelli non gestiti
Vantaggi per la sicurezza e la conformità
- Allineamento Zero Trust: valida ogni connessione in base all'identità e al dispositivo
- Conforma la tua azienda ai framework di compliance (HIPAA, SOC 2, NIST 800-207)
- Ruota automaticamente, fai scadere e revoca i certificati quando necessario
- Riduci l'errore umano e il rischio di phishing senza credenziali da rubare
- Registra ogni tentativo di autenticazione per una visibilità completa negli audit
Casi di utilizzo comuni
Caso d'uso
Come aiuta Passwordless
Scuole e campus
Configura i dispositivi di studenti/personale tramite il programma di installazione BYOD senza PSK condivise
Lavoro da remoto / accesso VPN
Applica l'accesso VPN basato su certificato senza credenziali
Assistenza sanitaria
Riduci il rischio PHI eliminando le password Wi‑Fi archiviate/condivise
Offboarding
Revoca centralmente i certificati, senza dover ruotare le password globali
IoT o dispositivi condivisi
Autentica tramite certificato del dispositivo, non tramite accesso utente
Funzionalità complementari
- Distribuzione di certificati BYOD + MDM (Jamf, Kandji, Intune)
- Assegnazione VLAN e segmentazione della rete per ruolo
- Registrazione in tempo reale e controllo degli accessi
- Sincronizzazione della directory (Google, Entra ID, Okta, OneLogin)
- Supporto multipiattaforma (Windows, macOS, iOS, Android, Linux)
Esempio cliente
Abbiamo effettuato il passaggio cruciale all'autenticazione basata su certificati PKI per la sicurezza del nostro Wi‑Fi, e Foxpass Advanced RADIUS lo ha reso quasi privo di sforzo. Il loro server RADIUS basato su cloud si è integrato perfettamente con Azure AD (Entra ID) e JAMF, semplificando la configurazione. L'emissione dei certificati per quasi 10.000 utenti si è svolta nel modo più fluido possibile e ora i nostri studenti e il nostro personale beneficiano di un accesso sicuro senza pari. Foxpass ha davvero superato le nostre aspettative.
Mike Good, Network Administrator, LL Schools (Los Lunas Schools)
Pronto a passare al passwordless?
Che tu debba proteggere studenti, personale, appaltatori o team remoti, Foxpass ti aiuta a eliminare le credenziali dal tuo flusso di lavoro di accesso senza rinunciare al controllo.