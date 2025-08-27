Secure Access Control & Audit Visibility for HIPAA, SOC 2, PCI DSS, GLBA, and Beyond
Foxpass helps IT teams in healthcare, insurance, finance, and other regulated industries implement zero-trust access, manage credentials at scale, and maintain audit readiness, without the burden of managing on-prem infrastructure.
Sfide del settore
Le organizzazioni nei settori regolamentati affrontano una pressione crescente per:
Accesso remoto e in loco sicuro a PHI, PII e dati finanziari
Mantieni registri di accesso dettagliati per HIPAA, SOC 2, PCI DSS, GLBA o audit interni
Applica l'accesso con privilegi minimi per appaltatori, medici, analisti finanziari o team distribuiti
Elimina le credenziali condivise rischiose e gli accessi VPN/Wi‑Fi non gestiti che espongono i dati sensibili a frodi o violazioni della conformità
Modernizza l'infrastruttura IT senza aggiungere complessità operativa
Foxpass offre una moderna soluzione di controllo degli accessi progettata per ambienti IT regolamentati
Come Foxpass aiuta
Autenticazione di rete basata sull’identità
Applica l’accesso a Wi‑Fi e VPN tramite identità utente, certificati verificati e criteri di gruppo
Integra con il tuo IdP (Okta, Google, Entra ID, OneLogin)
Nessuna credenziale Wi-Fi condivisa né password VPN non gestite
Registrazione degli audit per la conformitàUlteriori informazioni
Registra ogni richiesta di autenticazione RADIUS e LDAP
Mantieni registri esportabili con data e ora per la reportistica di conformità
Identifica tentativi di accesso non autorizzato o schemi insoliti
Dimostra l'applicazione del privilegio minimo e delle policy di onboarding/offboarding
Progettato per le esigenze dei settori regolamentati
Applica controlli di accesso precisi per team di assistenza distribuiti, analisti finanziari e addetti ai sinistri da remoto
Collega l’accesso alla rete e alla VPN direttamente alle identità HRIS o IdP verificate
Semplifica l'onboarding basato su certificati con gli strumenti BYOD di Foxpass e le integrazioni MDM
Supporta gli auditor con reportistica just-in-time e visibilità in tempo reale sulle attività di accesso
In linea con la conformità e il modello Zero Trust
Requisito
Supportato da Foxpass
Architettura pronta per HIPAA
Infrastruttura conforme a SOC 2 Type II
Autenticazione e registrazione allineate al PCI DSS
Controlli di accesso conformi al GLBA
Autenticazione con TLS obbligatorio & API
Applicazione dell'accesso Zero Trust
Applicazione del principio del privilegio minimo
Esportazioni dei log pronte per gli audit
Integrazione provider di identità
Controlli di accesso VPN + Wi-Fi
Casi di utilizzo comuni
Accesso Wi-Fi sicuro per ospedali, cliniche, istituti finanziari o forze lavoro distribuite
Applica l'accesso VPN basato sull'identità per team distribuiti che gestiscono i sinistri e analisti finanziari
Applica l'accesso con privilegi minimi per il personale bancario, i trader o gli operatori del call center
Sostituisci il RADIUS legacy in hosting autonomo con un'applicazione cloud-native del modello zero-trust
Semplifica l’onboarding basato su certificati con installer BYOD e integrazioni MDM
Mantieni la conformità agli audit HIPAA, SOC 2, PCI DSS e GLBA con autenticazione sicura e log di 90 giorni
Ready to Secure Access in a Regulated Environment?
Whether you're managing PHI, customer financial data, or preparing for HIPAA, SOC 2, PCI DSS, or GLBA audits, Foxpass gives your team the access control, logging, and zero-trust enforcement needed to stay secure and compliant.