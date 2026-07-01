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Nuove funzionalità - giugno & luglio 2016

Foxpass Team
2 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Proteggi il Wi-Fi e le reti con l'autenticazione basata sull'identità e sui certificati
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Lavoriamo sempre a nuove e potenti funzionalità per rendere la tua esperienza con Foxpass ancora migliore. Per questo, siamo entusiasti di annunciare ufficialmente alcune nuove funzionalità che abbiamo rilasciato nelle ultime settimane, oltre ad alcune funzionalità in arrivo che sono attualmente in Beta.

Microsoft Office 365

Il supporto per Microsoft Office 365 è qui! Se la tua organizzazione usa Office 365, tutto ciò che devi fare è registrarti o accedere su Foxpass.com. Puoi anche configurare Foxpass per sincronizzarsi con il tuo Azure AD dalla pagina Config.

Screenshot of Foxpass's sign in with Office 365 feature

Foxpass VPN

Nel caso te lo fossi perso all’inizio di questo mese: abbiamo rilasciato un AMI VPN nell’AWS Marketplace! Leggi l'annuncio qui e scopri perché te ne serve uno qui.

Correzione bug OpenVPN

C'è un bug noto nell'estensione LDAP di OpenVPN che provoca arresti anomali quando si verificano problemi di connessione e timeout. Abbiamo creato un pacchetto aggiornato per Ubuntu 14.04 che risolve il problema. Puoi scaricare il pacchetto dal launchpad qui.

Sincronizzazione utenti e gruppi di Bitium

Abbiamo aggiunto la possibilità di configurare una sincronizzazione continua da Bitium a Foxpass. Se attivi la sincronizzazione Bitium, tutti i tuoi utenti e gruppi verranno sincronizzati automaticamente. Vai alla pagina Directory Sync per iniziare.

Screenshot of the Bitium synchronization feature

Esenzioni dell'autenticazione delegata

Ora puoi esentare utenti specifici dall'uso dell'autenticazione delegata. Questo è particolarmente utile per gli account remoti o degli endpoint che non sono archiviati nella tua directory.

Inoltre, puoi controllare i log per vedere se è presente anche un errore di reportistica degli errori di autenticazione delegata.

Screenshot of the password authentication delegation feature

Ordinamento della tabella utenti

Ora puoi ordinare la tua tabella utenti per intestazione di colonna. Ti basta fare clic sull'intestazione per ordinare o invertire l'ordinamento di quella colonna.

A screenshot of Foxpass's user table sorting

Utenti non di dominio

Se hai un utente che non dispone di un account email nel tuo dominio, ora puoi aggiungerlo alla tua organizzazione. Tuttavia, devono essere gestiti manualmente da un amministratore. Gli amministratori possono impostare manualmente le password utente e le chiavi SSH dalla pagina User dal menu a discesa “Actions”.

Se hai attivato l'autenticazione delegata, puoi esentare questi utenti usando la nostra nuova funzione di esenzione delegata nella pagina Config.

A screenshot highlighting non-domain users

Migliora la tua sicurezza

Vuoi migliorare la sicurezza della tua rete rendendo allo stesso tempo facile la connessione per gli utenti autorizzati? Fai clic qui per scoprire come Foxpass può aiutarti a evitare costosi errori di sicurezza:

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