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Foxpass
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Conformità Foxpass

Conforme alle norme ISO/IEC 27001, SOC2, RGPD e CCPA. Supporto per i requisiti HIPAA, PCI e FERPA.

Foxpass, un'azienda Splashtop, aderisce ai più elevati standard di sicurezza delle informazioni e tutela della privacy.

Le nostre soluzioni sono sviluppate e gestite all'interno del sistema certificato di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS) di Splashtop e del framework di controlli verificati, aiutando i clienti a soddisfare i propri requisiti di conformità in diversi settori.

Certificato in base a: ISO/IEC 27001:2022 | SOC 2 Type 2
Conforme a: GDPR | CCPA
Supporta la conformità dei clienti a: ISO/IEC 27001 | SOC 2 | GDPR | AU Privacy Act (APPs) | CCPA | HIPAA | PCI DSS | FERPA

Le soluzioni Foxpass aiutano i clienti a implementare controlli di identità e accesso, segmentazione della rete, gestione delle chiavi SSH e degli accessi privilegiati, registrazione dettagliata e misure di protezione della crittografia in linea con questi quadri normativi e con i principi di sicurezza zero-trust.

ISO/IEC 27001:2022

SGS ISO/IEC 27001 System Certification

Splashtop è certificata secondo la ISO/IEC 27001:2022, il principale standard mondiale per i sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS). Questa certificazione conferma che Splashtop — e tutti i servizi Foxpass gestiti nell'ambito del suo ISMS — mantengono un programma di sicurezza completo, verificato in modo indipendente, che copre persone, processi e tecnologia.

Ambito della certificazione: Sviluppo, manutenzione e gestione di servizi SaaS, inclusi Foxpass Cloud RADIUS, PKI, Cloud LDAP e SSH Key Management.

L'aggiornamento del 2022 alla ISO 27001 pone maggiore enfasi sulla sicurezza dei servizi cloud, sulla threat intelligence, sulla privacy by design, sulla resilienza operativa e sulla gestione del rischio di terze parti.

Come Foxpass supporta la tua conformità a ISO 27001:
Foxpass aiuta le organizzazioni a implementare e mantenere controlli in linea con i requisiti dell'Allegato A della ISO/IEC 27001, in particolare quelli relativi alla gestione di identità e accessi (A.9), al controllo degli accessi privilegiati, alla sicurezza di rete e alla registrazione degli eventi.
Automatizzando l'autenticazione degli utenti, applicando il principio del privilegio minimo e mantenendo audit trail centralizzati, Foxpass semplifica la conformità continua all'ISMS e la preparazione agli audit.

Conformità SOC 2

AICPA SOS compliance badge

Splashtop ha ottenuto la conformità SOC 2 Type 2, convalidata da revisori indipendenti secondo i criteri AICPA Trust Services Criteria for Security, Availability, and Confidentiality.
I clienti Foxpass beneficiano dello stesso ambiente rigorosamente controllato per la protezione dei dati e l'affidabilità del servizio.

È disponibile un rapporto SOC 3 pubblico come riferimento.
La documentazione SOC 2 aggiuntiva è disponibile su NDA e su richiesta.

In che modo Foxpass supporta la conformità SOC 2:
Foxpass aiuta i clienti a soddisfare i criteri chiave dei servizi fiduciari SOC 2, in particolare quelli relativi al controllo degli accessi (CC6.x) e alle operazioni di sistema (CC7.x).
Grazie all'autenticazione centralizzata, alla registrazione dettagliata degli accessi e alla verifica basata su certificati, Foxpass consente ai clienti di dimostrare l'efficacia della gestione e del monitoraggio degli accessi nell'ambito dei propri audit SOC 2.

Conformità CSA STAR

Logo

Splashtop ha ottenuto la conformità CSA STAR di livello 1, a conferma della dedizione verso l'eccellenza nella sicurezza cloud. Completando un'approfondita autovalutazione rispetto alla Cloud Controls Matrix (CCM) e al questionario CAIQ di CSA, garantiamo i più elevati standard di trasparenza per assicurare che i dati siano sempre protetti. È possibile consultare la valutazione pubblicata nel registro CSA STAR a questo indirizzo.

