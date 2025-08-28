Controlli di accesso avanzati per i flussi di lavoro Linux, macOS e SSH
Abilita gli attributi POSIX, applica l'accesso sudo e gestisci le chiavi SSH su larga scala, pensato per team di ingegneria e DevOps che gestiscono ambienti eterogenei.
Che cos'è l'Engineering Add-On?
L’add-on Foxpass Engineering License estende il tuo piano base Foxpass con funzionalità avanzate progettate per ambienti che eseguono sistemi Linux, macOS e UNIX.
Aggiunge un controllo degli accessi di livello ingegneristico alla tua infrastruttura Cloud LDAP e Cloud RADIUS esistente, senza aggiungere server o complessità di configurazione.
Funzionalità incluse:
Supporto degli attributi POSIX (UID, GID, shell, directory home)
Archiviazione, rotazione e applicazione delle chiavi SSH
Gestione delle policy sudo
Monitoraggio degli accessi e registrazione degli audit
Autorizzazioni flessibili per utenti/gruppi tramite LDAP
Vantaggi principali
Directory utenti e gruppi compatibile con POSIX
Assegna e gestisci UID, GID, shell di accesso e directory home per ogni utente engineering. Mantieni tutto coerente su tutte le macchine Linux/macOS senza toccare /etc/passwd.
Gestione delle chiavi SSH semplificata
Carica, ruota o revoca le chiavi SSH dalla console o dall'API di Foxpass. Applica automaticamente l'accesso SSH per utente ai server Linux/macOS usando il nostro LDAP ospitato o script shell.
Applicazione delle policy sudo
Concedi o limita centralmente l'accesso sudo a singoli utenti o gruppi LDAP. Sostituisci i fragili file sudoers con criteri dinamici basati su gruppi, che crescono insieme alla tua organizzazione.
Facile da usare da riga di comando, basato su API
Usa la console web di Foxpass o integrala con i tuoi strumenti tramite un'API RESTful. Pensato per sviluppatori, SRE e team di piattaforma che gestiscono infrastrutture come codice.
Funziona con il tuo stack
Supporto immediato per:
Linux (Ubuntu, Debian, CentOS, Alma, Rocky)
macOS
VPN che richiedono l'autenticazione LDAP
Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin (tramite sincronizzazione directory)
Casi d’uso per l’ingegneria
- Applicazione dell'accesso SSH su 1–10.000 server
- Ruota le chiavi sviluppatore in caso di offboarding o compromissione
- Concedi ai contractor l'accesso sudo per uno sprint, poi revocalo
- Standardizza gli ambienti utente su flotte Linux e Mac
- Sostituisci gli script shell fragili e la proliferazione degli account locali
Progettato per conformità e scalabilità
Log di audit centralizzati
Nessuna credenziale condivisa
Buone pratiche per la rotazione delle chiavi SSH
Accesso basato sui ruoli
Backend conforme a SOC 2 Type II
Ridondanza LDAP integrata e garanzia di continuità operativa
Pronto a migliorare il tuo controllo degli accessi?
Ottieni un controllo degli accessi di livello enterprise senza alcuna gestione degli utenti locali.