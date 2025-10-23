Proteggi ogni dispositivo con una gestione dei certificati automatizzata e guidata da MDM
Integra Foxpass Cloud PKI con i principali MDM (Intune, Jamf, Kandji, Addigy e altri) per emettere e gestire certificati X.509 su tutti i dispositivi registrati, consentendo un accesso senza password e senza interruzioni tramite Foxpass Cloud RADIUS
Perché MDM + Foxpass Cloud PKI
Identità e accesso unificati dei dispositivi
Il tuo MDM gestisce lo stato del dispositivo; Foxpass gestisce l'affidabilità. Insieme, offrono un'automazione end-to-end del ciclo di vita dei certificati per l'autenticazione di rete, dall'emissione al rinnovo e alla revoca.
In evidenza:
Automatizza la registrazione dei certificati tramite SCEP
Elimina l'accesso a Wi-Fi o VPN basato su password
Applica il modello Zero Trust con un basato su dispositivo e utente
Integrati con Foxpass Cloud RADIUS per autorizzare l'accesso in base all'identità verificata del dispositivo
Come funziona
Come funziona
Dispositivi gestiti (tramite integrazione MDM) Quando un dispositivo viene registrato tramite il tuo MDM (Intune, Jamf, Kandji, Addigy o altri), l'MDM richiede un certificato dalla CA configurata (Foxpass Cloud PKI o la tua CA). Il certificato X.509 emesso identifica in modo sicuro il dispositivo a Foxpass Cloud RADIUS al momento della connessione.
Dispositivi non gestiti/BYOD (tramite Foxpass BYOD Installer) Per gli ambienti BYOD, Foxpass BYOD Certificate Installer gestisce l'iscrizione e l'installazione dei certificati senza dipendere da MDM, garantendo che sia i dispositivi gestiti sia quelli personali siano coperti da un unico sistema di autenticazione unificato.
Gestione del ciclo di vita dei certificati Foxpass Cloud PKI funziona insieme al tuo MDM per gestire l'intero ciclo di vita dei certificati.
Rilascio: tramite integrazione MDM (SCEP) o registrazione autonoma dell'utente (BYOD Installer)
Rinnovo: gestito automaticamente da un MDM prima della scadenza o tramite notifica email per i certificati BYOD
Revoca: il certificato viene rifiutato quando un dispositivo o un utente lascia l'organizzazione, oppure può essere revocato manualmente nella console Foxpass
Ciclo di vita completo dei certificati con integrazione tra Foxpass Cloud RADIUS e MDM
Autenticazione basata su certificati in azione
Foxpass Cloud RADIUS utilizza il certificato presentato da un dispositivo per verificare:
Validità dell'emittente (Foxpass CA, Microsoft CA oppure usa la tua CA)
Stato di scadenza e revoca del certificato
Mappatura tra l'identità del dispositivo/utente e la policy di accesso alla rete
Questo consente un'autenticazione sicura senza password per:
Wi-Fi (EAP-TLS)
VPN
Accesso alla LAN cablata
Certificati basati sull’utente o sul dispositivo
Certificati utente Emessi a persone fisiche e associati agli account del provider di identità (ad es. Entra ID, Google Workspace).
Utilizzato per l'autenticazione basata sull'utente su laptop, tablet o dispositivi mobili
Comune per le organizzazioni che utilizzano criteri di accesso condizionale in Intune o simili
Certificati del dispositivo Emessi agli endpoint gestiti tramite registrazione MDM.
Collegato all'identità univoca del dispositivo anziché all'utente
Comune per dispositivi condivisi, endpoint IoT, stampanti o sistemi kiosk
Insieme, i certificati utente e dispositivo offrono una copertura completa per tutti gli scenari di accesso, in linea con i principi di rete Zero Trust.
Vantaggi in sintesi
Integrazione senza interruzioni con i principali MDM (Intune, Jamf, Kandji, Addigy, Mosyle, Workspace ONE)
Registrazione e rinnovo automatici dei certificati basati su SCEP
Modello di fiducia unificato per tutti i dispositivi gestiti e BYOD
Autenticazione EAP-TLS senza password per Wi-Fi e VPN
Funziona con Foxpass Cloud PKI o con la tua CA
Semplifica la conformità e gli audit con una tracciabilità completa dei certificati
Licenze e compatibilità
La gestione dei certificati basata su MDM è inclusa con Foxpass Advanced User Licensing e supporta l'integrazione con ambienti gestiti da MDM e l'iscrizione dei certificati BYOD. Usa con:
Foxpass Cloud PKI, Microsoft Cloud PKI oppure usa la tua CA
Foxpass Cloud RADIUS per l'applicazione dell'accesso basato su certificato
Pronto ad automatizzare la gestione dei certificati per l'accesso alla rete su tutti i dispositivi?
Sfrutta il tuo MDM insieme a Foxpass Cloud PKI e Foxpass Cloud RADIUS per avere il pieno controllo dell'accesso alla rete basato su certificati.