RGPD (Regolamento generale sulla protezione dei dati)

GDPR circle of stars icon

Foxpass e Splashtop rispettano i principi e gli obblighi del RGPD in qualità di Titolare e Responsabile del trattamento dei dati.

Implementiamo pratiche di protezione dei dati fin dalla progettazione, limitiamo la raccolta dei dati personali al minimo indispensabile per fornire servizi ai nostri clienti e proteggiamo tutti i dati in transito e a riposo utilizzando una forte crittografia.

Manteniamo accordi di trattamento dei dati (DPA) con i sub-processori e supportiamo le richieste dei clienti relative all'accesso, alla correzione e alla cancellazione dei dati personali.

Abbiamo esaminato formalmente la nostra preparazione al RGPD con una società professionale di terze parti, messo in atto ulteriori processi e istituito canali di comunicazione adeguati per gestire tutte le richieste e le attività relative al RGPD sia internamente che esternamente.

Per i dettagli, consulta l'Informativa sulla privacy di Splashtop e l'Accordo sul trattamento dei dati aziendali.

In che modo Foxpass supporta la conformità al RGPD
Foxpass aiuta le organizzazioni a rafforzare la loro conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) dell'UE, mettendo a disposizione controlli tecnici e organizzativi importanti per l'accesso ai dati, l'autenticazione e la sicurezza.

In particolare, Foxpass rispetta i requisiti dell'RGPD grazie a:

  • Applicazione dei controlli sugli accessi basati sull'identità e sul ruolo (articoli 5 e 32):
    Garantisce che solo gli utenti autorizzati e i dispositivi gestiti possano accedere ai sistemi che memorizzano o trattano dati personali.

  • Supporto alla protezione dei dati fin dall'inizio (articolo 25):
    Si integra perfettamente con i provider di identità cloud (Entra ID, Okta, Google Workspace) per garantire l'accesso con privilegi minimi e una segmentazione sicura della rete, riducendo il rischio di esposizione dei dati.

  • Registrazione dettagliata e verificabilità (articolo 30):
    Mantiene registri di accesso completi per supportare la responsabilità e aiutare a dimostrare un'elaborazione dei dati legale e sicura.

  • Protezione dei dati in transito (articolo 32): usa metodi di autenticazione basati su certificati e crittografati (EAP-TLS, LDAPS, HTTPS) per evitare che i dati personali vengano intercettati.

  • Semplificazione delle prove di conformità:
    Consente ai team IT e di sicurezza di dimostrare l'adozione di misure di controllo degli accessi e di sicurezza durante gli audit interni o le verifiche delle autorità di regolamentazione.


Privacy Act australiano e Principi australiani sulla privacy (APP)

Il Privacy Act australiano del 1988 (Cth) e gli Australian Privacy Principles (APPs) disciplinano il modo in cui le organizzazioni raccolgono, utilizzano e proteggono le informazioni personali. Foxpass aiuta i clienti a rafforzare la conformità a questi obblighi fornendo solide misure di salvaguardia tecniche e organizzative.

Foxpass contribuisce alla conformità in linea con APP tramite:

  • APP 1 – Gestione delle informazioni personali

    • Consente una governance degli accessi trasparente tramite log dettagliati di autenticazione e accesso

    • Supporta le policy organizzative che richiedono un accesso controllato alle informazioni personali

  • APP 6 – Utilizzo o divulgazione delle informazioni personali

    • Applica il principio del privilegio minimo e l'accesso ai sistemi basato sull'identità per i sistemi che gestiscono informazioni personali

    • Limita la divulgazione non autorizzata garantendo che solo utenti e dispositivi verificati possano connettersi

  • APP 11 – Sicurezza delle informazioni personali
    Foxpass consente misure di sicurezza conformi all'APP 11, tra cui:

    • Autenticazione basata su certificato (EAP-TLS)

    • Accesso alla directory crittografato (LDAPS)

    • Gestione degli accessi privilegiati e delle chiavi SSH

    • Segmentazione dinamica della rete basata su VLAN

    • Registrazione di audit completa e immutabile

  • APP 12 – Accesso alle informazioni personali

    • Garantisce una verifica sicura dell’identità per il personale che accede alle informazioni personali

    • Supporta flussi di lavoro sicuri per l'accesso amministrativo


CCPA (California Consumer Privacy Act)

In base al CCPA, gli utenti che vivono in California possono richiedere di accedere, eliminare o rifiutare la vendita o la condivisione delle loro informazioni personali.

Splashtop (e per estensione Foxpass) adotta pratiche trasparenti in materia di privacy e fornisce meccanismi per esercitare tali diritti, come indicato nella nostra Informativa sulla privacy.

HIPAA (Legge sulla Portabilità e la Responsabilità dell'Assicurazione Sanitaria)

Sebbene Splashtop e Foxpass non siano Business Associates ai sensi dell’HIPAA e non elaborino cartelle cliniche dei pazienti, Foxpass supporta le iniziative dei clienti per la conformità alla HIPAA Security Rule tramite:

  • Applicazione dell'autenticazione basata su identità e certificati per l'accesso alla rete e ai server

  • Supporto di MFA e crittografia in transito per proteggere l’ePHI

  • Gestire le chiavi SSH e gli accessi privilegiati per garantire che solo gli amministratori autorizzati possano accedere ai sistemi critici

  • Centralizzare il controllo degli accessi e mantenere registri di audit dettagliati

  • Semplifica la segmentazione della rete tramite l'assegnazione dinamica delle VLAN, garantendo che solo gli utenti autorizzati e i dispositivi affidabili possano accedere ai sistemi sensibili

Questi controlli fanno parte delle misure di salvaguardia tecniche richieste ai sensi dell'HIPAA, supportando la conformità ai requisiti di gestione degli accessi, autenticazione e audit.

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)

Il Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) stabilisce requisiti rigorosi per la protezione dei dati dei titolari di carta e per la sicurezza delle reti che elaborano o trasmettono informazioni sui pagamenti.

Sebbene Foxpass non memorizzi né elabori i dati dei titolari di carta, supporta la conformità allo standard PCI DSS fornendo i controlli di identità e accesso, la registrazione degli audit e le funzionalità di segmentazione della rete, tutti requisiti necessari per proteggere gli ambienti in cui sono trattati i dati dei titolari di carta.

Le organizzazioni utilizzano Foxpass per:

  • Applicare un accesso basato sul minimo privilegio e sull'identità ai sistemi che gestiscono i dati di pagamento

  • Limitare e monitorare l'accesso dell'amministratore utilizzando la chiave SSH e la gestione degli accessi privilegiati

  • Registrazione e audit degli eventi di autenticazione per la convalida dei controlli PCI DSS

  • Segmentare le reti utilizzando politiche VLAN basate su RADIUS per isolare i CDE dal traffico generale degli utenti

Splashtop collabora esclusivamente con fornitori di pagamenti conformi agli standard PCI DSS per l'elaborazione sicura delle transazioni, per garantire che tutti i dati delle carte siano gestiti in conformità ai requisiti PCI.

FERPA (Legge sui diritti educativi e sulla privacy della famiglia)

La legge FERPA protegge le informazioni di identificazione personale (PII) nei registri scolastici degli studenti dalla divulgazione non autorizzata.

Foxpass aiuta gli istituti scolastici a rispettare la FERPA proteggendo l'accesso alla rete e ai sistemi attraverso l'autenticazione basata su identità e certificati. Grazie alla garanzia di un accesso alla rete Wi-Fi, ai server e ai sistemi del campus solo da parte di utenti verificati e di dispositivi gestiti, Foxpass rafforza la protezione dei dati sensibili degli studenti e dell'istituzione.

Foxpass non accede né archivia i dati degli studenti e segue le procedure ottimali del settore per la crittografia e la privacy.

Scopri di più su Splashtop e FERPA: Scheda informativa su Splashtop FERPA

Sicurezza e controlli tecnici

Foxpass è supportato dall'infrastruttura cloud sicura di Splashtop e integra:

  • Crittografia end-to-end e applicazione di TLS 1.2+

  • Monitoraggio continuo e valutazioni indipendenti delle vulnerabilità

  • Oltre il 99,9% di disponibilità con ridondanza globale

  • Registrazione di controllo completa per le prove di conformità

Per i dettagli, consulta Panoramica sulla sicurezza di Splashtop e Misure tecniche e organizzative (TOM).

Per la documentazione sulla conformità, i questionari o le richieste di informazioni sulla sicurezza, contattaci all'indirizzo sales@splashtop.com o chiama il numero +31 (0) 20 888 5115.

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