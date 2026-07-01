Fare networking non è solo per le conferenze aziendali. Le reti locali sono strumenti fondamentali per mantenere dispositivi e utenti connessi all'interno di un'unica rete e, con l'avvento delle Virtual Local Area Networks (VLAN), le reti aziendali sono diventate ancora più efficienti e potenti.
Con questo in mente, è importante capire cos’è una VLAN, come funziona e cosa può fare Foxpass per rendere la tua VLAN ancora più efficiente e sicura.
Una rete locale (LAN) è un insieme di componenti di rete che condividono la stessa rete fisica. Pertanto, una VLAN è una sottorete che collega virtualmente i componenti di rete di diverse LAN in un'unica rete, aggirando così i limiti fisici di un ambiente LAN.
Con la crescente complessità delle reti, che supera la capacità delle normali LAN, le VLAN sono diventate un'alternativa che rende le reti flessibili, scalabili, sicure e veloci.
Quali sono i tipi di VLAN?
Esistono tre tipi fondamentali di VLAN comunemente utilizzate:
Protocol VLAN: Le VLAN di protocollo gestiscono il traffico in base ai protocolli utilizzati. Gli switch separano e inoltrano il traffico in base al protocollo su cui è distribuita la VLAN. Il traffico di altri protocolli non viene inoltrato alla porta.
VLAN statica: La VLAN statica è nota anche come VLAN basata su porta. In questo tipo di VLAN, gli amministratori di rete assegnano le porte di uno switch di rete a una particolare rete virtuale.
VLAN dinamica: A differenza delle VLAN statiche, le VLAN dinamiche consentono agli amministratori di rete di definire l'appartenenza alla rete in base alle caratteristiche dei dispositivi.
Come funziona una VLAN?
Le VLAN dividono una singola LAN fisica in più segmenti di rete logici. Questi segmenti di rete logici comunicano quindi tra loro come se facessero parte di un'unica LAN, quando in realtà esistono su una o più LAN.
I segmenti di rete sono separati dal resto della LAN fisica utilizzando un router, uno switch o un bridge. Di conseguenza, quando un nodo di rete trasmette dati, questi raggiungono gli altri nodi di una VLAN ma non quelli presenti su altri segmenti della LAN fisica.
Quando un bridge LAN riceve dati da un nodo di rete, i dati vengono contrassegnati in modo esplicito o implicito. Il tagging esplicito avviene quando ai dati viene associato un identificatore VLAN, rendendo così più facile per il bridge determinare il nodo successivo per i dati. L'etichettatura implicita avviene utilizzando le informazioni presenti nei dati (ad esempio, la porta su cui i dati sono arrivati).
In base al tagging implicito o esplicito, il bridge determina dove devono essere instradati i dati, invia i dati al nodo successivo e isola il particolare segmento LAN dal resto della LAN.
Perché usare una VLAN?
Le VLAN semplificano le complessità intrinseche delle LAN fisiche. In una semplice LAN fisica, quando due nodi inviano traffico contemporaneamente, i dati non vengono trasmessi correttamente alla destinazione a causa di una collisione. Questa collisione rende occupata l'intera LAN e i dati originali devono essere inviati di nuovo.
Le VLAN, invece, trasmettono i dati da un segmento all'altro utilizzando uno switch o un bridge, riducendo le probabilità di collisioni e, invece di trasmettere i dati a tutti i dispositivi di rete collegati. Oltre a questo, ci sono altri vantaggi nell’utilizzare una VLAN:
Costi-benefici
Le VLAN comunicano tramite switch e non richiedono router, a meno che non inviino dati al di fuori della VLAN. Di conseguenza, le VLAN possono gestire un carico di dati aggiuntivo, ridurre la latenza dei dati e, in definitiva, abbattere i costi.
Flessibilità
Le VLAN possono essere basate su porta, su protocollo o su sottorete, offrendo una configurazione di rete flessibile che può essere impostata tra edifici o piani diversi, indipendentemente dalla vicinanza ad altri nodi di rete.
Riduzione della supervisione amministrativa
Le VLAN fanno anche risparmiare tempo agli amministratori di rete, poiché suddividono le workstation in diversi segmenti LAN. Gli amministratori non devono riconfigurare la rete quando spostano le loro workstation e possono anche limitare l’accesso agli utenti grazie all’isolamento dei diversi segmenti LAN.
Quali sono i casi d'uso di una VLAN?
Grandi aziende
Le grandi aziende implementano generalmente una Wide Area Network (WAN) per soddisfare le esigenze dei loro uffici e team distribuiti. Avere più VLAN come alternativa può semplificare la configurazione, il lavoro interfunzionale e la condivisione dei dati tra i diversi reparti dell'azienda.
Isolamento
Le VLAN possono anche essere utilizzate per offrire agli utenti ospiti l'accesso a Internet wireless, senza nemmeno accedere alla rete principale dell'organizzazione.
Definizione delle priorità
Al traffico critico può essere assegnata una priorità maggiore rispetto al resto della rete utilizzando e implementando policy basate su VLAN.
VoIP
Le VLAN possono anche essere utilizzate per creare un livello logicamente separato per il VoIP. Questo separa la rete voce dalle altre reti, quindi in genere la rete voce non entra in contatto con il traffico della rete sottostante e può essere trasmessa da un nodo all'altro senza alterazioni.
In che modo Foxpass può aiutarti?
Ci sono diversi vantaggi percepiti nell’utilizzo delle VLAN, ma con Foxpass questi vantaggi possono moltiplicarsi esponenzialmente. Foxpass è una soluzione che ti consente di sfruttare i vantaggi della VLAN insieme a diversi strumenti di gestione dell'accesso degli utenti, offrendo maggiore sicurezza e facilità di accesso in tutta la tua organizzazione.
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Puoi usare Foxpass per integrare facilmente la VLAN tramite gli attributi RADIUS. Puoi anche configurare gli switch Cisco con l'assegnazione VLAN wireless 802.1x usando l'interfaccia intuitiva di Foxpass, così potrai sfruttare più facilmente i vantaggi dell'uso delle VLAN con strumenti adeguati per la gestione degli accessi come RADIUS.
Con i vantaggi in termini di sicurezza offerti dagli ambienti VLAN e le funzionalità di sicurezza fornite da Foxpass, avrai sicuramente un'infrastruttura di sicurezza rafforzata che tiene a bada le violazioni della sicurezza.