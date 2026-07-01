Qui in Foxpass, le novità e le innovazioni non finiscono mai. Oggi siamo entusiasti di annunciare ufficialmente alcune nuove funzionalità che abbiamo rilasciato nelle ultime settimane, oltre ad alcune funzionalità in arrivo attualmente in Beta.
Supporto per Office 365
Abbiamo completato lo sviluppo del supporto per Office 365! Se utilizzi Office 365 e/o Azure AD, contattaci all’indirizzo help@foxpass.com per partecipare al nostro programma Beta.
VPN
Basta con le difficoltà di OpenVPN! Per i nostri utenti AWS, ora offriamo un'AMI che crea un semplice server VPN IPSEC/L2TP. L'autenticazione viene verificata tramite Foxpass e, facoltativamente, tramite Duo (per l'autenticazione a due fattori).
Puoi creare tu stesso il server VPN dal nostro repo Github oppure trovare l'AMI su Amazon marketplace nelle prossime settimane. Contattaci all’indirizzo help@foxpass.com per ottenere l’accesso anticipato all’AMI.
DNS dinamico
I server RADIUS di Foxpass ora supportano i clienti con indirizzi IP dinamici. Inserisci semplicemente il nome host quando aggiungi un nuovo client nella pagina RADIUS Clients e Foxpass monitorerà e aggiornerà i suoi sistemi ogni volta che il tuo indirizzo IP cambia.
Campi personalizzati utente
Gli amministratori possono ora specificare campi utente personalizzati dalla pagina Config. Ogni utente può avere dati personalizzati associati al proprio account e puoi specificare fino a 10 campi e i relativi nomi visualizzati per la tua organizzazione.
Inoltre, puoi aggiungere elementi come l'ID dipendente o il numero della scrivania per una migliore organizzazione del team. Questi campi sono esposti sia in LDAP che nell'API.
Distribuzione completa del logging LDAP
Abbiamo completato il rilascio della registrazione LDAP, che ti consente di vedere tutti i tentativi di connessione a Foxpass (o al tuo servizio di autenticazione delegata) tramite LDAP nella pagina LDAP Logs e tramite l'API. I log saranno visibili gratuitamente per le 24 ore precedenti. Se desideri visualizzare tutti i log RADIUS e LDAP, contattaci per conoscere i prezzi.
Abbiamo anche aggiornato la pagina RADIUS Logs in modo che utilizzi la stessa interfaccia dei LDAP Logs sul sito e tramite l'API.
Filtro utenti
La pagina Utenti ora supporta il filtro per nome utente, rendendo più facile trovare gli utenti nelle organizzazioni di grandi dimensioni. Controlla l’angolo in alto a destra della pagina Users per provarlo.
Timestamp dell'ultimo utilizzo
Abbiamo aggiunto nuovi timestamp così puoi vedere l’ultima volta in cui un utente ha effettuato correttamente l’accesso tramite LDAP o Radius nella pagina Utenti.
Fusi orari predefiniti
Gli utenti di Engineering e Admin possono impostare il proprio fuso orario predefinito dalla pagina Le mie impostazioni. Tutti i timestamp sul sito web verranno mostrati in questo fuso orario e i filtri dei log LDAP e RADIUS lo useranno per impostazione predefinita.
Endpoint API di autorizzazione
Abbiamo aggiunto un nuovo endpoint API per verificare se a un utente debba essere concesso l'accesso a una risorsa specifica. Le specifiche complete sono disponibili qui.
Supporto per Ubuntu 16.04
Ora disponiamo di uno script di installazione per configurare l'integrazione LDAP di Foxpass su Ubuntu 16.04. Puoi trovare le istruzioni di configurazione qui.
Scheda nel Google Apps Marketplace
Foxpass è ora disponibile nel Google Apps Marketplace.
Migliora la tua sicurezza
Vuoi portare sicurezza e facilità di accesso alla tua rete? Fai clic qui per scoprire come Foxpass può aiutarti a evitare costosi errori di sicurezza: