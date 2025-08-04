Wi‑Fi sicuro e accesso alla rete basato sull’identità per l’istruzione superiore
Offri un’esperienza di accesso zero-trust fluida in tutto il campus con supporto BYOD personalizzato con il tuo brand e compatibilità con eduroam. Scelto da college e università in tutto il mondo.
Progettato per le esigenze IT delle università
Rafforza la sicurezza in tutto il campus senza complessità
Dalle aule universitarie alle reti delle residenze studentesche fino ai laboratori di ricerca, i team IT universitari sono sottoposti a una forte pressione per fornire un accesso alla rete rapido, sicuro e scalabile senza compromettere il controllo. Foxpass Cloud RADIUS può aiutarti a:
Applica l'accesso zero-trust a docenti, studenti e ricercatori
Elimina gli SSID condivisi e la fatica da password
Mantieni audit trail per le policy interne e la conformità
Semplifica l'onboarding dei dispositivi gestiti e BYOD
Integrati con provider di identità come Entra ID, Google Workspace, Okta e OneLogin
Foxpass semplifica anche la segmentazione della rete in ambienti campus complessi. Che tu gestisca dormitori per studenti, edifici della facoltà, laboratori o Wi-Fi pubblico, Foxpass può assegnare dinamicamente utenti e dispositivi alla VLAN corretta in base all'appartenenza ai gruppi del tuo provider di identità. Ciò significa che gli studenti restano fuori dalle reti amministrative o di ricerca, senza bisogno di tagging VLAN manuale o configurazioni statiche.
Progettato per il campus moderno
Programma di installazione dei certificati BYOD con marchio NetID
Consenti agli utenti di registrarsi autonomamente in modo sicuro con un'esperienza certificata personalizzata con il tuo brand. Supporta il sistema NetID della tua istituzione applicando al contempo un'autenticazione avanzata, senza creare confusione per gli utenti né sovraccaricare l'IT.
Compatibilità con eduroam
Foxpass facilita l'autenticazione sicura per i tuoi utenti nelle istituzioni partecipanti a eduroam. Sia nel campus sia in viaggio per attività di ricerca, studenti e docenti restano connessi in modo sicuro con le credenziali della propria istituzione di appartenenza.
Integrazione directory e MDM
Connettiti alla tua infrastruttura esistente di gestione delle identità e dei dispositivi. Sincronizza gli utenti da Entra ID, Google Workspace, Okta o OneLogin. Distribuisci i certificati tramite Jamf, Intune, Kandji o usa il portale BYOD ospitato di Foxpass.
Controllo degli accessi basato sui ruoli & assegnazione VLAN
Applica l'accesso in base al tipo di utente: studente, personale, ospite, laboratorio. Inserisci gli utenti in VLAN segmentate per proteggere i sistemi di ricerca e amministrativi.
Registrazione pronta per l'audit per la conformità alle policy
Log di accesso dettagliati supportano l'applicazione delle policy e la conformità alla protezione dei dati. Ideale per le istituzioni che aderiscono a HIPAA, FERPA e alla revisione interna.
Chi usa Foxpass nell’istruzione superiore
Perché università e college si affidano a Foxpass
- Supporto NetID con registrazione personalizzata con il tuo brand
- Flessibilità dei dispositivi BYOD e MDM
- autenticazione RADIUS compatibile con eduroam
- Cloud-native, nessun hardware richiesto
- SLA di uptime del 99,9% + infrastruttura globale ridondante
- SOC 2 Type II e compatibile con HIPAA
- Scelto dagli istituti di istruzione superiore dal 2015
- Support reattivo guidato da tecnici
Progettato per soddisfare gli obiettivi di sicurezza ed esperienza dell'istruzione superiore
Modernizza la sicurezza del Wi-Fi del campus
Riduci i costi IT con l'automazione
Garantisci la segmentazione della rete secondo il principio del privilegio minimo
Offri un accesso fluido e sicuro a studenti e docenti, dentro e fuori dal campus
Supporta la conformità offrendo al tempo stesso un'ottima esperienza utente
Pronto a modernizzare l'accesso alla rete del campus?
Foxpass Cloud RADIUS aiuta college e università a proteggere ogni connessione, offrendo al contempo a studenti, docenti e ospiti un’esperienza senza attriti.