Vai al contenuto principale
Torna a Splashtop
Foxpass
AccediProva gratuita
ContattaciAccediProva gratuita
Close-up of a hand using a tablet device, with the focus on the sleek black tablet edge and touchscreen interface.

Accesso sicuro al BYOD senza password né grattacapi per l’IT

Usa Foxpass per configurare i dispositivi personali con autenticazione senza password basata su certificati. Nessuna credenziale condivisa, nessun ticket di assistenza.

Prova gratuitaRichiedi una dimostrazione
A close-up of a computer screen showing the word Password: above a password input box filled with a row of obscured characters represented by asterisks.

Il problema dell'accesso BYOD basato su password

Per molte scuole, università e organizzazioni, l'onboarding al Wi‑Fi si presenta così:

  • SSID condivisi e password Wi-Fi condivise

  • Utenti confusi su diverse versioni del sistema operativo

  • Reimpostazione delle password e blocchi degli account

  • Condivisione delle credenziali tra utenti o ospiti

  • Credenziali VPN archiviate su laptop non gestiti

Questo crea un carico per l'assistenza e un rischio per la sicurezza.

A person wearing a yellow sweater sits at a wooden table, using a smartphone with both hands. The phone screen displays a messaging app keyboard, and the background is softly blurred.

La soluzione Foxpass

Foxpass consente l'accesso BYOD senza password utilizzando certificati X.509 e autenticazione EAP-TLS tramite la sua piattaforma cloud-native Cloud RADIUS.

Abbinato al BYOD Certificate Installer, gli utenti possono registrare autonomamente i propri dispositivi personali senza aver bisogno del supporto IT.

A Windows desktop shows a Downloads folder open with four files listed. A pop-up window titled Welcome to Foxpass secure Wi-Fi prompts the user to sign in for secure authentication.

Come funziona

  1. L'utente esegue il programma di installazione del certificato BYOD di Foxpass e si autentica tramite il proprio provider di identità (Google Workspace, Okta, Entra ID, OneLogin)

  2. Scaricano un certificato firmato utilizzando il portale self-service di Foxpass

  3. Il loro dispositivo si connette al Wi-Fi o alla VPN tramite EAP-TLS

  4. Nessuna password viene memorizzata, condivisa o riutilizzata. L'accesso è legato all'identità e al dispositivo

Supportato da Foxpass Cloud RADIUS

Several people work at desktop computers in a bright, modern library or computer lab. Bookshelves line the wall, and large windows let in natural light. The focus is on a woman in glasses concentrating on her screen.

Per chi è pensato

  • Reti K-12 che gestiscono l'accesso alla rete per dispositivi di proprietà del personale o degli studenti

  • Campus universitari con accesso ibrido ai dispositivi per personale e studenti

  • Team IT Enterprise che supportano il lavoro da remoto e i laptop BYOD

  • Reti guest che richiedono un accesso limitato senza proliferazione delle credenziali


I vantaggi del BYOD senza password

  • Elimina le credenziali condivise e la confusione sugli SSID
  • Migliora l’esperienza utente per studenti, personale e ospiti
  • Riduci il volume delle richieste all'Helpdesk per l'onboarding al Wi‑Fi
  • Proteggi i dispositivi non gestiti con l'accesso basato sull'identità
  • Revoca facilmente i certificati in caso di offboarding o modifica delle policy
  • Allineati alle linee guida zero trust e NIST 800-63
Six people sit around a wooden table using various devices—laptops, tablets, and smartphones—seen from above, with their hands interacting with the screens. The center of the table is empty.

Compatibile con

  • iOS

  • macOS

  • Android

  • Windows

  • ChromeOS

  • Client VPN e Wi‑Fi aziendale (802.1X)

Funziona con MDM come Jamf, Kandji, Intune, oppure anche senza MDM.

Feedback reale dei clienti

Abbiamo effettuato il passaggio cruciale all'autenticazione basata su certificati PKI per la sicurezza del nostro Wi‑Fi, e Foxpass Advanced RADIUS lo ha reso quasi privo di sforzo. Il loro server RADIUS basato su cloud si è integrato perfettamente con Azure AD (Entra ID) e JAMF, semplificando la configurazione. L’emissione di certificati per quasi 10.000 utenti è avvenuta senza intoppi e ora i nostri studenti e il nostro personale beneficiano di un accesso sicuro senza pari.

Mike Good, Network Administrator, LL Schools

Leggi il caso di studio

Pronto a passare al passwordless con BYOD?

Lascia che Foxpass ti aiuti a superare le password Wi-Fi e i problemi di onboarding, così i tuoi utenti possono connettersi in modo sicuro e il tuo team IT può restare concentrato.

Prova gratuitaRichiedi una dimostrazione
  • Conformità
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni d'uso
Copyright ©2026 Splashtop Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti i prezzi indicati non includono le tasse applicabili.