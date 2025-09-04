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Foxpass
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A young man smiles while using a laptop. Overlapping the image is a screenshot of a web form labeled Create NetID Web Portal, showing fields for organization name, description, and other portal setup details.

Semplifica l’onboarding passwordless BYOD con un programma di installazione self-service dei certificati

Consenti agli utenti di registrare autonomamente i propri dispositivi per un accesso sicuro a Wi-Fi e VPN, senza provisioning manuale, password condivise o ticket IT. Incluso con la licenza Foxpass Advanced.

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A man with braided hair sits at a desk in a modern office, focused on his laptop. There is a smartphone, a tablet, and a plant on the wooden desk, and shelves in the background.

Cosa fa

Il BYOD Certificate Installer di Foxpass offre un'interfaccia self-service sicura che consente a utenti e organizzazioni di:

  • Scarica e installa un certificato X.509

  • Registrare il proprio dispositivo personale (non gestito) per l'accesso alla rete

  • Autenticati tramite EAP-TLS alla tua infrastruttura Wi‑Fi o VPN

  • Evita completamente l'autenticazione di rete basata su password

  • Completa le integrazioni MDM per offrire un accesso di rete completo zero-trust, basato su certificati, per ogni dispositivo — gestito o BYOD

Questo consente l'autenticazione senza password basata su certificati, un pilastro fondamentale dell'accesso alla rete zero-trust.

Funzionalità principali

  • Shield and lock icon representing Zero Trust Access

    Registrazione del certificato EAP-TLS

    • Emette certificati X.509 dal backend sicuro di Foxpass

    • Supporta la scadenza, la revoca e il rinnovo dei certificati

    • Si integra con Foxpass Cloud RADIUS per l'autenticazione EAP-TLS


  • A blue icon featuring a rounded square border with four smaller rectangles inside, arranged in a two-by-two grid pattern on a white background.

    Esperienza personalizzata con il tuo brand

    • Personalizza il branding del programma di installazione con il nome del tuo istituto o della tua azienda (ad es., portali basati su NetID)

    • Offri fiducia e chiarezza durante l'autoiscrizione

    • Ideale per K-12, istruzione superiore e implementazioni multi-tenant


  • Blue outline icon of a laptop with a smartphone placed vertically on its corner, suggesting device connectivity or synchronization.

    Supporta le principali piattaforme

    • Windows, macOS, iOS, Android, ChromeOS

    • Non sono richiesti diritti di amministratore per l'installazione

    • Supporta anche integrazioni MDM per flussi di lavoro dei dispositivi gestiti (Jamf, Intune, Kandji)


  • A blue icon showing three cylindrical bars of increasing height from left to right, resembling a bar graph or chart, on a light gray background.

    Progettato per la scalabilità

    • Integra centinaia o migliaia di dispositivi tra studenti, personale, docenti o team remoti

    • Riduci il volume delle richieste all'Helpdesk causate dai reset delle password o dalla confusione sull'SSID

    • Monitora le iscrizioni e l'utilizzo tramite i log di Foxpass


A screen showing a WiFi settings profile installation for splashloom.com on a device. The profile is not signed and includes network, SCEP device identity certificate, and certificate details. Done and More Details options are visible.

Come funziona

  1. L'utente accede al portale BYOD utilizzando le credenziali del proprio identity provider (Google, Okta, Entra ID, ecc.)

  2. Il programma di installazione consegna un certificato firmato al dispositivo dell’utente

  3. Il dispositivo si connette a Wi-Fi/VPN utilizzando EAP-TLS tramite Foxpass Cloud RADIUS

  4. Foxpass convalida il certificato e assegna l'accesso in base all'identità o al gruppo


A teacher and four smiling children sit around a table in a classroom, holding glowing light bulbs and a smartphone, engaging in a hands-on science activity. Notebooks, tablets, and papers are on the table.

Ideale per

  • Scuole K–12 e istruzione superiore – Consenti a studenti e docenti di connettersi senza l'intervento dell'IT

  • Forze lavoro remote e ibride – Accesso VPN sicuro per laptop personali e dispositivi mobili

  • Ambienti ad alta sicurezza – Applica criteri di accesso senza password su endpoint non gestiti

  • Reti multi-tenant – Aggiungi ospiti o appaltatori con VLAN ad accesso limitato


A Windows desktop shows a folder with downloaded files. A pop-up window from Sophossetup.msi displays a message titled Welcome to Foxpass secure Wi-Fi with Cancel and Sign in buttons.

Compatibile con


Screenshot showing LDAP and RADIUS log tables with timestamps and user details, alongside a pop-up window for temporary user access, listing usernames, expiration dates, and options to revoke or add access.

Sicurezza e conformità

  • I certificati X.509 riducono l'esposizione delle credenziali e il rischio di phishing

  • Certificati associati a utente/dispositivo, non condivisi tra sistemi

  • Supporta i principi zero-trust: autentica ogni connessione

  • Log di audit e gestione del ciclo di vita dei certificati inclusi

  • Infrastruttura backend pronta per SOC 2 Type II e HIPAA


Feedback reale dei clienti

Siamo passati al Wi-Fi basato su certificati con Foxpass per eliminare i reset delle password e il phishing. Il loro installer BYOD lo ha reso semplicissimo, anche per gli utenti non tecnici.

Mike Good, Network Administrator, LL Schools

Pronto a passare al passwordless per il BYOD?

Il programma di installazione dei certificati Foxpass BYOD ti aiuta a distribuire accessi Wi-Fi e VPN sicuri e senza password su qualsiasi dispositivo con provisioning zero-touch

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