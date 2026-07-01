Questo mese, Foxpass ha lanciato una nuova funzionalità a lungo attesa: single sign-on (SSO). L’SSO consente a un utente di effettuare un solo accesso (ad esempio alla rete del proprio Identity Provider) e poi riutilizza le informazioni per consentire agli utenti di accedere a vari Service Providers, come AWS o Google workspace.
Oggigiorno le organizzazioni utilizzano molti servizi cloud e applicazioni Web di terze parti, il che può rendere scomodo per i dipendenti digitare nome utente/password e passare attraverso l'autenticazione a più fattori (MFA) ogni volta che devono accedere a questi servizi cloud. Per gli utenti Foxpass, il nostro SSO elimina la necessità di passare continuamente da un account all’altro. Se hai effettuato l'accesso da Foxpass, puoi accedere ad altri provider di servizi con un clic.
Foxpass SSO
Il nuovo single sign-on (SSO) di Foxpass offre diversi vantaggi e funzionalità, tra cui:
Risparmia tempo e fatica quando accedi a più provider di servizi.
Supporto per federazioni di utenti sia web che basate su terminale.
La possibilità di concedere l'accesso a utenti o gruppi specifici per un determinato provider di servizi SSO.
Protegge l'accesso ai fornitori di servizi ottenendo credenziali di accesso temporanee.
Attualmente, i provider di servizi supportati sono Amazon Web Services (AWS), Google Workspace e Github.
SSO per Amazon Web Services
L'SSO di Foxpass offre un modo rapido e sicuro per accedere alla console UI di AWS e all'utilità da riga di comando di AWS. Gli utenti possono accedervi tramite Foxpass SSO senza dover avere un account vero e proprio, ricevendo credenziali temporanee generate dall'amministratore.
L'accesso temporaneo tramite SSO protegge meglio i tuoi account rispetto all'archiviazione delle credenziali di accesso utente pregenerate sul tuo host. L’amministratore può configurare le credenziali di accesso temporaneo in modo che scadano dopo un’ora o più, a seconda delle esigenze.
Sperimenta una sicurezza semplice che ti fa risparmiare tempo usando il nuovo SSO di Foxpass. Fai clic qui per iniziare: