Proteggi ogni dispositivo con una gestione dei certificati automatizzata e guidata da MDM

Integra Foxpass Cloud PKI con i principali MDM (Intune, Jamf, Kandji, Addigy e altri) per emettere e gestire certificati X.509 su tutti i dispositivi registrati, consentendo un accesso senza password e senza interruzioni tramite Foxpass Cloud RADIUS