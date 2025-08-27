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Foxpass
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A woman in a white lab coat smiles while using a tablet in a laboratory. Another person in a lab coat works in the background. The lab environment includes equipment and shelves.

Secure Access Control & Audit Visibility for HIPAA, SOC 2, PCI DSS, GLBA, and Beyond

Foxpass helps IT teams in healthcare, insurance, finance, and other regulated industries implement zero-trust access, manage credentials at scale, and maintain audit readiness, without the burden of managing on-prem infrastructure.

Free TrialSchedule a Demo
Two men sit at a desk working together, looking at a large computer monitor displaying a document with highlighted text in an office with bright natural light.

Sfide del settore

Le organizzazioni nei settori regolamentati affrontano una pressione crescente per:

  • Accesso remoto e in loco sicuro a PHI, PII e dati finanziari

  • Mantieni registri di accesso dettagliati per HIPAA, SOC 2, PCI DSS, GLBA o audit interni

  • Applica l'accesso con privilegi minimi per appaltatori, medici, analisti finanziari o team distribuiti

  • Elimina le credenziali condivise rischiose e gli accessi VPN/Wi‑Fi non gestiti che espongono i dati sensibili a frodi o violazioni della conformità

  • Modernizza l'infrastruttura IT senza aggiungere complessità operativa


Foxpass offre una moderna soluzione di controllo degli accessi progettata per ambienti IT regolamentati

Come Foxpass aiuta

  • A blue outline of a shield with a padlock symbol in the center, representing security or protection, on a light gray background.

    Autenticazione di rete basata sull’identità

    • Applica l’accesso a Wi‑Fi e VPN tramite identità utente, certificati verificati e criteri di gruppo

    • Integra con il tuo IdP (Okta, Google, Entra ID, OneLogin)

    • Nessuna credenziale Wi-Fi condivisa né password VPN non gestite


  • Update Management icon

    Registrazione degli audit per la conformità

    • Registra ogni richiesta di autenticazione RADIUS e LDAP

    • Mantieni registri esportabili con data e ora per la reportistica di conformità

    • Identifica tentativi di accesso non autorizzato o schemi insoliti

    • Dimostra l'applicazione del privilegio minimo e delle policy di onboarding/offboarding


    Ulteriori informazioni
  • Architecture and Design blueprints icon

    Progettato per le esigenze dei settori regolamentati

    • Applica controlli di accesso precisi per team di assistenza distribuiti, analisti finanziari e addetti ai sinistri da remoto

    • Collega l’accesso alla rete e alla VPN direttamente alle identità HRIS o IdP verificate

    • Semplifica l'onboarding basato su certificati con gli strumenti BYOD di Foxpass e le integrazioni MDM

    • Supporta gli auditor con reportistica just-in-time e visibilità in tempo reale sulle attività di accesso


In linea con la conformità e il modello Zero Trust

Requisito

Supportato da Foxpass

Architettura pronta per HIPAA

Infrastruttura conforme a SOC 2 Type II

Autenticazione e registrazione allineate al PCI DSS

Controlli di accesso conformi al GLBA

Autenticazione con TLS obbligatorio & API

Applicazione dell'accesso Zero Trust

Applicazione del principio del privilegio minimo

Esportazioni dei log pronte per gli audit

Integrazione provider di identità

Controlli di accesso VPN + Wi-Fi


A doctor wearing a white coat and stethoscope sits at a desk, focused on working on a laptop in a bright, modern office setting.

Casi di utilizzo comuni

  • Accesso Wi-Fi sicuro per ospedali, cliniche, istituti finanziari o forze lavoro distribuite

  • Applica l'accesso VPN basato sull'identità per team distribuiti che gestiscono i sinistri e analisti finanziari

  • Applica l'accesso con privilegi minimi per il personale bancario, i trader o gli operatori del call center

  • Sostituisci il RADIUS legacy in hosting autonomo con un'applicazione cloud-native del modello zero-trust

  • Semplifica l’onboarding basato su certificati con installer BYOD e integrazioni MDM

  • Mantieni la conformità agli audit HIPAA, SOC 2, PCI DSS e GLBA con autenticazione sicura e log di 90 giorni


Ready to Secure Access in a Regulated Environment?

Whether you're managing PHI, customer financial data, or preparing for HIPAA, SOC 2, PCI DSS, or GLBA audits, Foxpass gives your team the access control, logging, and zero-trust enforcement needed to stay secure and compliant.

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