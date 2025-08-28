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Foxpass
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A person sits at a desk in a dark, neon-lit workspace, typing on a keyboard while multiple monitors display lines of code and development tools.

Controlli di accesso avanzati per i flussi di lavoro Linux, macOS e SSH

Abilita gli attributi POSIX, applica l'accesso sudo e gestisci le chiavi SSH su larga scala, pensato per team di ingegneria e DevOps che gestiscono ambienti eterogenei.

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A person wearing glasses looks at multiple transparent digital screens displaying data, charts, and code, suggesting they are analyzing information or working on a tech-related project.

Che cos'è l'Engineering Add-On?

L’add-on Foxpass Engineering License estende il tuo piano base Foxpass con funzionalità avanzate progettate per ambienti che eseguono sistemi Linux, macOS e UNIX.

Aggiunge un controllo degli accessi di livello ingegneristico alla tua infrastruttura Cloud LDAP e Cloud RADIUS esistente, senza aggiungere server o complessità di configurazione.

Funzionalità incluse:

  • Supporto degli attributi POSIX (UID, GID, shell, directory home)

  • Archiviazione, rotazione e applicazione delle chiavi SSH

  • Gestione delle policy sudo

  • Monitoraggio degli accessi e registrazione degli audit

  • Autorizzazioni flessibili per utenti/gruppi tramite LDAP


Vantaggi principali

  • Smart Actions icon

    Directory utenti e gruppi compatibile con POSIX

    Assegna e gestisci UID, GID, shell di accesso e directory home per ogni utente engineering. Mantieni tutto coerente su tutte le macchine Linux/macOS senza toccare /etc/passwd.

  • Security lock icon

    Gestione delle chiavi SSH semplificata

    Carica, ruota o revoca le chiavi SSH dalla console o dall'API di Foxpass. Applica automaticamente l'accesso SSH per utente ai server Linux/macOS usando il nostro LDAP ospitato o script shell.

  • Security vault icon

    Applicazione delle policy sudo

    Concedi o limita centralmente l'accesso sudo a singoli utenti o gruppi LDAP. Sostituisci i fragili file sudoers con criteri dinamici basati su gruppi, che crescono insieme alla tua organizzazione.

  • Blue icon of a computer monitor displaying a gear symbol on the left and lines representing text or settings on the right, suggesting configuration or system settings.

    Facile da usare da riga di comando, basato su API

    Usa la console web di Foxpass o integrala con i tuoi strumenti tramite un'API RESTful. Pensato per sviluppatori, SRE e team di piattaforma che gestiscono infrastrutture come codice.

  • A blue icon of a table or spreadsheet with three overlapping rectangles in the background, suggesting multiple sheets or documents.

    Funziona con il tuo stack

    Supporto immediato per:

    • Linux (Ubuntu, Debian, CentOS, Alma, Rocky)

    • macOS

    • VPN che richiedono l'autenticazione LDAP

    • Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin (tramite sincronizzazione directory)


Casi d’uso per l’ingegneria

  • Applicazione dell'accesso SSH su 1–10.000 server
  • Ruota le chiavi sviluppatore in caso di offboarding o compromissione
  • Concedi ai contractor l'accesso sudo per uno sprint, poi revocalo
  • Standardizza gli ambienti utente su flotte Linux e Mac
  • Sostituisci gli script shell fragili e la proliferazione degli account locali
A man wearing glasses and a denim shirt sits at a desk using a laptop in a modern office. There are shelves, plants, and documents in the background, and a tablet is on the desk in front of him.

Progettato per conformità e scalabilità

  • Log di audit centralizzati

  • Nessuna credenziale condivisa

  • Buone pratiche per la rotazione delle chiavi SSH

  • Accesso basato sui ruoli

  • Backend conforme a SOC 2 Type II

  • Ridondanza LDAP integrata e garanzia di continuità operativa


Pronto a migliorare il tuo controllo degli accessi?

Ottieni un controllo degli accessi di livello enterprise senza alcuna gestione degli utenti locali.

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