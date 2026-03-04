Accesso sicuro al Wi‑Fi e alla rete per le scuole K‑12
Proteggi i dati degli studenti, riduci il carico di lavoro dell'IT e rispetta gli standard di conformità con Foxpass Cloud RADIUS, scelto con fiducia sia dalle scuole pubbliche che da quelle private.
Pensato per le sfide IT delle scuole K-12
Controllo moderno dell'accesso alla rete senza complessità
I team IT del settore K-12 sono sotto pressione: devono gestire reti, dispositivi, conformità e sicurezza degli studenti. Foxpass Cloud RADIUS semplifica l'accesso sicuro alla rete in tutti i tuoi campus:
Basta con le password Wi-Fi condivise o con gli abusi della rete ospiti
Applica l'accesso in base ai ruoli di studenti/personale tramite la sincronizzazione della directory
Automatizza l’onboarding/offboarding con Google Workspace, Microsoft Entra ID, Okta o OneLogin
Sii sempre pronto per gli audit con registri che supportano CIPA, FERPA e HIPAA
Foxpass aiuta anche i team IT K-12 a semplificare la segmentazione della rete tra gruppi di studenti, personale, ospiti e dispositivi. Integrandosi con il tuo identity provider (come Google Workspace o Entra ID), Foxpass può assegnare dinamicamente gli utenti alla VLAN appropriata durante l'autenticazione Wi‑Fi. Ciò significa che gli studenti non finiscono mai sulla stessa rete dei sistemi del corpo docente o dell’amministrazione. E niente più gestione manuale di SSID, liste di indirizzi MAC o configurazioni degli switch VLAN.
Fornitore approvato E-Rate
Foxpass è orgogliosa di partecipare al programma E-Rate, consentendo a scuole e biblioteche idonee di richiedere finanziamenti federali per modernizzare la sicurezza della propria rete. Foxpass Cloud RADIUS rientra nella Categoria 2 — Connessioni interne.
Accesso Zero Trust per le reti scolastiche
Controllo degli accessi basato sull’identità
Assegna l'accesso alla rete in base alle identità utente verificate. Basta con gli SSID condivisi. Integra facilmente il tuo SSO, servizio directory o MDM esistente.
Supporto per dispositivi forniti dalla scuola e BYOD
Emetti e gestisci automaticamente i certificati Wi‑Fi tramite MDM leader come Jamf, Intune, Kandji, oppure usa il programma di installazione BYOD di Foxpass per i dispositivi di proprietà di docenti e personale.
Applica l'accesso di rete con privilegi minimi
Segmenta gli utenti per ruolo del personale/studente/dispositivo e per VLAN. Foxpass ti offre il pieno controllo su chi può connettersi, quando e a cosa.
Registrazione pronta per l'audit
Acquisisci log dettagliati per ogni evento di accesso alla rete: l'ideale per la risposta agli incidenti, il reporting e il rispetto dei requisiti di conformità dei dati. Fondamentale per le scuole che rispettano HIPAA, FERPA e la revisione interna.
Abbiamo intrapreso una transizione cruciale verso l'autenticazione basata su certificati PKI per la nostra sicurezza Wi-Fi e Foxpass Advanced RADIUS l'ha resa quasi priva di difficoltà. Il loro server RADIUS basato sul cloud si è integrato perfettamente con Azure AD (Entra ID) e JAMF, semplificando la configurazione. L'emissione dei certificati a quasi 10.000 utenti è avvenuta senza problemi, come ci si poteva aspettare, e ora i nostri studenti e il nostro personale beneficiano di un accesso sicuro senza precedenti. Foxpass ha davvero superato le nostre aspettative.
Mike Good, Network Administrator at LL Schools
Perché le scuole scelgono Foxpass
- SOC 2 Type II e conforme ai requisiti HIPAA
- Funziona con Google Workspace for Education
- Si adatta da 1 a oltre 100 campus
- Implementa in meno di 30 minuti
- Gestione dell’accesso Wi-Fi zero-touch
- Strumenti integrati per la conformità e l'audit
- 99,9% di uptime e affidabile dal 2015
- Un team di supporto cordiale con sede negli Stati Uniti che conosce le reti scolastiche
Pronto a semplificare e proteggere la rete della tua scuola?
Foxpass permette ai team IT K-12 di modernizzare la sicurezza Wi-Fi senza aggiungere complessità o costi esorbitanti.