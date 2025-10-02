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Foxpass
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Hands typing on a laptop keyboard with digital icons of certification, a checkmark ribbon, and an ISO document overlayed, representing quality standards and compliance.

Elimina le password dal tuo flusso di lavoro di accesso alla rete

Foxpass rende semplice eliminare le password dalla tua infrastruttura Wi-Fi e VPN utilizzando cloud RADIUS, autenticazione basata su certificati (EAP-TLS) e policy basate sull'identità.

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A pink sticky note with password 123456 written on it is placed on a black laptop keyboard, against a light blue background.

Perché scegliere l'accesso senza password?

Le password introducono rischi e attriti, soprattutto negli ambienti in cui le credenziali Wi-Fi o VPN sono:

  • Condiviso tra utenti o dispositivi

  • Spesso reimpostate, dimenticate o compromesse

  • Riutilizzati da altri sistemi

  • Archiviati in modo non sicuro su dispositivi non gestiti

  • Difficile da revocare durante l'offboarding

Con l'autenticazione basata su certificato, gli utenti si connettono in modo semplice e sicuro — senza inserire credenziali.

Foxpass consente l'accesso alla rete senza password utilizzando certificati X.509 e un'infrastruttura RADIUS cloud-native:

La soluzione di accesso senza password di Foxpass

  • A blue outline of a rectangular browser window with a bookmark or ribbon icon attached to the lower right corner, symbolizing certification or achievement.

    Autenticazione basata su certificato (EAP-TLS)

    • Autentica utenti e dispositivi senza password

    • Ogni connessione verificata tramite un certificato firmato

    • Nessun segreto condiviso, credenziali riutilizzate o accessi manuali

    • Applica la sicurezza a livello di dispositivo, non solo a livello di utente

    Disponibile con Foxpass Advanced License

  • Blue outline icon showing two stacked server drives with a padlock in front, symbolizing data security or secure server storage.

    Infrastruttura Cloud RADIUS

    • Server RADIUS completamente gestiti con uptime del 99,9%

    • Supporto per EAP-TLS e RadSec (RADIUS over TLS)

    • Architettura ridondante e distribuita a livello globale

    • Nessun hardware o configurazione RADIUS locale richiesta

    Scopri di più su Foxpass Cloud RADIUS


  • Blue outline icon of a hand holding a smartphone, depicted on a light gray background.

    Installatore di certificati BYOD (licenza avanzata)

    • Emetti certificati per dispositivi personali tramite un portale web personalizzato

    • Si integra con i provider di identità (Google, Okta, Entra ID, OneLogin)

    • Riduce i ticket IT e la complessità dell'onboarding

    • Supporta sia i dispositivi gestiti che quelli non gestiti


Vantaggi per la sicurezza e la conformità

  • Allineamento Zero Trust: valida ogni connessione in base all'identità e al dispositivo
  • Conforma la tua azienda ai framework di compliance (HIPAA, SOC 2, NIST 800-207)
  • Ruota automaticamente, fai scadere e revoca i certificati quando necessario
  • Riduci l'errore umano e il rischio di phishing senza credenziali da rubare
  • Registra ogni tentativo di autenticazione per una visibilità completa negli audit

Casi di utilizzo comuni

Caso d'uso

Come aiuta Passwordless

Scuole e campus

Configura i dispositivi di studenti/personale tramite il programma di installazione BYOD senza PSK condivise

Lavoro da remoto / accesso VPN

Applica l'accesso VPN basato su certificato senza credenziali

Assistenza sanitaria

Riduci il rischio PHI eliminando le password Wi‑Fi archiviate/condivise

Offboarding

Revoca centralmente i certificati, senza dover ruotare le password globali

IoT o dispositivi condivisi

Autentica tramite certificato del dispositivo, non tramite accesso utente


Funzionalità complementari

  • Distribuzione di certificati BYOD + MDM (Jamf, Kandji, Intune)
  • Assegnazione VLAN e segmentazione della rete per ruolo
  • Registrazione in tempo reale e controllo degli accessi
  • Sincronizzazione della directory (Google, Entra ID, Okta, OneLogin)
  • Supporto multipiattaforma (Windows, macOS, iOS, Android, Linux)

Esempio cliente

Abbiamo effettuato il passaggio cruciale all'autenticazione basata su certificati PKI per la sicurezza del nostro Wi‑Fi, e Foxpass Advanced RADIUS lo ha reso quasi privo di sforzo. Il loro server RADIUS basato su cloud si è integrato perfettamente con Azure AD (Entra ID) e JAMF, semplificando la configurazione. L'emissione dei certificati per quasi 10.000 utenti si è svolta nel modo più fluido possibile e ora i nostri studenti e il nostro personale beneficiano di un accesso sicuro senza pari. Foxpass ha davvero superato le nostre aspettative.

Mike Good, Network Administrator, LL Schools (Los Lunas Schools)

Leggi il caso di studio

Pronto a passare al passwordless?

Che tu debba proteggere studenti, personale, appaltatori o team remoti, Foxpass ti aiuta a eliminare le credenziali dal tuo flusso di lavoro di accesso senza rinunciare al controllo.

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