Accesso sicuro al BYOD senza password né grattacapi per l’IT
Usa Foxpass per configurare i dispositivi personali con autenticazione senza password basata su certificati. Nessuna credenziale condivisa, nessun ticket di assistenza.
Il problema dell'accesso BYOD basato su password
Per molte scuole, università e organizzazioni, l'onboarding al Wi‑Fi si presenta così:
SSID condivisi e password Wi-Fi condivise
Utenti confusi su diverse versioni del sistema operativo
Reimpostazione delle password e blocchi degli account
Condivisione delle credenziali tra utenti o ospiti
Credenziali VPN archiviate su laptop non gestiti
Questo crea un carico per l'assistenza e un rischio per la sicurezza.
La soluzione Foxpass
Foxpass consente l'accesso BYOD senza password utilizzando certificati X.509 e autenticazione EAP-TLS tramite la sua piattaforma cloud-native Cloud RADIUS.
Abbinato al BYOD Certificate Installer, gli utenti possono registrare autonomamente i propri dispositivi personali senza aver bisogno del supporto IT.
Come funziona
L'utente esegue il programma di installazione del certificato BYOD di Foxpass e si autentica tramite il proprio provider di identità (Google Workspace, Okta, Entra ID, OneLogin)
Scaricano un certificato firmato utilizzando il portale self-service di Foxpass
Il loro dispositivo si connette al Wi-Fi o alla VPN tramite EAP-TLS
Nessuna password viene memorizzata, condivisa o riutilizzata. L'accesso è legato all'identità e al dispositivo
Supportato da Foxpass Cloud RADIUS
Per chi è pensato
Reti K-12 che gestiscono l'accesso alla rete per dispositivi di proprietà del personale o degli studenti
Campus universitari con accesso ibrido ai dispositivi per personale e studenti
Team IT Enterprise che supportano il lavoro da remoto e i laptop BYOD
Reti guest che richiedono un accesso limitato senza proliferazione delle credenziali
I vantaggi del BYOD senza password
- Elimina le credenziali condivise e la confusione sugli SSID
- Migliora l’esperienza utente per studenti, personale e ospiti
- Riduci il volume delle richieste all'Helpdesk per l'onboarding al Wi‑Fi
- Proteggi i dispositivi non gestiti con l'accesso basato sull'identità
- Revoca facilmente i certificati in caso di offboarding o modifica delle policy
- Allineati alle linee guida zero trust e NIST 800-63
Compatibile con
iOS
macOS
Android
Windows
ChromeOS
Client VPN e Wi‑Fi aziendale (802.1X)
Funziona con MDM come Jamf, Kandji, Intune, oppure anche senza MDM.
Feedback reale dei clienti
Abbiamo effettuato il passaggio cruciale all'autenticazione basata su certificati PKI per la sicurezza del nostro Wi‑Fi, e Foxpass Advanced RADIUS lo ha reso quasi privo di sforzo. Il loro server RADIUS basato su cloud si è integrato perfettamente con Azure AD (Entra ID) e JAMF, semplificando la configurazione. L’emissione di certificati per quasi 10.000 utenti è avvenuta senza intoppi e ora i nostri studenti e il nostro personale beneficiano di un accesso sicuro senza pari.
Mike Good, Network Administrator, LL Schools
Pronto a passare al passwordless con BYOD?
Lascia che Foxpass ti aiuti a superare le password Wi-Fi e i problemi di onboarding, così i tuoi utenti possono connettersi in modo sicuro e il tuo team IT può restare concentrato.