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A person using a smartphone on a city street in the evening, with blurred lights and people in the background, creating a bokeh effect.

Proteggi ogni dispositivo con una gestione dei certificati automatizzata e guidata da MDM

Integra Foxpass Cloud PKI con i principali MDM (Intune, Jamf, Kandji, Addigy e altri) per emettere e gestire certificati X.509 su tutti i dispositivi registrati, consentendo un accesso senza password e senza interruzioni tramite Foxpass Cloud RADIUS

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A person in glasses looks at a computer monitor displaying a web interface for managing RADIUS attributes, with various settings and options visible on a blue background.

Perché MDM + Foxpass Cloud PKI

Identità e accesso unificati dei dispositivi

Il tuo MDM gestisce lo stato del dispositivo; Foxpass gestisce l'affidabilità. Insieme, offrono un'automazione end-to-end del ciclo di vita dei certificati per l'autenticazione di rete, dall'emissione al rinnovo e alla revoca.

In evidenza:

  • Automatizza la registrazione dei certificati tramite SCEP

  • Elimina l'accesso a Wi-Fi o VPN basato su password

  • Applica il modello Zero Trust con un basato su dispositivo e utente

  • Integrati con Foxpass Cloud RADIUS per autorizzare l'accesso in base all'identità verificata del dispositivo


Come funziona

Come funziona

  1. Dispositivi gestiti (tramite integrazione MDM) Quando un dispositivo viene registrato tramite il tuo MDM (Intune, Jamf, Kandji, Addigy o altri), l'MDM richiede un certificato dalla CA configurata (Foxpass Cloud PKI o la tua CA). Il certificato X.509 emesso identifica in modo sicuro il dispositivo a Foxpass Cloud RADIUS al momento della connessione.

  2. Dispositivi non gestiti/BYOD (tramite Foxpass BYOD Installer) Per gli ambienti BYOD, Foxpass BYOD Certificate Installer gestisce l'iscrizione e l'installazione dei certificati senza dipendere da MDM, garantendo che sia i dispositivi gestiti sia quelli personali siano coperti da un unico sistema di autenticazione unificato.

  3. Gestione del ciclo di vita dei certificati Foxpass Cloud PKI funziona insieme al tuo MDM per gestire l'intero ciclo di vita dei certificati.

    1. Rilascio: tramite integrazione MDM (SCEP) o registrazione autonoma dell'utente (BYOD Installer)

    2. Rinnovo: gestito automaticamente da un MDM prima della scadenza o tramite notifica email per i certificati BYOD

    3. Revoca: il certificato viene rifiutato quando un dispositivo o un utente lascia l'organizzazione, oppure può essere revocato manualmente nella console Foxpass


Ciclo di vita completo dei certificati con integrazione tra Foxpass Cloud RADIUS e MDM

Flowchart illustrating how MDM & IdP Integrations work with Foxpass Cloud RADIUS and PKI for device authentication, user lookup, and certificate deployment for end users, Wi-Fi routers, and devices.


Hands typing on a laptop keyboard with digital icons of certification, a checkmark ribbon, and an ISO document overlayed, representing quality standards and compliance.

Autenticazione basata su certificati in azione

Foxpass Cloud RADIUS utilizza il certificato presentato da un dispositivo per verificare:

  • Validità dell'emittente (Foxpass CA, Microsoft CA oppure usa la tua CA)

  • Stato di scadenza e revoca del certificato

  • Mappatura tra l'identità del dispositivo/utente e la policy di accesso alla rete

Questo consente un'autenticazione sicura senza password per:

  • Wi-Fi (EAP-TLS)

  • VPN

  • Accesso alla LAN cablata


Certificati basati sull’utente o sul dispositivo

Certificati utente Emessi a persone fisiche e associati agli account del provider di identità (ad es. Entra ID, Google Workspace).

  • Utilizzato per l'autenticazione basata sull'utente su laptop, tablet o dispositivi mobili

  • Comune per le organizzazioni che utilizzano criteri di accesso condizionale in Intune o simili

Certificati del dispositivo Emessi agli endpoint gestiti tramite registrazione MDM.

  • Collegato all'identità univoca del dispositivo anziché all'utente

  • Comune per dispositivi condivisi, endpoint IoT, stampanti o sistemi kiosk

Insieme, i certificati utente e dispositivo offrono una copertura completa per tutti gli scenari di accesso, in linea con i principi di rete Zero Trust.

A webpage titled EAP-TTLS/PEAP displays a table of RADIUS Certificates with names, expiration dates, and blue Download Certificate buttons for prod-2023, prod-2024, and prod-2025.

Vantaggi in sintesi

  • Integrazione senza interruzioni con i principali MDM (Intune, Jamf, Kandji, Addigy, Mosyle, Workspace ONE)

  • Registrazione e rinnovo automatici dei certificati basati su SCEP

  • Modello di fiducia unificato per tutti i dispositivi gestiti e BYOD

  • Autenticazione EAP-TLS senza password per Wi-Fi e VPN

  • Funziona con Foxpass Cloud PKI o con la tua CA

  • Semplifica la conformità e gli audit con una tracciabilità completa dei certificati


Licenze e compatibilità

La gestione dei certificati basata su MDM è inclusa con Foxpass Advanced User Licensing e supporta l'integrazione con ambienti gestiti da MDM e l'iscrizione dei certificati BYOD. Usa con:

  • Foxpass Cloud PKI, Microsoft Cloud PKI oppure usa la tua CA

  • Foxpass Cloud RADIUS per l'applicazione dell'accesso basato su certificato


Pronto ad automatizzare la gestione dei certificati per l'accesso alla rete su tutti i dispositivi?

Sfrutta il tuo MDM insieme a Foxpass Cloud PKI e Foxpass Cloud RADIUS per avere il pieno controllo dell'accesso alla rete basato su certificati.

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