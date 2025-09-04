Semplifica l’onboarding passwordless BYOD con un programma di installazione self-service dei certificati
Consenti agli utenti di registrare autonomamente i propri dispositivi per un accesso sicuro a Wi-Fi e VPN, senza provisioning manuale, password condivise o ticket IT. Incluso con la licenza Foxpass Advanced.
Cosa fa
Il BYOD Certificate Installer di Foxpass offre un'interfaccia self-service sicura che consente a utenti e organizzazioni di:
Scarica e installa un certificato X.509
Registrare il proprio dispositivo personale (non gestito) per l'accesso alla rete
Autenticati tramite EAP-TLS alla tua infrastruttura Wi‑Fi o VPN
Evita completamente l'autenticazione di rete basata su password
Completa le integrazioni MDM per offrire un accesso di rete completo zero-trust, basato su certificati, per ogni dispositivo — gestito o BYOD
Questo consente l'autenticazione senza password basata su certificati, un pilastro fondamentale dell'accesso alla rete zero-trust.
Funzionalità principali
Registrazione del certificato EAP-TLS
Emette certificati X.509 dal backend sicuro di Foxpass
Supporta la scadenza, la revoca e il rinnovo dei certificati
Si integra con Foxpass Cloud RADIUS per l'autenticazione EAP-TLS
Esperienza personalizzata con il tuo brand
Personalizza il branding del programma di installazione con il nome del tuo istituto o della tua azienda (ad es., portali basati su NetID)
Offri fiducia e chiarezza durante l'autoiscrizione
Ideale per K-12, istruzione superiore e implementazioni multi-tenant
Supporta le principali piattaforme
Windows, macOS, iOS, Android, ChromeOS
Non sono richiesti diritti di amministratore per l'installazione
Supporta anche integrazioni MDM per flussi di lavoro dei dispositivi gestiti (Jamf, Intune, Kandji)
Progettato per la scalabilità
Integra centinaia o migliaia di dispositivi tra studenti, personale, docenti o team remoti
Riduci il volume delle richieste all'Helpdesk causate dai reset delle password o dalla confusione sull'SSID
Monitora le iscrizioni e l'utilizzo tramite i log di Foxpass
Come funziona
L'utente accede al portale BYOD utilizzando le credenziali del proprio identity provider (Google, Okta, Entra ID, ecc.)
Il programma di installazione consegna un certificato firmato al dispositivo dell’utente
Il dispositivo si connette a Wi-Fi/VPN utilizzando EAP-TLS tramite Foxpass Cloud RADIUS
Foxpass convalida il certificato e assegna l'accesso in base all'identità o al gruppo
Ideale per
Scuole K–12 e istruzione superiore – Consenti a studenti e docenti di connettersi senza l'intervento dell'IT
Forze lavoro remote e ibride – Accesso VPN sicuro per laptop personali e dispositivi mobili
Ambienti ad alta sicurezza – Applica criteri di accesso senza password su endpoint non gestiti
Reti multi-tenant – Aggiungi ospiti o appaltatori con VLAN ad accesso limitato
Compatibile con
Sincronizzazione directory: Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin
Controller Wi-Fi: Meraki, Aruba, Ubiquiti, ...
MDM: Jamf, Intune, Kandji, Addigy, ...
Sicurezza e conformità
I certificati X.509 riducono l'esposizione delle credenziali e il rischio di phishing
Certificati associati a utente/dispositivo, non condivisi tra sistemi
Supporta i principi zero-trust: autentica ogni connessione
Log di audit e gestione del ciclo di vita dei certificati inclusi
Infrastruttura backend pronta per SOC 2 Type II e HIPAA
Feedback reale dei clienti
Siamo passati al Wi-Fi basato su certificati con Foxpass per eliminare i reset delle password e il phishing. Il loro installer BYOD lo ha reso semplicissimo, anche per gli utenti non tecnici.
Mike Good, Network Administrator, LL Schools
Pronto a passare al passwordless per il BYOD?
Il programma di installazione dei certificati Foxpass BYOD ti aiuta a distribuire accessi Wi-Fi e VPN sicuri e senza password su qualsiasi dispositivo con provisioning zero-touch