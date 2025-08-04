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Foxpass
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A group of students sit and talk in small groups on tiered steps with potted plants and purple cushions in a bright, modern indoor space. Some read books or use laptops.

Wi‑Fi sicuro e accesso alla rete basato sull’identità per l’istruzione superiore

Offri un’esperienza di accesso zero-trust fluida in tutto il campus con supporto BYOD personalizzato con il tuo brand e compatibilità con eduroam. Scelto da college e università in tutto il mondo.

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The front view of the Massachusetts Institute of Technology (MIT) building features tall columns, a large dome, and leafless trees, with a green lawn in the foreground.

Progettato per le esigenze IT delle università

Rafforza la sicurezza in tutto il campus senza complessità

Dalle aule universitarie alle reti delle residenze studentesche fino ai laboratori di ricerca, i team IT universitari sono sottoposti a una forte pressione per fornire un accesso alla rete rapido, sicuro e scalabile senza compromettere il controllo. Foxpass Cloud RADIUS può aiutarti a:

  • Applica l'accesso zero-trust a docenti, studenti e ricercatori

  • Elimina gli SSID condivisi e la fatica da password

  • Mantieni audit trail per le policy interne e la conformità

  • Semplifica l'onboarding dei dispositivi gestiti e BYOD

  • Integrati con provider di identità come Entra ID, Google Workspace, Okta e OneLogin

Foxpass semplifica anche la segmentazione della rete in ambienti campus complessi. Che tu gestisca dormitori per studenti, edifici della facoltà, laboratori o Wi-Fi pubblico, Foxpass può assegnare dinamicamente utenti e dispositivi alla VLAN corretta in base all'appartenenza ai gruppi del tuo provider di identità. Ciò significa che gli studenti restano fuori dalle reti amministrative o di ricerca, senza bisogno di tagging VLAN manuale o configurazioni statiche.

Ulteriori informazioni

Progettato per il campus moderno

  • Blue outline of a padlock and a key on a light gray background, symbolizing security or access.

    Programma di installazione dei certificati BYOD con marchio NetID

    Consenti agli utenti di registrarsi autonomamente in modo sicuro con un'esperienza certificata personalizzata con il tuo brand. Supporta il sistema NetID della tua istituzione applicando al contempo un'autenticazione avanzata, senza creare confusione per gli utenti né sovraccaricare l'IT.

  • A blue outline of a globe with a padlock in front, symbolizing internet security or online privacy.

    Compatibilità con eduroam

    Foxpass facilita l'autenticazione sicura per i tuoi utenti nelle istituzioni partecipanti a eduroam. Sia nel campus sia in viaggio per attività di ricerca, studenti e docenti restano connessi in modo sicuro con le credenziali della propria istituzione di appartenenza.

  • Workflow / connected icon

    Integrazione directory e MDM

    Connettiti alla tua infrastruttura esistente di gestione delle identità e dei dispositivi. Sincronizza gli utenti da Entra ID, Google Workspace, Okta o OneLogin. Distribuisci i certificati tramite Jamf, Intune, Kandji o usa il portale BYOD ospitato di Foxpass.

  • Secure remote access management icon

    Controllo degli accessi basato sui ruoli & assegnazione VLAN

    Applica l'accesso in base al tipo di utente: studente, personale, ospite, laboratorio. Inserisci gli utenti in VLAN segmentate per proteggere i sistemi di ricerca e amministrativi.

  • Custom branding icon

    Registrazione pronta per l'audit per la conformità alle policy

    Log di accesso dettagliati supportano l'applicazione delle policy e la conformità alla protezione dei dati. Ideale per le istituzioni che aderiscono a HIPAA, FERPA e alla revisione interna.

Chi usa Foxpass nell’istruzione superiore

Red and white circular logo for the Alabama Community College System, featuring a building icon with ACCS below it and surrounded by laurel branches and the organizations name.
The logo for Sacred Heart Major Seminary features a red heraldic lion holding a ring inside a shield on the left, with the institutions name in black capital letters on the right.

Perché università e college si affidano a Foxpass

  • Supporto NetID con registrazione personalizzata con il tuo brand
  • Flessibilità dei dispositivi BYOD e MDM
  • autenticazione RADIUS compatibile con eduroam
  • Cloud-native, nessun hardware richiesto
  • SLA di uptime del 99,9% + infrastruttura globale ridondante
  • SOC 2 Type II e compatibile con HIPAA
  • Scelto dagli istituti di istruzione superiore dal 2015
  • Support reattivo guidato da tecnici
Four young adults sit around a table with laptops, notebooks, and a water bottle, smiling and laughing while working together in a bright, modern office space with large windows.

Progettato per soddisfare gli obiettivi di sicurezza ed esperienza dell'istruzione superiore

  • Modernizza la sicurezza del Wi-Fi del campus

  • Riduci i costi IT con l'automazione

  • Garantisci la segmentazione della rete secondo il principio del privilegio minimo

  • Offri un accesso fluido e sicuro a studenti e docenti, dentro e fuori dal campus

  • Supporta la conformità offrendo al tempo stesso un'ottima esperienza utente


Pronto a modernizzare l'accesso alla rete del campus?

Foxpass Cloud RADIUS aiuta college e università a proteggere ogni connessione, offrendo al contempo a studenti, docenti e ospiti un’esperienza senza attriti.

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